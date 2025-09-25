Первая леди Зеленская и Мелания Трамп обсудили защиту украинских детей. ФОТО
Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп провели двустороннюю встречу, во время которой, в частности, обсудили защиту украинских детей и их детства.
Об этом Зеленская сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленская поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и внимание к детям, которые стали жертвами российской войны против Украины.
В частности, за письмо, которое первая леди США написала главе РФ Владимиру Путину с призывом о мире для детей.
"Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире", - написала первая леди Украины.
Зеленская также поблагодарила Меланию Трамп за встречу и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество для защиты детей.
"Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые нуждаются в помощи. Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире - наших детей. Ведь сегодня их защита - не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим", - добавила она.
Рябошапка і гончарук з бакановим, можуть пояснити слідчим СБУ, ГПУ, БЕБ, САП, НАБУ, поки, як свідки….
А Доні на Алясці зняв з нього це тавро а його дружина тепер миє цей бруд - нехай миє
А ЩО це ?
Колишнім послам із дипломатичним рангом заборонили виїзд за кордон 9 вересня 2025- Постанова кабміну стюардеси Єрмака №1089 ;
І я не бажаю!
ага....
не має!
тільки єрмачина! тільки тепла ванна!
Ми мусимо чесно визнавати: байдужість і відсутність рішучих дій з боку української влади стали однією з причин цієї трагедії.
Від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року майже 20 тисяч українських дітей були насильно вивезені до росії або на тимчасово окуповані нею території.
Цих дітей розлучали з родинами під час так званих "фільтрацій". Дехто залишився сиротою після загибелі батьків. Інших забрали з дитячих будинків та прийомних сімей. Частину дітей вивезли обманом- під виглядом "евакуації" чи "гуманітарної допомоги".
Коли ці діти опиняються в росії, починається підступний процес.
Їх поміщають у російські прийомні сім'ї, центри усиновлення або так звані патріотичні табори. Там систематично нищать їхню українську ідентичність.
Дітям змінюють імена. Переписують їхні документи. Кажуть, що тепер вони- росіяни. І поступово, навмисно, обривають їхній зв'язок з Україною.
російська влада піддає цих дітей жорсткій пропаганді. Їх вчать, що України ніколи не існувало, що українська мова нічого не варта, а справжня батьківщина- росія.
Мета очевидна: стерти пам'ять про те, ким вони були, зламати відчуття власного коріння та створити нову ідентичність- лояльну до російської держави.
Українські діти в росії поступово забувають рідну мову. Їх змушують соромитися її.
Ця жорстока політика не обмежується крадіжкою ідентичності. Вона має ще темнішу мету- перетворити викрадених дітей на зброю.
Багатьох старших хлопців у таборах під контролем військових організацій навчають тактиці, поводженню зі зброєю та виживанню.
Їм нав'язують думку, що Україна- ворог. Їх вчать, що воювати за росію-почесно, навіть якщо доведеться загинути.
Жахлива правда полягає в тому, що деякі з цих дітей одного дня можуть повернутися до України у російській формі, зі зброєю в руках, послані вбивати власний народ- навіть не знаючи, що земля, яку вони атакують, є їхньою батьківщиною…