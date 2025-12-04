РУС
Семерых детей вернули в Украину из РФ при содействии Мелании Трамп, - Белый дом

Из РФ вернули семерых детей при содействии Мелании Трамп

Семерых украинских детей, похищенных Россией, вернули при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что семеро детей, среди которых шесть мальчиков и одна девочка, воссоединились со своими семьями в Украине.

Мелания Трамп приветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи в Украине остается неизменной.

"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", - отметила она.

По ее словам, она и ее представитель оказали гуманитарную поддержку от США для улучшения результатов инициативы по воссоединению семей.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - добавила первая леди США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Напомним, во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп лично передал российскому лидеру письмо от Мелании Трамп. В письме жена американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

10 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что диктатор РФ Владимир Путин ответил на ее письмо об похищенных украинских детях. По словам супруги президента США, теперь у нее есть "открытый канал коммуникации" с Путиным по поводу украинских детей, находящихся в России.

+2
Залишилось повернути ще 20тисяч дітей. Меланія зробила б більше для дітей якби заставила свого шизонутого чоловіка допомогти Україні звільнити Україну від рашистської нечисті. Замість того щоб Тромб давив на Україну щоб ми віддали рашистам ще десятки тисяч дітей разом з територіями
04.12.2025 18:20 Ответить
+1
Меланія не хоче ще в КНДР поїхати?
04.12.2025 18:14 Ответить
+1
Гарна новина сама по собі. А чи є то рівень провідної держави світу?
04.12.2025 18:17 Ответить
Гарна новина...
04.12.2025 18:13 Ответить
Меланія не хоче ще в КНДР поїхати?
04.12.2025 18:14 Ответить
Гарна новина сама по собі. А чи є то рівень провідної держави світу?
04.12.2025 18:17 Ответить
наразі - так.
04.12.2025 18:45 Ответить
Залишилось повернути ще 20тисяч дітей. Меланія зробила б більше для дітей якби заставила свого шизонутого чоловіка допомогти Україні звільнити Україну від рашистської нечисті. Замість того щоб Тромб давив на Україну щоб ми віддали рашистам ще десятки тисяч дітей разом з територіями
04.12.2025 18:20 Ответить
Для підняття рейтингу світового рівня може і плюс, але нам від того ніяк не жарко. Краще б своєму ушльопку в диню натикала безладом в Україні.
04.12.2025 18:23 Ответить
а Меланія не в курсі, що її дідусь намагається здати кацапам всіх дітей України разом з батьками?
04.12.2025 18:27 Ответить
ні, не в курсі, у "сру сошил" про це не пишуть.
04.12.2025 18:50 Ответить
А скількох вбили чи вкрали, за сприяння її чоловіка?
04.12.2025 18:29 Ответить
ета другоє. (с)
04.12.2025 18:47 Ответить
 
 