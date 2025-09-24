РУС
Мелания Трамп так и не провела встречу с Еленой Зеленской в США

Встреча Мелании Трамп и Елены Зеленской не состоялась

Первая леди США Мелания Трамп не имела никаких официальных встреч с Еленой Зеленской, несмотря на то, что первая леди Украины несколько раз обращалась с такой просьбой.

Об этом сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

По его словам, Зеленская не раз настаивала на встрече с Меланией Трамп, чтобы обсудить похищение украинских детей Россией.

"Госпожа Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече, но двусторонней встречи не было. Никаких официальных переговоров", - добавил Бекман.

Советник первой леди США сказал, что поскольку Мелания Трамп "очень вежливая", она поздоровается с Еленой Зеленской в ООН, однако никаких содержательных разговоров или встреч не запланировано.

Читайте: Зеленский с командой и первой леди прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Топ комментарии
+13
Бідна Меланія,тепер вона ніколи не узнає скільки коштує СКУМБРІЯ!
24.09.2025 13:54 Ответить
+11
Мабуть вона бачила перепост, котрий дружина голобородька зробила в Facebook у 14-му році...
24.09.2025 13:51 Ответить
+8
Мабуть бачила список накраденого в офшорах
24.09.2025 13:55 Ответить
Про що з інфантильною розмовляти?Вона сама дитина.❤️🇺🇦❤️
24.09.2025 13:50 Ответить
24.09.2025 13:51 Ответить
24.09.2025 13:55 Ответить
24.09.2025 13:54 Ответить
і скільки смачних та корисних блюд можна з неї приготувати!
24.09.2025 14:03 Ответить
Ну и ладно, пора по магазинам, подумала Зеленская...
24.09.2025 13:57 Ответить
Мені цікаво - хто ж вибрав Олену першою леддю? Де відбувались ці вибори?
А хто друга та третя?
24.09.2025 13:58 Ответить
Другою була якась актриса, яка померла. Список "робочих сосон" засекречений.
24.09.2025 14:28 Ответить
Як багато вона втратила
24.09.2025 13:58 Ответить
Вот это ПОЩЕЧИНА!!!!!!!!!!!!!
24.09.2025 13:59 Ответить
да кагалу сцы в глаза- божья роса
24.09.2025 14:02 Ответить
просто Меланья не любить запах "риби"....
24.09.2025 14:01 Ответить
Це все брехня, простА лЄначка стаяла в очЄрєді за скумбрією для сваєго хєр-майора- генєралісімуса, от нємножка і апАздала, а мєланія істєріку закатіла. Да как ана пасмєла так сдєлать с женой спасітєля України ,Європи, міра і всєй всєлєннай?
24.09.2025 14:02 Ответить
Навіщо зустрічатися із дружиною клоуна?
При тому, Зе не просто скоморох, він корумпований скоморох)
24.09.2025 14:04 Ответить
Для Меланії запропонувати Скумбрію - себе не поважати.
24.09.2025 14:18 Ответить
Краще б було, щоб ця зустріч відбулася. Питання викрадених дітей.
24.09.2025 14:21 Ответить
Авжеж, скумбрія, ну дуже впливає на цей процес! 🤬
24.09.2025 14:25 Ответить
Меланії просто не до вподоби Скумбрія
24.09.2025 14:27 Ответить
 
 