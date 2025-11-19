Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Украина обратилась к Ватикану с просьбой официально закрепить роль Святого Престола в содействии переговорам о возвращении украинских детей и гражданских лиц, незаконно вывезенных Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, президент Зеленский направил письмо Папе Льву XIV накануне аудиенции, на которой встретились украинские дети и гражданские лица, вернувшиеся из России. В письме украинская сторона просила формализовать неформальную договоренность, по которой итальянский кардинал Маттео Дзуппи действовал как личный посланник Папы по гуманитарным вопросам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний по похищению украинских детей, - The Hill

Формализация процесса для эффективной коммуникации

Верещук сказала, что формализация роли Ватикана позволит Украине наладить официальную коммуникацию с Россией и обеспечить обязательный ответ на официальные запросы.

"Чтобы достичь большего, нам нужно официально закрепить этот процесс в Ватикане, и именно поэтому сейчас поступает официальная просьба", - отметила заместитель главы ОПУ.

Украинская сторона рассматривает Ватикан как платформу, через которую можно будет обсуждать вопросы возвращения гражданских лиц и детей, находящихся на территории России. Формализация процесса, по мнению украинских чиновников, позволит сделать переговоры более эффективными и прозрачными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России арестовали опекунку депортированного из Мариуполя подростка Ермохина: ее обвинили в торговле детьми

Ранее мы сообщали, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными. Об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также мы писали, что Служба внешней разведки нашла конкретные адреса местонахождения украинских детей, похищенных Россией.

Читайте: Военному РФ, который способствовал депортации 15 украинских детей в Россию, сообщено о подозрении. ФОТО