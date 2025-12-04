Похищение РФ украинских детей – это больше, чем военное преступление. Это геноцид, – сенатор Блюменталь

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал как можно скорее признать Россию государством-спонсором терроризма из-за принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Об этом он заявил на слушаниях Комитета по ассигнованиям в Сенате США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Стирание украинской идентичности"

Блюменталь подчеркнул, что действия России подпадают под определение геноцида, поскольку направлены на стирание национальной идентичности украинских детей через принудительное "перевоспитание".

"Это геноцид, потому что конечная цель похищения этих детей — стереть украинскую идентичность. Это часть стратегических усилий по стиранию нации Украины из существования. Это не побочный эффект войны. Это обдуманное, управляемое государством и одно из самых ярких проявлений террора, которые мы видели в этой войне. С февраля 2022 года украинские власти задокументировали не менее 19 546 случаев насильственного похищения детей из их семей и перевозки их в Россию или на оккупированные Россией территории", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН о возвращении украинских детей - новый инструмент международного давления на РФ, - Офис Генпрокурора

О санкциях против РФ

Демократ надеется, что Сенат США продвинет законопроект о дополнительных санкциях против России как можно быстрее.

"Нам нужно продвигаться с нашим законопроектом о санкциях, определяя Россию государством-спонсором терроризма, и прилагая усилия для использования замороженных активов. Лидеры Конгресса должны действовать и как можно быстрее вынести эти законопроекты на голосование", - добавил он.

Читайте также: Семерых детей вернули в Украину из РФ при содействии Мелании Трамп, - Белый дом

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США проект закона, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установление 500% тарифа на импорт товаров в США из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, одновременно запрещает учреждениям США осуществлять операции с Россией и ограничивает российским организациям листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Читайте также: Зеленский наградил сенаторов США Грэма и Блюменталя, которые инициировали санкции против РФ