Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп у Нью-Йорку 23 вересня, - ОП
Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з першою леді США Меланією Трамп на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна та Інтерфакс-Україна повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
"Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями", - сказав він.
Зеленська також узяла участь у заходах на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, які були присвячені ментальному здоров'ю.
Нагадаємо, раніше старший радник першої леді США Марк Бекман у коментарі The New York Post сказав, що перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.
Чи може, випадкову зустріч коло дверей туалета він не вважає офіційною?
Про це повідомив старший радник першої леді США Марк Бекман,
Тобто, ОП тупо *******.
"Зустріч пройшла перед відкритими дверима у коридорі. У коридорі? Навіть не в кабінеті? І жодної протокольної фотки немає. Значить чекав під дверима. Цікаво, скільки годин? А взагалі це той випадок, коли і на поріг не пустили"
- йдеться у заяві старшого радника в ефірі Fox News. Він додав, що американська перша леді дуже ввічлива, тому "привітається" з Оленою Зеленською, однак "немає запланованої суттєвої розмови, жодної зустрічі". Видання зазначає, що Меланія виступить на заході, де будуть присутні подружжя глав інших держав, що беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.
Мабуть, дешевою скумбрією тхне від неї.
Або Меланія дізналась, що Лєнка на початку війни здавала пересування ЗСУ ворогу.
НУ И ЧТО ДАЛЕЕ , НО МЫ КАК РАДЫ