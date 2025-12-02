РУС
Возвращение детей из оккупации
1859 детей возвращены из России в рамках инициативы Bring Kids Back UA, — Зеленская

Елена Зеленская: 1859 детей возвращены из России в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Первая леди Елена Зеленская сообщила в Париже, что Украина вернула домой 1859 детей, похищенных Россией, и создает программы психологической и социальной поддержки для них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента Украины.

"Первая леди Украины Елена Зеленская, первая леди Франции Брижит Макрон и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро приняли участие во встрече, которая состоялась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - отмечается в сообщении.

По данным ОП, на встрече присутствовали около 150 участников: представители политических кругов Франции, дипломатического корпуса, международных организаций, бизнеса, меценатского сообщества, мэры городов, главы регионов и деятели культуры.

Зеленская подчеркнула, что на данный момент Украина смогла вернуть домой 1859 детей.

"Но помощь нужна и после спасения. После физического возвращения домой детям необходимо еще и психологическое и социальное возвращение. Для этого создаем в Украине программы ментальной поддержки, а правительство ввело специальную помощь каждому возвращенному ребенку", - заявила Зеленская.

Инициатива Bring Kids Back UA: что известно

Bring Kids Back UA — это стратегический план, инициированный президентом Украины, для возвращения украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию или находились на временно оккупированных территориях.

Цель — идентифицировать, найти, безопасно репатриировать детей, чтобы объединить их с семьями и обеспечить им безопасную среду.

Кроме возвращения: план включает реинтеграцию (психологическая помощь, образование, восстановление документов), поддержку семей, принимающих детей, а также юридическое и международное давление на РФ — с документированием случаев похищений и преследований.

  • С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.

  • На данный момент — более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.

  • Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.

