Еще троих детей вернули с оккупированной РФ территории

С временно оккупированных Россией территорий удалось вывезти еще троих украинских детей в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"17-летнего юношу удалось вывезти раньше, но его 15-летний брат и 12-летняя сестра вместе с родителями оставались в оккупации. Российские военные угрожали семье, допрашивали родителей и заставляли детей ходить в российскую школу с пропагандой. Но теперь они наконец в безопасности на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, возвращен 16-летний юноша, который почти четыре года жил под постоянным наблюдением оккупационных служб, которые приходили домой и угрожали семье из-за отказа семьи от российской школы. В конце концов, партнеры Украины помогли парню уехать, и сегодня он уже рядом с родными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США работают, чтобы в мирном плане были обмен "все на всех" и возвращение похищенных РФ детей, - Зеленский

Что предшествовало?