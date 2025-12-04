Сімох дітей повернули в Україну з РФ за сприяння Меланії Трамп, - Білий дім

Сімох українських дітейвикрадених Росією, повернули за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що семеро дітей, серед яких шість хлопчиків та одна дівчинка, возз'єдналися зі своїми сім'ями в Україні.

Меланія Трамп привітала таку подію і зазначила, що її відданість гарантуванню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною.

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"Я високо ціную лідерство і наполегливу дипломатію Росії та України в прагненні до возз'єднання дітей і сімей. Їхнє вміння будувати мости створило реальну атмосферу співпраці - основу для оптимізму. Ця взаємодія продовжуватиме просувати процес уперед на наступному етапі", - зазначила вона.

За її словами, вона та її представник надали гуманітарну підтримку від США, для покращення результатів ініціативи щодо возз'єднання сімей.

"Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", - додала перша леді США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

10 жовтня, перша леді США Меланія Трамп заявила, що диктатор РФ Володимир Путін відповів на її лист про викрадених українських дітей. За словами дружини президента США, тепер у неї є "відкритий канал комунікації" з Путіним щодо українських дітей, які перебувають у Росії.