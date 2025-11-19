Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей
Украина обратилась к Ватикану с просьбой официально закрепить роль Святого Престола в содействии переговорам о возвращении украинских детей и гражданских лиц, незаконно вывезенных Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук.
По ее словам, президент Зеленский направил письмо Папе Льву XIV накануне аудиенции, на которой встретились украинские дети и гражданские лица, вернувшиеся из России. В письме украинская сторона просила формализовать неформальную договоренность, по которой итальянский кардинал Маттео Дзуппи действовал как личный посланник Папы по гуманитарным вопросам.
Формализация процесса для эффективной коммуникации
Верещук сказала, что формализация роли Ватикана позволит Украине наладить официальную коммуникацию с Россией и обеспечить обязательный ответ на официальные запросы.
"Чтобы достичь большего, нам нужно официально закрепить этот процесс в Ватикане, и именно поэтому сейчас поступает официальная просьба", - отметила заместитель главы ОПУ.
Украинская сторона рассматривает Ватикан как платформу, через которую можно будет обсуждать вопросы возвращения гражданских лиц и детей, находящихся на территории России. Формализация процесса, по мнению украинских чиновников, позволит сделать переговоры более эффективными и прозрачными.
Ранее мы сообщали, что Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными. Об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также мы писали, что Служба внешней разведки нашла конкретные адреса местонахождения украинских детей, похищенных Россией.
