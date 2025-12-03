РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7728 посетителей онлайн
Новости Похищение детей Россией Депортация детей россия США
699 9

Россию обязали вернуть похищенных украинских детей: решение ООН

Резолюция ООН о возвращении Россией украинских детей

Генеральная Ассамблея ООН на специальной чрезвычайной сессии поддержала резолюцию, требующую возвращения похищенных украинских детей.
Об этом сообщили собственные корреспонденты Укринформа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • Во время голосования документ получил поддержку большинства государств-членов: из 193 стран "за" высказались 91, "против" — 12, еще 57 воздержались. Против резолюции выступили, кроме России, также Беларусь, Куба, Северная Корея, Иран и ряд африканских государств.

Читайте также: Вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании, - сенатор Грэм

Ключевые требования резолюции

В документе содержится четкое требование к РФ немедленно и безоговорочно вернуть всех украинских детей, которые были вывезены или принудительно перемещены с начала российской агрессии. Резолюция также призывает прекратить практику депортации, изменения личного статуса детей и попытки их индоктринации.

Генеральная Ассамблея подчеркивает, что такие действия России грубо нарушают международное гуманитарное право и Женевские конвенции, которые запрещают принудительные перемещения гражданского населения с оккупированных территорий.

"Возвращение украинских детей должно произойти быстро, безопасно и без каких-либо условий", — отмечается в тексте резолюции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Беспокойство международного сообщества и дальнейшие шаги

В документе указано, что судьба детей, которые с 2014 года были разлучены с семьями и незаконно перемещены в РФ, вызывает "глубокую обеспокоенность". ООН также осудила российские законодательные изменения, которые упрощают предоставление гражданства украинским детям.

Генеральная Ассамблея призвала Генерального секретаря ООН применить свои инструменты для установления местонахождения детей, проверки их состояния и обеспечения доступа международных гуманитарных организаций.

Отдельно поддержаны инициативы государств и коалиций, направленные на возвращение детей и их реабилитацию.

Читайте: В Украине насчитали более 186 тысяч должников, которые не платят алименты. Что грозит нарушителям?

Автор: 

дети (6821) ООН (4290) похищение (1715) война в Украине (7101)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Писали машканці жека в ООН про неподобства в жеку!
Отримала листа «отвєт начальніка жека»
показать весь комментарий
03.12.2025 23:50 Ответить
Ну це прям новина світового масштабу: безпорадна організація прийняла безпорадний документ, котрий нікого ні до чого не зобов'язує. Терорист і досі присутній і має право вето у РадБезі. Про що мова?
показать весь комментарий
03.12.2025 23:56 Ответить
Роіся в очередной раз подотрется этой резолюцией..в первый раз что ли?
показать весь комментарий
03.12.2025 23:56 Ответить
РФ ПОКЛАДЕ 10000 км БОЛТ НА ЦЕ. Так само як і на все.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:09 Ответить
на якого дебіла це розраховано??хто це буде виконувати??таке враження що над нами сміються .....
показать весь комментарий
04.12.2025 00:18 Ответить
Під час голосування документ отримав підтримку більшості держав-членів: із 193 країн.......
91+12+57=193 ?
показать весь комментарий
04.12.2025 00:20 Ответить
Потрібно виходити з цієї організації бо там немає різниці хто скільки і чого. Яке покарання буде для рф за невиконання рішення? Представник рф Небензя може там застрибнути на трибуну зняти штани і показати всім дупу і знаєте, чимало країн це підтримають.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:27 Ответить
ЩАС
показать весь комментарий
04.12.2025 00:21 Ответить
Ну все! Якщо ООН прийняла, зараз повернуть! Дітей викрали в рабство, а якісь дядьки і тітки в краватках приймають пусті резолюції. Хоча б прийміть за невиконання цієї резолюції зміну статуту ООН і викиньте расію з радбезу. Можуть ще прийняти резолюцію, щоб сонце вставало із заходу. Ефект той же.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:49 Ответить
 
 