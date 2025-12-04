Резолюция ООН о возвращении украинских детей - новый инструмент международного давления на РФ, - Офис Генпрокурора
В Офисе Генерального прокурора прокомментировали принятие на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Возвращение украинских детей". По мнению прокуратуры, документ формирует четкую международно-правовую рамку для дальнейших действий в отношении детей, незаконно перемещенных Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Что требует резолюция от России
Генеральная Ассамблея ООН обязывает РФ:
-
немедленно и безоговорочно вернуть всех украинских детей, которых она насильно вывезла;
-
прекратить практику смены гражданства, незаконного усыновления и передачи детей российским семьям;
-
предоставить международный доступ к информации о незаконно перемещенных детях — их местонахождении, состоянии здоровья и условиях содержания.
Впервые на уровне Генерального секретаря ООН закреплена необходимость системного международного доступа к данным о детях — базового условия для их возвращения.
Масштаб преступления: что фиксирует украинская прокуратура
По данным портала "Дети войны":
-
19 546 детей — официально верифицированы как депортированные или принудительно перемещенные;
-
661 ребенок погиб в результате агрессии РФ;
-
более 2 200 детей получили ранения;
-
только 1 876 детей возвращены домой.
Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в более чем 5 363 уголовных производствах по преступлениям против детей. Каждый случай депортации, паспортизации или смены имени — это отдельный эпизод в большом деле о геноциде.
Почему резолюция важна для прокуратуры Украины
Решение Генассамблеи ООН:
-
усиливает международно-правовую базу, на которую прокуратура опирается в расследовании военных преступлений;
-
подтверждает международное признание факта преступления, что облегчает сбор доказательств и получение правовой помощи;
-
способствует доступу к информации о незаконно вывезенных детях через инструменты ООН;
-
укрепляет позиции Украины в международных судебных институтах, включая Международный уголовный суд.
По оценке Офиса Генпрокурора, чем больше государств признают депортацию военным преступлением и частью политики уничтожения украинской нации, тем быстрее будут созданы реальные механизмы влияния на РФ и возвращения украинских детей домой.
Єдмний вплив це дати кізди все інше це бла бла бла