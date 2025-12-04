Резолюция ООН о возвращении украинских детей - новый инструмент международного давления на РФ, - Офис Генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора прокомментировали принятие на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Возвращение украинских детей". По мнению прокуратуры, документ формирует четкую международно-правовую рамку для дальнейших действий в отношении детей, незаконно перемещенных Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что требует резолюция от России

Генеральная Ассамблея ООН обязывает РФ:

немедленно и безоговорочно вернуть всех украинских детей, которых она насильно вывезла;

прекратить практику смены гражданства, незаконного усыновления и передачи детей российским семьям;

предоставить международный доступ к информации о незаконно перемещенных детях — их местонахождении, состоянии здоровья и условиях содержания.

Впервые на уровне Генерального секретаря ООН закреплена необходимость системного международного доступа к данным о детях — базового условия для их возвращения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию обязали вернуть похищенных украинских детей: решение ООН

Масштаб преступления: что фиксирует украинская прокуратура

По данным портала "Дети войны":

19 546 детей — официально верифицированы как депортированные или принудительно перемещенные;

661 ребенок погиб в результате агрессии РФ;

более 2 200 детей получили ранения;

только 1 876 детей возвращены домой.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в более чем 5 363 уголовных производствах по преступлениям против детей. Каждый случай депортации, паспортизации или смены имени — это отдельный эпизод в большом деле о геноциде.

Почему резолюция важна для прокуратуры Украины

Решение Генассамблеи ООН:

усиливает международно-правовую базу, на которую прокуратура опирается в расследовании военных преступлений;

подтверждает международное признание факта преступления, что облегчает сбор доказательств и получение правовой помощи;

способствует доступу к информации о незаконно вывезенных детях через инструменты ООН;

укрепляет позиции Украины в международных судебных институтах, включая Международный уголовный суд.

Читайте также: 1859 детей возвращены из России в рамках инициативы Bring Kids Back UA, — Зеленская

По оценке Офиса Генпрокурора, чем больше государств признают депортацию военным преступлением и частью политики уничтожения украинской нации, тем быстрее будут созданы реальные механизмы влияния на РФ и возвращения украинских детей домой.