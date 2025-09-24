Елена Зеленская провела встречу с Меланией Трамп в Нью-Йорке 23 сентября, - ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с первой леди США Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина и Интерфакс-Украина сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Двусторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями", - сказал он.

Зеленская также приняла участие в мероприятиях на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, которые были посвящены ментальному здоровью.

Напомним, ранее старший советник первой леди США Марк Бекман в комментарии The New York Post сказал, что первая леди США Мелания Трамп не имела никаких официальных встреч с Еленой Зеленской, несмотря на то, что первая леди Украины несколько раз обращалась с такой просьбой.