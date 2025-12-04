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Новини Повернення дітей з окупації Викрадення дітей Росією Депортація Росією українських дітей
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Резолюція ООН про повернення українських дітей - новий інструмент міжнародного тиску на РФ, - Офіс Генпрокурора

Повернення дітей з окупації

В Офісі Генерального прокурора прокоментували ухвалення на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюції "Повернення українських дітей". На думку прокуратури, документ формує чітку міжнародно-правову рамку для подальших дій щодо дітей, незаконно переміщених Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

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Що вимагає резолюція від Росії

Генасамблея ООН зобов’язує РФ:

  • негайно та безумовно повернути всіх українських дітей, яких вона насильно вивезла;

  • припинити практику зміни громадянства, незаконного усиновлення та передачі дітей російським сім’ям;

  • надати міжнародний доступ до інформації про незаконно переміщених дітей — їхнє місцезнаходження, стан здоров’я та умови утримання.

Вперше на рівні Генерального секретаря ООН закріплено необхідність системного міжнародного доступу до даних про дітей — базової умови для їх повернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію зобов’язали повернути викрадених українських дітей: рішення ООН

Масштаб злочину: що фіксує українська прокуратура

За даними порталу "Діти війни":

  • 19 546 дітей — офіційно верифіковані як депортовані або примусово переміщені;

  • 661 дитина загинула внаслідок агресії РФ;

  • понад 2 200 дітей отримали поранення;

  • лише 1 876 дітей повернено додому.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у понад 5 363 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти дітей. Кожен випадок депортації, паспортізації чи зміни імені — це окремий епізод у великій справі про геноцид.

Чому резолюція важлива для прокуратури України

Рішення Генасамблеї ООН:

  • посилює міжнародно-правову базу, на яку прокуратура спирається в розслідуванні воєнних злочинів;

  • підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що полегшує збір доказів та отримання правової допомоги;

  • сприяє доступу до інформації про незаконно вивезених дітей через інструменти ООН;

  • укріплює позиції України в міжнародних судових інституціях, включно з Міжнародним кримінальним судом.

Також читайте: 1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленська

За оцінкою Офісу Генпрокурора, чим більше держав визнають депортацію воєнним злочином і частиною політики знищення української нації, тим швидше будуть створені реальні механізми впливу на РФ та повернення українських дітей додому.

Автор: 

діти (5593) ООН (3513) воєнні злочини (2006) Офіс Генпрокурора (3934)
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будуть створені реальні механізми впливу на РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3588719
Єдмний вплив це дати кізди все інше це бла бла бла
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04.12.2025 18:51 Відповісти
Генасамблея ООН нікого не змушує,вона носить рекомендльний характер.Радбез ООН при умові одностайності в прийнятті зобов'язує відповідача виконати вимоги. Імпотентна організація,потребує реформування.
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04.12.2025 19:05 Відповісти
Генпрокурора - на вихід.... Засидівся
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04.12.2025 19:40 Відповісти
Ви там їпанулися від суцільного Потужного ІБД ?
Який тиск нахір ? Який інстумент?
Хто читає ті резолюції ? Хто слухає ту оон
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05.12.2025 01:06 Відповісти
 
 