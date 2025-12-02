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Новини Повернення дітей з окупації
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1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленська

Олена Зеленська: 1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Перша леді Олена Зеленська повідомила у Парижі, що Україна повернула додому 1859 дітей, викрадених Росією, та створює програми психологічної та соціальної підтримки для них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента України.

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"Перша леді України Олена Зеленська, перша леді Франції Бріжит Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі, яка відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - зазначено у повідомленні.

За даними ОП, на зустрічі були присутні близько 150 учасників: представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, мери міст, очільники регіонів і діячі культури.

Зеленська наголосила, що станом на зараз Україна змогла повернути додому 1859 дітей.

"Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині",  - заявила Зеленська.

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Ініціатива Bring Kids Back UA: що відомо

Bring Kids Back UA — це стратегічний план, ініційований президентом України, для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані чи примусово переміщені до Росії або перебували на тимчасово окупованих територіях.

Мета — ідентифікувати, знайти, безпечно репатріювати дітей, щоб об’єднати їх з родинами та забезпечити їм безпечне середовище.

Крім повернення: план включає реінтеграцію (психологічна допомога, освіта, реставрація документів), підтримку сімей, які приймають дітей, а також юридичний та міжнародний тиск на РФ — з документування випадків викрадень та переслідувань.

  • Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.

  • Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.

  • Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.

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Автор: 

діти (5592) Зеленська Олена (262)
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🤮🤮🤮
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02.12.2025 08:30 Відповісти
Вот-вот.перша лэдя. Блевать хочется
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02.12.2025 08:31 Відповісти
Дякуємо тобі, мати рідна!
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02.12.2025 08:35 Відповісти
Лєна пустишка як і її чоловік
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02.12.2025 08:45 Відповісти
****!
Та перестаньте то курвище тою першою ледяю називати!
Там проби нема де ставити. Скумбрія і то для рибки образа, а вони її першою називають...
Повідомила вона в Парижі... За чий рахунок то удобище в тому Парижі? Що воно там робило, чого то сучище по світу катається?
Додому! Хоч вулиці після обстрілів прибирати, за раненими горшки виносити, з ложечки годувати... От то є перша леді! А воно курвище по парижах з лондонами... по бутіках і ресторанах... За наш, до речі, рахунок. В борг, яких нашим праправнукам віддавати...
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02.12.2025 09:04 Відповісти
Яким боком до цього Скумбрія? Хіба що повторила текст з папірця.
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02.12.2025 10:29 Відповісти
 
 