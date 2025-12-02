1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленська

Перша леді Олена Зеленська повідомила у Парижі, що Україна повернула додому 1859 дітей, викрадених Росією, та створює програми психологічної та соціальної підтримки для них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України.

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"Перша леді України Олена Зеленська, перша леді Франції Бріжит Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі, яка відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - зазначено у повідомленні.

За даними ОП, на зустрічі були присутні близько 150 учасників: представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, мери міст, очільники регіонів і діячі культури.

Зеленська наголосила, що станом на зараз Україна змогла повернути додому 1859 дітей.

"Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині", - заявила Зеленська.

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Ініціатива Bring Kids Back UA: що відомо

Bring Kids Back UA — це стратегічний план, ініційований президентом України, для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані чи примусово переміщені до Росії або перебували на тимчасово окупованих територіях.

Мета — ідентифікувати, знайти, безпечно репатріювати дітей, щоб об’єднати їх з родинами та забезпечити їм безпечне середовище.

Крім повернення: план включає реінтеграцію (психологічна допомога, освіта, реставрація документів), підтримку сімей, які приймають дітей, а також юридичний та міжнародний тиск на РФ — з документування випадків викрадень та переслідувань.

Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.

Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.

Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.

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