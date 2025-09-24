Меланія Трамп так і не провела зустріч з Оленою Зеленською у США

Перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.

Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.

За його словами, Зеленська не раз наполягала на зустрічі із Меланією Трамп, щоб обговорити викрадення українських дітей Росією.

"Пані Зеленська кілька разів намагалась домовитись про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було. Жодних офіційних перемовин", - додав Бекман.

Радник першої леді США сказав, що оскільки Меланія Трамп "дуже ввічлива", вона привітається з Оленою Зеленською в ООН, проте жодних змістовних розмов чи зустрічей не заплановано.

