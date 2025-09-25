Первая леди Зеленская и Мелания Трамп обсудили защиту украинских детей. ФОТО

Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп провели двустороннюю встречу, во время которой, в частности, обсудили защиту украинских детей и их детства.

Об этом Зеленская сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленская поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и внимание к детям, которые стали жертвами российской войны против Украины.

В частности, за письмо, которое первая леди США написала главе РФ Владимиру Путину с призывом о мире для детей.

"Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире", - написала первая леди Украины.

Зеленская также поблагодарила Меланию Трамп за встречу и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество для защиты детей.

"Не устаю повторять, что очень верю в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые нуждаются в помощи. Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире - наших детей. Ведь сегодня их защита - не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим", - добавила она.

