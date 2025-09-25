РУС
Встреча Елены Зеленской и Мелании Трамп
Первая леди Зеленская и Мелания Трамп обсудили защиту украинских детей. ФОТО

Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп провели двустороннюю встречу, во время которой, в частности, обсудили защиту украинских детей и их детства.

Об этом Зеленская сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленская поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и внимание к детям, которые стали жертвами российской войны против Украины.

В частности, за письмо, которое первая леди США написала главе РФ Владимиру Путину с призывом о мире для детей.

"Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире", - написала первая леди Украины.

Зеленская также поблагодарила Меланию Трамп за встречу и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество для защиты детей.

"Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые нуждаются в помощи. Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире - наших детей. Ведь сегодня их защита - не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим", - добавила она.

Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в США

дети (6734) США (27966) Зеленская Елена (232) Трамп Мелания (10)
+17
бідні діти
25.09.2025 20:07 Ответить
+11
Во что её наряжают? Как у Чарли Чаплина штаны!
25.09.2025 20:11 Ответить
+10
чьто ти панімаєш в кріварог фейшн стайл?
25.09.2025 20:13 Ответить
бідні діти
25.09.2025 20:07 Ответить
бідна меланія!
25.09.2025 20:45 Ответить
Краще без коментарів, про долю дітей України з 2019 року!!!
Рябошапка і гончарук з бакановим, можуть пояснити слідчим СБУ, ГПУ, БЕБ, САП, НАБУ, поки, як свідки….
25.09.2025 20:07 Ответить
Во что её наряжают? Как у Чарли Чаплина штаны!
25.09.2025 20:11 Ответить
чьто ти панімаєш в кріварог фейшн стайл?
25.09.2025 20:13 Ответить
криворожні жєнскі шаравари з прорішкою та матнею під колінами.
25.09.2025 20:49 Ответить
тільки в таких шараварах, целюліт не так помітний
25.09.2025 20:47 Ответить
Єлізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США, з 2014 по 2016 рік крала дітей цілими дитячіми будинками. На той час американцям було пофіг. Ніяких дій чи морального осудження не було.
25.09.2025 20:13 Ответить
Вона крала американських дітей ?
25.09.2025 20:34 Ответить
вона крала дітей
25.09.2025 20:38 Ответить
Яке діло до цього було Америці , якщо УкраЇну це не цікавило взагалі.
25.09.2025 20:46 Ответить
За правління Байдена , котрий зробив ху нерукоподатныим Суд Гааги зробив ху невиїзним саме за викрадання дітей.

А Доні на Алясці зняв з нього це тавро а його дружина тепер миє цей бруд - нехай миє
25.09.2025 20:57 Ответить
Соромно за Скумбрію. Зовсім немає смаку.
25.09.2025 20:14 Ответить
готувати треба вміти! існує безліч смачних блюд з такої дешевої скумбрії!
25.09.2025 20:50 Ответить
закомплексована домашня куриця на виїзді - бо Єрмак же не міг там стати ...як завжди на виїздах нетряпкиякоїсь
25.09.2025 21:00 Ответить
в кого вона позичила паруса ?
25.09.2025 20:16 Ответить
Добре хоч не "алиє"...
25.09.2025 20:27 Ответить
ну не чорну ж робу їй одягати? але паруса то занадто мені здається - або вже спідниця або штани в міру широкі
25.09.2025 21:11 Ответить
а що це за риба в чорних штанях?
25.09.2025 20:17 Ответить
по фото гуглиться як "чорний вудильщик" )
25.09.2025 20:53 Ответить
зельонська перша ледя, а Трамп то просто Меланія.
25.09.2025 20:17 Ответить
Бо в Меланії немає своєї лєдявської валюти, як у лєнки
25.09.2025 20:37 Ответить
Лєнку знову попєрдоліло прямо в штани.
25.09.2025 20:18 Ответить
У Зегевары более веселые фотки есть, пересидент же.
25.09.2025 20:21 Ответить
То нехай леді спілкуються!"

А ЩО це ?
Колишнім послам із дипломатичним рангом заборонили виїзд за кордон 9 вересня 2025- Постанова кабміну стюардеси Єрмака №1089 ;
25.09.2025 20:29 Ответить
https://dif.org.ua/article/zaborona-viizdu-dlya-kolishnikh-diplomativ-get-nevipravdana-oleksiy-garan-prokomentuvav-postanovu-uryadu
25.09.2025 20:32 Ответить
25.09.2025 20:35 Ответить
А Шефіри на фото - ну ті що руські тексти вовці писали про порноактрис - ДЕ ВОНА ЗАРАЗ?
25.09.2025 20:36 Ответить
любітялі язика Пушкіна блд!!!
25.09.2025 20:37 Ответить
Висновки робіть самі

