РУС
В России арестовали опекуншу депортированного из Мариуполя подростка Ермохина: ее обвинили в торговле детьми

єрмохін

В России правоохранители задержали и отправили в СИЗО Ирину Рудницкую, которую обвиняют в торговле двумя и более детьми.

Об этом сообщает " Настоящее время".

Она была опекуншей депортированного из Мариуполя подростка Богдана Ермохина, который в 2023 году смог вернуться в Украину.

Рудницкую называли "соратницей" российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в отношении которой Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест за участие в насильственном вывозе украинских детей в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка нашла адреса украинских детей, похищенных Россией. Списки будут переданы партнерам, - Зеленский

О Ермохине

По данным СМИ, Богдан Ермохин - сирота из Мариуполя. Его родители погибли, когда мальчику было восемь лет. На момент начала полномасштабного вторжения он учился в металлургическом колледже, а после оккупации города его вместе с более чем 30 детьми вывезли в Донецк, а затем - в реабилитационный центр "Поляны" под Москвой, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Россияне вывезли Богдана и других детей в Москву и передали под опеку в российскую семью. В апреле 2023 года юноша пытался вернуться в Украину, но его задержали на границе с Беларусью и вернули обратно в приемную семью. К тому времени юноша уже получил повестку о явке в военкомат Московской области.

После этого 17-летний украинец обратился за помощью с просьбой вернуться домой к Владимиру Зеленскому.

19 ноября 2023 года Богдан Ермохин, которого россияне депортировали из оккупированного Мариуполя, вернулся в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина готовит список из 339 детей, похищенных Россией

Попала падлюка.
03.11.2025 17:28 Ответить
Та фіг там. ;доктор ліза; вивозила дітей з окупованої території для чорної трансплантації. Стала національним героєм кацапів- адже дякуючи органам українських дітей було врятовані сотні життів кацапських дітей.
03.11.2025 17:42 Ответить
По цій справі можна якісь матеріали отримати? Свідчення, розслідування тощо.
03.11.2025 17:54 Ответить
Тільки в нас- про викрадення дітей, яких уже не знайшли. Кацапи подейкують що діти-інваліди пішли на органи, ;всьо равно там мозг мьортвий бил;
03.11.2025 18:24 Ответить
Потрібні якісь матеріали. Бо вони аргументують, що це все - чутки, доказатєльств нєт.
03.11.2025 18:30 Ответить
Це та Ліза, що загинула в авіатрощі ще за часів Петра?
03.11.2025 18:35 Ответить
Вона. Я про справу дітей-інвалідів. Їх так і не знайшли.
03.11.2025 18:57 Ответить
Щось наче пригадую... На жаль давно вже не до цього... Такі справи треба максимально документувати.
03.11.2025 19:03 Ответить
 
 