В России арестовали опекуншу депортированного из Мариуполя подростка Ермохина: ее обвинили в торговле детьми

В России правоохранители задержали и отправили в СИЗО Ирину Рудницкую, которую обвиняют в торговле двумя и более детьми.

Об этом сообщает " Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

Она была опекуншей депортированного из Мариуполя подростка Богдана Ермохина, который в 2023 году смог вернуться в Украину.

Рудницкую называли "соратницей" российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в отношении которой Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест за участие в насильственном вывозе украинских детей в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка нашла адреса украинских детей, похищенных Россией. Списки будут переданы партнерам, - Зеленский

О Ермохине

По данным СМИ, Богдан Ермохин - сирота из Мариуполя. Его родители погибли, когда мальчику было восемь лет. На момент начала полномасштабного вторжения он учился в металлургическом колледже, а после оккупации города его вместе с более чем 30 детьми вывезли в Донецк, а затем - в реабилитационный центр "Поляны" под Москвой, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Россияне вывезли Богдана и других детей в Москву и передали под опеку в российскую семью. В апреле 2023 года юноша пытался вернуться в Украину, но его задержали на границе с Беларусью и вернули обратно в приемную семью. К тому времени юноша уже получил повестку о явке в военкомат Московской области.

После этого 17-летний украинец обратился за помощью с просьбой вернуться домой к Владимиру Зеленскому.

19 ноября 2023 года Богдан Ермохин, которого россияне депортировали из оккупированного Мариуполя, вернулся в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина готовит список из 339 детей, похищенных Россией