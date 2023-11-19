Депортированного из Мариуполя подростка Ермохина вернули в Украину, - Лубинец. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 ноября, Богдан Ермохин, которого россияне депортировали из оккупированного Мариуполя, вернулся в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Как отмечается, Богдан вернулся в Украину 19 ноября в свой день рождения.
Именно наша команда Офиса Омбудсмана нарабатывала путь возвращения парня совместно с другими органами государственной власти в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Возвращение состоялось во взаимодействии с Государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной. Отдельно хочу поблагодарить за логистическую поддержку нашего Офиса БФ Orphans Feeding Foundation, в частности соучредительницу Мариам Ламберт. Выражаю благодарность и администрации ГНСУ за содействие в работе", - говорится в сообщении.
Также Лубинец сообщил, что имел коммуникацию с уполномоченной по правам человека в России относительно воссоединения парня с сестрой.
"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но, несмотря ни на что, он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда", - подчеркнул Лубинец.
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https://www.currenttime.tv/a/irina-farion-oskorbila-russkogovoryaschih-boytsov-vsu/32678209.html
В них все на латвійській,в нас лайно якесь.
Потім подивлюсь,побачу що там.
Потім подивлюсь.На ніч, якщо не забуду, тільки завершив працювати, все болить.
И нас николи не було легше чем у Латвії. Більш під окупаціей, більш совкодрочерів.
https://www.youtube.com/watch?v=ecVJq4WYZPU&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=v924olp2-pg&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%AF%D0%94
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3786717-studenti-lvivskoi-politehniki-organizuvali-miting-proti-farion.html
Ця купка це мітінг?
Оце мітінг? 5 секунд незрозумілого відео?
Я теж впевнений, що поміняли на якогось "сина гір".
а не ця маленька дівчинка
тому вони на цих посадах
і тому нема кому воювати
бо "такі" воювати не будуть а їх ******* і ще вагон і ще повний візок!!!!
ніяких майданів.
азовців, під обов'язки оон та червоного хреста, то другоє.
а цьому хлопцю, медальку від зе!поца.
зе!поцу дуже подобається видавати медалькі.
Лубінець обісрався і х.йло з Єрмаком швиденько підкинули ПіАракцію. ))