Резолюція ООН про повернення українських дітей - новий інструмент міжнародного тиску на РФ, - Офіс Генпрокурора

В Офісі Генерального прокурора прокоментували ухвалення на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюції "Повернення українських дітей". На думку прокуратури, документ формує чітку міжнародно-правову рамку для подальших дій щодо дітей, незаконно переміщених Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що вимагає резолюція від Росії

Генасамблея ООН зобов’язує РФ:

негайно та безумовно повернути всіх українських дітей, яких вона насильно вивезла;

припинити практику зміни громадянства, незаконного усиновлення та передачі дітей російським сім’ям;

надати міжнародний доступ до інформації про незаконно переміщених дітей — їхнє місцезнаходження, стан здоров’я та умови утримання.

Вперше на рівні Генерального секретаря ООН закріплено необхідність системного міжнародного доступу до даних про дітей — базової умови для їх повернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію зобов’язали повернути викрадених українських дітей: рішення ООН

Масштаб злочину: що фіксує українська прокуратура

За даними порталу "Діти війни":

19 546 дітей — офіційно верифіковані як депортовані або примусово переміщені;

661 дитина загинула внаслідок агресії РФ;

понад 2 200 дітей отримали поранення;

лише 1 876 дітей повернено додому.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у понад 5 363 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти дітей. Кожен випадок депортації, паспортізації чи зміни імені — це окремий епізод у великій справі про геноцид.

Чому резолюція важлива для прокуратури України

Рішення Генасамблеї ООН:

посилює міжнародно-правову базу, на яку прокуратура спирається в розслідуванні воєнних злочинів;

підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що полегшує збір доказів та отримання правової допомоги;

сприяє доступу до інформації про незаконно вивезених дітей через інструменти ООН;

укріплює позиції України в міжнародних судових інституціях, включно з Міжнародним кримінальним судом.

Також читайте: 1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленська

За оцінкою Офісу Генпрокурора, чим більше держав визнають депортацію воєнним злочином і частиною політики знищення української нації, тим швидше будуть створені реальні механізми впливу на РФ та повернення українських дітей додому.