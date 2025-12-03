Россию обязали вернуть похищенных украинских детей: решение ООН

Генеральная Ассамблея ООН на специальной чрезвычайной сессии поддержала резолюцию, требующую возвращения похищенных украинских детей.

Во время голосования документ получил поддержку большинства государств-членов: из 193 стран "за" высказались 91, "против" — 12, еще 57 воздержались. Против резолюции выступили, кроме России, также Беларусь, Куба, Северная Корея, Иран и ряд африканских государств.

Ключевые требования резолюции

В документе содержится четкое требование к РФ немедленно и безоговорочно вернуть всех украинских детей, которые были вывезены или принудительно перемещены с начала российской агрессии. Резолюция также призывает прекратить практику депортации, изменения личного статуса детей и попытки их индоктринации.

Генеральная Ассамблея подчеркивает, что такие действия России грубо нарушают международное гуманитарное право и Женевские конвенции, которые запрещают принудительные перемещения гражданского населения с оккупированных территорий.

"Возвращение украинских детей должно произойти быстро, безопасно и без каких-либо условий", — отмечается в тексте резолюции.

Беспокойство международного сообщества и дальнейшие шаги

В документе указано, что судьба детей, которые с 2014 года были разлучены с семьями и незаконно перемещены в РФ, вызывает "глубокую обеспокоенность". ООН также осудила российские законодательные изменения, которые упрощают предоставление гражданства украинским детям.

Генеральная Ассамблея призвала Генерального секретаря ООН применить свои инструменты для установления местонахождения детей, проверки их состояния и обеспечения доступа международных гуманитарных организаций.

Отдельно поддержаны инициативы государств и коалиций, направленные на возвращение детей и их реабилитацию.

