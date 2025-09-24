РУС
Елена Зеленская провела встречу с Меланией Трамп в Нью-Йорке 23 сентября, - ОП

Мелания Трамп и Елена Зеленская встретились 23 сентября

Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с первой леди США Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина и Интерфакс-Украина сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Двусторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями", - сказал он.

Зеленская также приняла участие в мероприятиях на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, которые были посвящены ментальному здоровью.

Также читайте: Мелания Трамп так и не провела встречу с Еленой Зеленской в США

Напомним, ранее старший советник первой леди США Марк Бекман в комментарии The New York Post сказал, что первая леди США Мелания Трамп не имела никаких официальных встреч с Еленой Зеленской, несмотря на то, что первая леди Украины несколько раз обращалась с такой просьбой.

+13
Перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.

Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман,

Тобто, ОП тупо *******.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:28
+12
Меланія хоч про це знає?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:25
+11
Те що вони обидві, були в Нью-Йорку в один день, не означає, що вони провели спільну зустріч.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:29
Меланія хоч про це знає?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:25
Випросили зустріч
показать весь комментарий
24.09.2025 16:25
О, то старший радник першої леді США Марк Бекман збрехав? Як же ж так?
Чи може, випадкову зустріч коло дверей туалета він не вважає офіційною?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:25
Перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.

Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман,

Тобто, ОП тупо *******.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:28
Те що вони обидві, були в Нью-Йорку в один день, не означає, що вони провели спільну зустріч.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:29
Юзають ту протухлу Скумбрію взад-вперед... без толку...
показать весь комментарий
24.09.2025 16:35
"найважливіша" новина,особливо зараз.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:35
Обмінялись усмішками і любязностями при вході-виході до туалету...
показать весь комментарий
24.09.2025 16:37
Може це Меланія Трамп провела зустріч, оскільки вона є господаркою, а Олена Зєлєнская просто звстрілася? 🤔
показать весь комментарий
24.09.2025 16:41
а фото є?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:55
"... вийде з комунікацією з деталями..."??? Це як? А нормальною українською ніяк неможна?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:56
І , що від цього зміниться якщо б і не провели?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:57
без "фотосесії" -"зелена брехня"
показать весь комментарий
24.09.2025 16:59
У Єрмака була "фотосесія", коли він зустрівся в коридорі з Рубіо
"Зустріч пройшла перед відкритими дверима у коридорі. У коридорі? Навіть не в кабінеті? І жодної протокольної фотки немає. Значить чекав під дверима. Цікаво, скільки годин? А взагалі це той випадок, коли і на поріг не пустили"
показать весь комментарий
24.09.2025 17:08
Цирк на дроті та й годі !!! У зеленського вважають що якшо хтось подивився в іхню сторону- то це вже зустріч?! Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було,
- йдеться у заяві старшого радника в ефірі Fox News. Він додав, що американська перша леді дуже ввічлива, тому "привітається" з Оленою Зеленською, однак "немає запланованої суттєвої розмови, жодної зустрічі". Видання зазначає, що Меланія виступить на заході, де будуть присутні подружжя глав інших держав, що беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.

Мабуть, дешевою скумбрією тхне від неї.

Або Меланія дізналась, що Лєнка на початку війни здавала пересування ЗСУ ворогу.

показать весь комментарий
24.09.2025 17:13
 
 