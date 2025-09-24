Елена Зеленская провела встречу с Меланией Трамп в Нью-Йорке 23 сентября, - ОП
Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с первой леди США Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина и Интерфакс-Украина сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Двусторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями", - сказал он.
Зеленская также приняла участие в мероприятиях на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, которые были посвящены ментальному здоровью.
Напомним, ранее старший советник первой леди США Марк Бекман в комментарии The New York Post сказал, что первая леди США Мелания Трамп не имела никаких официальных встреч с Еленой Зеленской, несмотря на то, что первая леди Украины несколько раз обращалась с такой просьбой.
Чи може, випадкову зустріч коло дверей туалета він не вважає офіційною?
Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман,
Тобто, ОП тупо *******.
"Зустріч пройшла перед відкритими дверима у коридорі. У коридорі? Навіть не в кабінеті? І жодної протокольної фотки немає. Значить чекав під дверима. Цікаво, скільки годин? А взагалі це той випадок, коли і на поріг не пустили"
- йдеться у заяві старшого радника в ефірі Fox News. Він додав, що американська перша леді дуже ввічлива, тому "привітається" з Оленою Зеленською, однак "немає запланованої суттєвої розмови, жодної зустрічі". Видання зазначає, що Меланія виступить на заході, де будуть присутні подружжя глав інших держав, що беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.
Мабуть, дешевою скумбрією тхне від неї.
Або Меланія дізналась, що Лєнка на початку війни здавала пересування ЗСУ ворогу.