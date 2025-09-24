Мелания Трамп так и не провела встречу с Еленой Зеленской в США
Первая леди США Мелания Трамп не имела никаких официальных встреч с Еленой Зеленской, несмотря на то, что первая леди Украины несколько раз обращалась с такой просьбой.
Об этом сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.
По его словам, Зеленская не раз настаивала на встрече с Меланией Трамп, чтобы обсудить похищение украинских детей Россией.
"Госпожа Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече, но двусторонней встречи не было. Никаких официальных переговоров", - добавил Бекман.
Советник первой леди США сказал, что поскольку Мелания Трамп "очень вежливая", она поздоровается с Еленой Зеленской в ООН, однако никаких содержательных разговоров или встреч не запланировано.
