Похищение детей Россией
Похищение РФ украинских детей – это больше, чем военное преступление. Это геноцид, – сенатор Блюменталь

Сенатор Ричард Блюменталь

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал как можно скорее признать Россию государством-спонсором терроризма из-за принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Об этом он заявил на слушаниях Комитета по ассигнованиям в Сенате США, информирует Цензор.НЕТ.

"Стирание украинской идентичности"

Блюменталь подчеркнул, что действия России подпадают под определение геноцида, поскольку направлены на стирание национальной идентичности украинских детей через принудительное "перевоспитание".

"Это геноцид, потому что конечная цель похищения этих детей — стереть украинскую идентичность. Это часть стратегических усилий по стиранию нации Украины из существования. Это не побочный эффект войны. Это обдуманное, управляемое государством и одно из самых ярких проявлений террора, которые мы видели в этой войне. С февраля 2022 года украинские власти задокументировали не менее 19 546 случаев насильственного похищения детей из их семей и перевозки их в Россию или на оккупированные Россией территории", - заявил он.

О санкциях против РФ

Демократ надеется, что Сенат США продвинет законопроект о дополнительных санкциях против России как можно быстрее.

"Нам нужно продвигаться с нашим законопроектом о санкциях, определяя Россию государством-спонсором терроризма, и прилагая усилия для использования замороженных активов. Лидеры Конгресса должны действовать и как можно быстрее вынести эти законопроекты на голосование", - добавил он.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

  • замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
  • предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
  • введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
  • запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

дети (6825) похищение (1718) Сенат США (540) Блюменталь Ричард (21)
https://www.youtube.com/watch?v=vqIWBxMUVNA&t=89s https://www.youtube.com/watch?v=vqIWBxMUVNA&t=
ЖАХЛИВІ свідчення в Сенаті США про російські табори для українських дітей | Подробиці

переклад відео від ШІ
04.12.2025 23:23 Ответить
********* таке роблять з усіма дітьми Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазії, Нагірного Карабаху, Сирії, а з лютого 2014 року, і з окупації України!!
Воєнний злочинець, збоченець ******! Дивна тяга і Трампа до ******???
Щось їх поєднує… Епштейн це знав…
04.12.2025 23:24 Ответить
При демократє Бараке Обаме з 2014 по 2016 дітей на Донбасі викрадала цілими дит. будинками Елізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І жоден сраний ковбоєць не лив навіть крокодилячі сльози.
04.12.2025 23:25 Ответить
Хутин вже старий маразматик . У такому віці людина вже не розуміє слово мир - йому потрібно побільше народу забрати з собою до пекла.
у США тєж маразматик президент.
І ось ці два старца на порозі до вічності лізуть до України .
04.12.2025 23:27 Ответить
До чого ваші брудні інсинуації? Зе-не-пособник!
04.12.2025 23:36 Ответить
Всім американським сенаторам які мають здоровий глузд-респект...
04.12.2025 23:40 Ответить
 
 