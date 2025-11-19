РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации Похищение детей Россией Депортация детей россия США Преступления РФ против детей в Украине
392 13

Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Украина просит Ватикан формализовать мирный процесс в отношении гражданских лиц

Украина обратилась к Ватикану с просьбой официально закрепить роль Святого Престола в содействии переговорам о возвращении украинских детей и гражданских лиц, незаконно вывезенных Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, президент Зеленский направил письмо Папе Льву XIV накануне аудиенции, на которой встретились украинские дети и гражданские лица, вернувшиеся из России. В письме украинская сторона просила формализовать неформальную договоренность, по которой итальянский кардинал Маттео Дзуппи действовал как личный посланник Папы по гуманитарным вопросам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний по похищению украинских детей, - The Hill

Формализация процесса для эффективной коммуникации

Верещук сказала, что формализация роли Ватикана позволит Украине наладить официальную коммуникацию с Россией и обеспечить обязательный ответ на официальные запросы.

"Чтобы достичь большего, нам нужно официально закрепить этот процесс в Ватикане, и именно поэтому сейчас поступает официальная просьба", - отметила заместитель главы ОПУ.

Украинская сторона рассматривает Ватикан как платформу, через которую можно будет обсуждать вопросы возвращения гражданских лиц и детей, находящихся на территории России. Формализация процесса, по мнению украинских чиновников, позволит сделать переговоры более эффективными и прозрачными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России арестовали опекунку депортированного из Мариуполя подростка Ермохина: ее обвинили в торговле детьми

Ранее мы сообщали, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными. Об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также мы писали, что Служба внешней разведки нашла конкретные адреса местонахождения украинских детей, похищенных Россией.

Читайте: Военному РФ, который способствовал депортации 15 украинских детей в Россию, сообщено о подозрении. ФОТО

Автор: 

Ватикан (219) дети (6805) похищение (1713) возврат (298) Лев 14 (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
дЄрмак поїхав до Папи,,,
Дома його завтра не чекайте!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:00 Ответить
+4
Давненько цієї відьми не чув!
А скільки забашляли папі, щоб той зустрівся з корупційним чортом?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:04 Ответить
+4
Давайте ще молєбєн за поднятіє економікі...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дЄрмак поїхав до Папи,,,
Дома його завтра не чекайте!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:00 Ответить
Поїхав спокутувати гріхи?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:07 Ответить
...освячення на престол!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:08 Ответить
Ось, що значить сильний політик - і папу під себе підімʼяв!
показать весь комментарий
19.11.2025 20:10 Ответить
І це він ще не вмикав підтримку 5-6, ой .. 4-5 дефективних менеджерів...Він уже переріс менеджера
Алі-Баба він і в Африці Алі-Баба
показать весь комментарий
19.11.2025 20:14 Ответить
Давненько цієї відьми не чув!
А скільки забашляли папі, щоб той зустрівся з корупційним чортом?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:04 Ответить
Сатану залучіть, ZеГниди
показать весь комментарий
19.11.2025 20:14 Ответить
Давайте ще молєбєн за поднятіє економікі...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:16 Ответить
"Ведь я би мог би вийти в папи римськія, а в мами взять ************ тебя...жаль на мене не вовремя накинули аркан, я б засасал стакан і в Ватікан!"
показать весь комментарий
19.11.2025 20:48 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 20:52 Ответить
Для Українця не може бути якогось "святого престолу". Це все ідолопоклонство та деградація.
Для віруючих є Творець, а все на земоі що "від його імені думку видає" то треш і збіговисько бісовське
показать весь комментарий
19.11.2025 21:02 Ответить
Педофіли святішого престолу повернуть всіх дітей !
показать весь комментарий
19.11.2025 21:24 Ответить
Може у Папи індульгенцію купити??? Кажуть,що вони їми торгують.....
показать весь комментарий
19.11.2025 22:07 Ответить
 
 