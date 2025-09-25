Перша леді Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист українських дітей. ФОТО

Перші леді України Олена Зеленська та перша леді США Меланія Трамп провели двосторонню зустріч, під час якої, зокрема, обговорили захист українських дітей та їхнього дитинства.

Про це Зеленська повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України та увагу до дітей, які стали жертвами російської війни проти України.

Зокрема, за лист, який перша леді США написала очільнику РФ Володимиру Путіну із закликом про мир для дітей.

"Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі", - написала перша леді України.

Зеленська також подякувала Меланії Трамп за зустріч і висловила сподівання на подальшу співпрацю задля захисту дітей.

"Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", - додала вона.

