Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп у Нью-Йорку 23 вересня, - ОП

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з першою леді США Меланією Трамп на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна та Інтерфакс-Україна повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями", - сказав він.

Зеленська також узяла участь у заходах на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, які були присвячені ментальному здоров'ю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з командою та першою леді прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

Нагадаємо, раніше старший радник першої леді США Марк Бекман у коментарі The New York Post сказав, що перша леді США Меланія Трамп не мала жодних офіційних зустрічей із Оленою Зеленською, попри те, що перша леді України кілька разів зверталась із таким проханням.