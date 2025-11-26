РУС
Еще троих детей вернули с оккупированной РФ территории

Из ТОТ вернули троих детей

С временно оккупированных Россией территорий удалось вывезти еще троих украинских детей в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ

"17-летнего юношу удалось вывезти раньше, но его 15-летний брат и 12-летняя сестра вместе с родителями оставались в оккупации. Российские военные угрожали семье, допрашивали родителей и заставляли детей ходить в российскую школу с пропагандой. Но теперь они наконец в безопасности на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, возвращен 16-летний юноша, который почти четыре года жил под постоянным наблюдением оккупационных служб, которые приходили домой и угрожали семье из-за отказа семьи от российской школы. В конце концов, партнеры Украины помогли парню уехать, и сегодня он уже рядом с родными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США работают, чтобы в мирном плане были обмен "все на всех" и возвращение похищенных РФ детей, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Повернемо дітей".
  • Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
  • В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".
  • Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

zегнида дєрьмак на дітях піариться
26.11.2025 20:18 Ответить
Гарна новина...
26.11.2025 20:22 Ответить
 
 