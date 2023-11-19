Депортированного из Мариуполя подростка Ермохина вернули в Украину, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 ноября, Богдан Ермохин, которого россияне депортировали из оккупированного Мариуполя, вернулся в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Как отмечается, Богдан вернулся в Украину 19 ноября в свой день рождения.

Именно наша команда Офиса Омбудсмана нарабатывала путь возвращения парня совместно с другими органами государственной власти в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Возвращение состоялось во взаимодействии с Государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной. Отдельно хочу поблагодарить за логистическую поддержку нашего Офиса БФ Orphans Feeding Foundation, в частности соучредительницу Мариам Ламберт. Выражаю благодарность и администрации ГНСУ за содействие в работе", - говорится в сообщении.

Смотрите: Депортированный подросток из Мариуполя Ермохин, которому вручили в рф повестку, попросил Зеленского вернуть его домой. ВИДЕО

Также Лубинец сообщил, что имел коммуникацию с уполномоченной по правам человека в России относительно воссоединения парня с сестрой.

"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но, несмотря ни на что, он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда", - подчеркнул Лубинец.

Читайте: Украина расследует факты принудительной депортации более 19 тыс. детей, - Костин





