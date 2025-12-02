1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленська
Перша леді Олена Зеленська повідомила у Парижі, що Україна повернула додому 1859 дітей, викрадених Росією, та створює програми психологічної та соціальної підтримки для них.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України.
"Перша леді України Олена Зеленська, перша леді Франції Бріжит Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі, яка відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - зазначено у повідомленні.
За даними ОП, на зустрічі були присутні близько 150 учасників: представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, мери міст, очільники регіонів і діячі культури.
Зеленська наголосила, що станом на зараз Україна змогла повернути додому 1859 дітей.
"Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині", - заявила Зеленська.
Ініціатива Bring Kids Back UA: що відомо
Bring Kids Back UA — це стратегічний план, ініційований президентом України, для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані чи примусово переміщені до Росії або перебували на тимчасово окупованих територіях.
Мета — ідентифікувати, знайти, безпечно репатріювати дітей, щоб об’єднати їх з родинами та забезпечити їм безпечне середовище.
Крім повернення: план включає реінтеграцію (психологічна допомога, освіта, реставрація документів), підтримку сімей, які приймають дітей, а також юридичний та міжнародний тиск на РФ — з документування випадків викрадень та переслідувань.
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Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.
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Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.
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Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.
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Та перестаньте то курвище тою першою ледяю називати!
Там проби нема де ставити. Скумбрія і то для рибки образа, а вони її першою називають...
Повідомила вона в Парижі... За чий рахунок то удобище в тому Парижі? Що воно там робило, чого то сучище по світу катається?
Додому! Хоч вулиці після обстрілів прибирати, за раненими горшки виносити, з ложечки годувати... От то є перша леді! А воно курвище по парижах з лондонами... по бутіках і ресторанах... За наш, до речі, рахунок. В борг, яких нашим праправнукам віддавати...