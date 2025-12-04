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Новини Викрадення дітей Росією
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Сімох дітей повернули в Україну з РФ за сприяння Меланії Трамп, - Білий дім

З РФ повернули сімох дітей за сприяння Меланії Трамп

Сімох українських дітейвикрадених Росією, повернули за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що семеро дітей, серед яких шість хлопчиків та одна дівчинка, возз'єдналися зі своїми сім'ями в Україні.

Меланія Трамп привітала таку подію і зазначила, що її відданість гарантуванню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною.

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"Я високо ціную лідерство і наполегливу дипломатію Росії та України в прагненні до возз'єднання дітей і сімей. Їхнє вміння будувати мости створило реальну атмосферу співпраці - основу для оптимізму. Ця взаємодія продовжуватиме просувати процес уперед на наступному етапі", - зазначила вона.

За її словами, вона та її представник надали гуманітарну підтримку від США, для покращення результатів ініціативи щодо возз'єднання сімей.

"Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", - додала перша леді США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп особисто передав російському лідерові листа від Меланії Трамп. У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

10 жовтня, перша леді США Меланія Трамп заявила, що диктатор РФ Володимир Путін відповів на її лист про викрадених українських дітей. За словами дружини президента США, тепер у неї є "відкритий канал комунікації" з Путіним щодо українських дітей, які перебувають у Росії.

Автор: 

діти (5593) росія (70450) США (26759) Трамп Меланія (23)
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Топ коментарі
+7
Залишилось повернути ще 20тисяч дітей. Меланія зробила б більше для дітей якби заставила свого шизонутого чоловіка допомогти Україні звільнити Україну від рашистської нечисті. Замість того щоб Тромб давив на Україну щоб ми віддали рашистам ще десятки тисяч дітей разом з територіями
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04.12.2025 18:20 Відповісти
+4
Гарна новина сама по собі. А чи є то рівень провідної держави світу?
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04.12.2025 18:17 Відповісти
+4
А скількох вбили чи вкрали, за сприяння її чоловіка?
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04.12.2025 18:29 Відповісти
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Гарна новина...
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04.12.2025 18:13 Відповісти
Меланія не хоче ще в КНДР поїхати?
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04.12.2025 18:14 Відповісти
Гарна новина сама по собі. А чи є то рівень провідної держави світу?
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04.12.2025 18:17 Відповісти
наразі - так.
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04.12.2025 18:45 Відповісти
Залишилось повернути ще 20тисяч дітей. Меланія зробила б більше для дітей якби заставила свого шизонутого чоловіка допомогти Україні звільнити Україну від рашистської нечисті. Замість того щоб Тромб давив на Україну щоб ми віддали рашистам ще десятки тисяч дітей разом з територіями
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04.12.2025 18:20 Відповісти
А взагалі тероризм, викрадати людей і брати заручників це дуже вигідна справа. Головне побільше набрати щоб потім по одному міняти їх на якісь поблажки і ніштяки, як робить )(уйло і Бульбофюрер. Ще й потім тебе будуть називати гарною людиною, знімуть санкції, дадуть все що хочеш і грошей. Ех, Усама Бен Ладен лохом виявився. Перед атакою на сша потрібно було набрати заручників. І замість бомбардувань Афганістану отримав би місце в G-20 а можей в G-8, Зараз вже був би ліпшим другом Тромба
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04.12.2025 21:46 Відповісти
Для підняття рейтингу світового рівня може і плюс, але нам від того ніяк не жарко. Краще б своєму ушльопку в диню натикала безладом в Україні.
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04.12.2025 18:23 Відповісти
а Меланія не в курсі, що її дідусь намагається здати кацапам всіх дітей України разом з батьками?
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04.12.2025 18:27 Відповісти
ні, не в курсі, у "сру сошил" про це не пишуть.
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04.12.2025 18:50 Відповісти
А скількох вбили чи вкрали, за сприяння її чоловіка?
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04.12.2025 18:29 Відповісти
ета другоє. (с)
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04.12.2025 18:47 Відповісти
походу - проку б1льше, чим в1д додика..
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05.12.2025 01:44 Відповісти
 
 