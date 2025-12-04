РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11861 посетитель онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации Похищение детей Россией Депортация детей россия США
152 2

Резолюция ООН о возвращении украинских детей - новый инструмент международного давления на РФ, - Офис Генпрокурора

Возвращение детей из оккупации

В Офисе Генерального прокурора прокомментировали принятие на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Возвращение украинских детей". По мнению прокуратуры, документ формирует четкую международно-правовую рамку для дальнейших действий в отношении детей, незаконно перемещенных Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что требует резолюция от России

Генеральная Ассамблея ООН обязывает РФ:

  • немедленно и безоговорочно вернуть всех украинских детей, которых она насильно вывезла;

  • прекратить практику смены гражданства, незаконного усыновления и передачи детей российским семьям;

  • предоставить международный доступ к информации о незаконно перемещенных детях — их местонахождении, состоянии здоровья и условиях содержания.

Впервые на уровне Генерального секретаря ООН закреплена необходимость системного международного доступа к данным о детях — базового условия для их возвращения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию обязали вернуть похищенных украинских детей: решение ООН

Масштаб преступления: что фиксирует украинская прокуратура

По данным портала "Дети войны":

  • 19 546 детей — официально верифицированы как депортированные или принудительно перемещенные;

  • 661 ребенок погиб в результате агрессии РФ;

  • более 2 200 детей получили ранения;

  • только 1 876 детей возвращены домой.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в более чем 5 363 уголовных производствах по преступлениям против детей. Каждый случай депортации, паспортизации или смены имени — это отдельный эпизод в большом деле о геноциде.

Почему резолюция важна для прокуратуры Украины

Решение Генассамблеи ООН:

  • усиливает международно-правовую базу, на которую прокуратура опирается в расследовании военных преступлений;

  • подтверждает международное признание факта преступления, что облегчает сбор доказательств и получение правовой помощи;

  • способствует доступу к информации о незаконно вывезенных детях через инструменты ООН;

  • укрепляет позиции Украины в международных судебных институтах, включая Международный уголовный суд.

Читайте также: 1859 детей возвращены из России в рамках инициативы Bring Kids Back UA, — Зеленская

По оценке Офиса Генпрокурора, чем больше государств признают депортацию военным преступлением и частью политики уничтожения украинской нации, тем быстрее будут созданы реальные механизмы влияния на РФ и возвращения украинских детей домой.

Автор: 

дети (6825) ООН (4290) военные преступления (1542) Офис Генпрокурора (2825)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будуть створені реальні механізми впливу на РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3588719
Єдмний вплив це дати кізди все інше це бла бла бла
показать весь комментарий
04.12.2025 18:51 Ответить
Генасамблея ООН нікого не змушує,вона носить рекомендльний характер.Радбез ООН при умові одностайності в прийнятті зобов'язує відповідача виконати вимоги. Імпотентна організація,потребує реформування.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:05 Ответить
 
 