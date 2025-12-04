Резолюція ООН про повернення українських дітей - новий інструмент міжнародного тиску на РФ, - Офіс Генпрокурора
В Офісі Генерального прокурора прокоментували ухвалення на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюції "Повернення українських дітей". На думку прокуратури, документ формує чітку міжнародно-правову рамку для подальших дій щодо дітей, незаконно переміщених Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Що вимагає резолюція від Росії
Генасамблея ООН зобов’язує РФ:
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негайно та безумовно повернути всіх українських дітей, яких вона насильно вивезла;
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припинити практику зміни громадянства, незаконного усиновлення та передачі дітей російським сім’ям;
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надати міжнародний доступ до інформації про незаконно переміщених дітей — їхнє місцезнаходження, стан здоров’я та умови утримання.
Вперше на рівні Генерального секретаря ООН закріплено необхідність системного міжнародного доступу до даних про дітей — базової умови для їх повернення.
Масштаб злочину: що фіксує українська прокуратура
За даними порталу "Діти війни":
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19 546 дітей — офіційно верифіковані як депортовані або примусово переміщені;
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661 дитина загинула внаслідок агресії РФ;
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понад 2 200 дітей отримали поранення;
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лише 1 876 дітей повернено додому.
Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у понад 5 363 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти дітей. Кожен випадок депортації, паспортізації чи зміни імені — це окремий епізод у великій справі про геноцид.
Чому резолюція важлива для прокуратури України
Рішення Генасамблеї ООН:
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посилює міжнародно-правову базу, на яку прокуратура спирається в розслідуванні воєнних злочинів;
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підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що полегшує збір доказів та отримання правової допомоги;
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сприяє доступу до інформації про незаконно вивезених дітей через інструменти ООН;
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укріплює позиції України в міжнародних судових інституціях, включно з Міжнародним кримінальним судом.
За оцінкою Офісу Генпрокурора, чим більше держав визнають депортацію воєнним злочином і частиною політики знищення української нації, тим швидше будуть створені реальні механізми впливу на РФ та повернення українських дітей додому.
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Єдмний вплив це дати кізди все інше це бла бла бла
Який тиск нахір ? Який інстумент?
Хто читає ті резолюції ? Хто слухає ту оон