25.09.2025 20:31 Ответить
Бляха... Фото ЗЄльонкі - тупо фотошоп.
25.09.2025 21:01 Ответить
Супруга клована и супруга миллионера. Ладно дебильный наряд, но хоть косолапить у ленки-скумбоии вообще не получается? В США приехала сеялянка с Дамбасса?
25.09.2025 20:32 Ответить
Во-во!
25.09.2025 20:42 Ответить
Хто бажаєскумбрію по 8?
І я не бажаю!
25.09.2025 20:33 Ответить
перша леді зеленська ))))) напевно є ще друга та третя леді зеленська ???? 🧐 хотьпаржом
25.09.2025 20:36 Ответить
то очепятка -прешІ леді...
25.09.2025 20:40 Ответить
А я вважаю Олену Зеленську дуже гарною, як і Меланію. І чудово, що вони таки провели зустріч (Олена та Меланія), бо Меланія реально має вплив на свого чоловіка. Інцидент з ескалатором в ООН - яскравий приклад.
25.09.2025 20:37 Ответить
а чоловік Олени живе в бункері разом з ларьочником Ригів - ЗМІ Партнерів писали
25.09.2025 20:39 Ответить
Кому і кобила наречена!
25.09.2025 20:41 Ответить
а зе!лєнка скумбрія має вплив на свого зе!гундоса?
ага....
не має!
тільки єрмачина! тільки тепла ванна!
25.09.2025 20:41 Ответить
велика на двох
25.09.2025 20:42 Ответить
вкрадені гуманітарні ноути також гарні
25.09.2025 21:16 Ответить
Відповідальність на цьому злочині лежить не лише на росії. Спочатку цих дітей зелені мразоти здали росіі, а тепер захисниця скумбрія всплила....Ми могли б вчасно вивезти усіх дітей та захистити іх. Але зеленський взяв усе під свій контроль...зеленський та його команда знали про загрозу вторгнення, але не зробили нічого для того, щоб завчасно евакуювати дітей з дитбудинків і прийомних сімей. Саме ця абсолютна непідготовленість дала росії можливість масово викрадати українських дітей......
Ми мусимо чесно визнавати: байдужість і відсутність рішучих дій з боку української влади стали однією з причин цієї трагедії.
Від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року майже 20 тисяч українських дітей були насильно вивезені до росії або на тимчасово окуповані нею території.
Цих дітей розлучали з родинами під час так званих "фільтрацій". Дехто залишився сиротою після загибелі батьків. Інших забрали з дитячих будинків та прийомних сімей. Частину дітей вивезли обманом- під виглядом "евакуації" чи "гуманітарної допомоги".
Коли ці діти опиняються в росії, починається підступний процес.
Їх поміщають у російські прийомні сім'ї, центри усиновлення або так звані патріотичні табори. Там систематично нищать їхню українську ідентичність.
Дітям змінюють імена. Переписують їхні документи. Кажуть, що тепер вони- росіяни. І поступово, навмисно, обривають їхній зв'язок з Україною.
російська влада піддає цих дітей жорсткій пропаганді. Їх вчать, що України ніколи не існувало, що українська мова нічого не варта, а справжня батьківщина- росія.
Мета очевидна: стерти пам'ять про те, ким вони були, зламати відчуття власного коріння та створити нову ідентичність- лояльну до російської держави.
Українські діти в росії поступово забувають рідну мову. Їх змушують соромитися її.
Ця жорстока політика не обмежується крадіжкою ідентичності. Вона має ще темнішу мету- перетворити викрадених дітей на зброю.
Багатьох старших хлопців у таборах під контролем військових організацій навчають тактиці, поводженню зі зброєю та виживанню.
Їм нав'язують думку, що Україна- ворог. Їх вчать, що воювати за росію-почесно, навіть якщо доведеться загинути.
Жахлива правда полягає в тому, що деякі з цих дітей одного дня можуть повернутися до України у російській формі, зі зброєю в руках, послані вбивати власний народ- навіть не знаючи, що земля, яку вони атакують, є їхньою батьківщиною…
25.09.2025 20:43 Ответить
Цензор! Накуя цю новину жирним виділяти. Такі темники прийшли чи вже зазеленіди?
25.09.2025 20:45 Ответить
Самі призвели до цієї трагедії в Україні,лорд Зе з першою леді,та зараз мужньо зображують боротьбу.Який треш.
25.09.2025 20:49 Ответить
Криворізька хабалка таки виклянчила зустріч з леді.
25.09.2025 20:59 Ответить
Скумбрія піариться на крові Українців маму риму в жидостан перед війною вивезла в наші діти під кацапам залишилися
25.09.2025 21:07 Ответить
А как сдавала рашке передвижения ВСУ не обсуждала?
25.09.2025 21:12 Ответить
ВАУ
25.09.2025 21:10 Ответить
ледІ? УКРАЇНО прокиньська.!!!!!!!!!!
25.09.2025 21:12 Ответить
 
 