Новини Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп
3 233 20

Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп у Нью-Йорку 23 вересня, - ОП

Меланія Трамп та Олена Зеленська зустрілися 23 вересня

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з першою леді США Меланією Трамп на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна та Інтерфакс-Україна повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями", - сказав він.

Зеленська також узяла участь у заходах на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, які були присвячені ментальному здоров'ю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з командою та першою леді прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

Нагадаємо, раніше старший радник першої леді США Марк Бекман у коментарі The New York Post сказав, що перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.

Автор: 

США (24380) Зеленська Олена (261) Трамп Меланія (10)
+16
Меланія хоч про це знає?
показати весь коментар
24.09.2025 16:25 Відповісти
+16
Перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.

Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман,

Тобто, ОП тупо *******.
показати весь коментар
24.09.2025 16:28 Відповісти
+11
Те що вони обидві, були в Нью-Йорку в один день, не означає, що вони провели спільну зустріч.
показати весь коментар
24.09.2025 16:29 Відповісти
Меланія хоч про це знає?
показати весь коментар
24.09.2025 16:25 Відповісти
Випросили зустріч
показати весь коментар
24.09.2025 16:25 Відповісти
О, то старший радник першої леді США Марк Бекман збрехав? Як же ж так?
Чи може, випадкову зустріч коло дверей туалета він не вважає офіційною?
показати весь коментар
24.09.2025 16:25 Відповісти
Перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.

Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман,

Тобто, ОП тупо *******.
показати весь коментар
24.09.2025 16:28 Відповісти
Те що вони обидві, були в Нью-Йорку в один день, не означає, що вони провели спільну зустріч.
показати весь коментар
24.09.2025 16:29 Відповісти
Юзають ту протухлу Скумбрію взад-вперед... без толку...
показати весь коментар
24.09.2025 16:35 Відповісти
"найважливіша" новина,особливо зараз.
показати весь коментар
24.09.2025 16:35 Відповісти
Обмінялись усмішками і любязностями при вході-виході до туалету...
показати весь коментар
24.09.2025 16:37 Відповісти
Може це Меланія Трамп провела зустріч, оскільки вона є господаркою, а Олена Зєлєнская просто звстрілася? 🤔
показати весь коментар
24.09.2025 16:41 Відповісти
а фото є?
показати весь коментар
24.09.2025 16:55 Відповісти
"... вийде з комунікацією з деталями..."??? Це як? А нормальною українською ніяк неможна?
показати весь коментар
24.09.2025 16:56 Відповісти
І , що від цього зміниться якщо б і не провели?
показати весь коментар
24.09.2025 16:57 Відповісти
без "фотосесії" -"зелена брехня"
показати весь коментар
24.09.2025 16:59 Відповісти
У Єрмака була "фотосесія", коли він зустрівся в коридорі з Рубіо
"Зустріч пройшла перед відкритими дверима у коридорі. У коридорі? Навіть не в кабінеті? І жодної протокольної фотки немає. Значить чекав під дверима. Цікаво, скільки годин? А взагалі це той випадок, коли і на поріг не пустили"
показати весь коментар
24.09.2025 17:08 Відповісти
Цирк на дроті та й годі !!! У зеленського вважають що якшо хтось подивився в іхню сторону- то це вже зустріч?! Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було,
- йдеться у заяві старшого радника в ефірі Fox News. Він додав, що американська перша леді дуже ввічлива, тому "привітається" з Оленою Зеленською, однак "немає запланованої суттєвої розмови, жодної зустрічі". Видання зазначає, що Меланія виступить на заході, де будуть присутні подружжя глав інших держав, що беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.

Мабуть, дешевою скумбрією тхне від неї.

Або Меланія дізналась, що Лєнка на початку війни здавала пересування ЗСУ ворогу.

показати весь коментар
24.09.2025 17:13 Відповісти
Так писали ж, що не змогла зустрітися...
показати весь коментар
24.09.2025 17:30 Відповісти
Понти наше усьо.
показати весь коментар
24.09.2025 17:55 Відповісти
ні, а я зачекаю комункації від команди леді Меланії. Це просто буде надійніше стосовно правди.
показати весь коментар
24.09.2025 18:05 Відповісти
как пафосно .... встреча на полях .... почти на пикнике
НУ И ЧТО ДАЛЕЕ , НО МЫ КАК РАДЫ
показати весь коментар
24.09.2025 18:07 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 18:52 Відповісти
 
 