Семерых детей вернули в Украину из РФ при содействии Мелании Трамп, - Белый дом

Семерых украинских детей, похищенных Россией, вернули при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что семеро детей, среди которых шесть мальчиков и одна девочка, воссоединились со своими семьями в Украине.

Мелания Трамп приветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.

Читайте: Штат Висконсин первым в США осудил похищение украинских детей Россией. ФОТОрепортаж

"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", - отметила она.

По ее словам, она и ее представитель оказали гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - добавила первая леди США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первая леди Зеленская и Мелания Трамп обсудили защиту украинских детей. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Напомним, во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп лично передал российскому лидеру письмо от Мелании Трамп. В письме жена американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

10 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что диктатор РФ Владимир Путин ответил на ее письмо об похищенных украинских детях. По словам супруги президента США, теперь у нее есть "открытый канал коммуникации" с Путиным по поводу украинских детей, находящихся в России.