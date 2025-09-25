Перша леді Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист українських дітей. ФОТО
Перші леді України Олена Зеленська та перша леді США Меланія Трамп провели двосторонню зустріч, під час якої, зокрема, обговорили захист українських дітей та їхнього дитинства.
інформує Цензор.НЕТ.
Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України та увагу до дітей, які стали жертвами російської війни проти України.
Зокрема, за лист, який перша леді США написала очільнику РФ Володимиру Путіну із закликом про мир для дітей.
"Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі", - написала перша леді України.
Зеленська також подякувала Меланії Трамп за зустріч і висловила сподівання на подальшу співпрацю задля захисту дітей.
"Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", - додала вона.
Ми мусимо чесно визнавати: байдужість і відсутність рішучих дій з боку української влади стали однією з причин цієї трагедії.
Від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року майже 20 тисяч українських дітей були насильно вивезені до росії або на тимчасово окуповані нею території.
Цих дітей розлучали з родинами під час так званих "фільтрацій". Дехто залишився сиротою після загибелі батьків. Інших забрали з дитячих будинків та прийомних сімей. Частину дітей вивезли обманом- під виглядом "евакуації" чи "гуманітарної допомоги".
Коли ці діти опиняються в росії, починається підступний процес.
Їх поміщають у російські прийомні сім'ї, центри усиновлення або так звані патріотичні табори. Там систематично нищать їхню українську ідентичність.
Дітям змінюють імена. Переписують їхні документи. Кажуть, що тепер вони- росіяни. І поступово, навмисно, обривають їхній зв'язок з Україною.
російська влада піддає цих дітей жорсткій пропаганді. Їх вчать, що України ніколи не існувало, що українська мова нічого не варта, а справжня батьківщина- росія.
Мета очевидна: стерти пам'ять про те, ким вони були, зламати відчуття власного коріння та створити нову ідентичність- лояльну до російської держави.
Українські діти в росії поступово забувають рідну мову. Їх змушують соромитися її.
Ця жорстока політика не обмежується крадіжкою ідентичності. Вона має ще темнішу мету- перетворити викрадених дітей на зброю.
Багатьох старших хлопців у таборах під контролем військових організацій навчають тактиці, поводженню зі зброєю та виживанню.
Їм нав'язують думку, що Україна- ворог. Їх вчать, що воювати за росію-почесно, навіть якщо доведеться загинути.
Жахлива правда полягає в тому, що деякі з цих дітей одного дня можуть повернутися до України у російській формі, зі зброєю в руках, послані вбивати власний народ- навіть не знаючи, що земля, яку вони атакують, є їхньою батьківщиною…