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Новини Повернення дітей з окупації
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Ще трьох дітей повернули з окупованої РФ території

З ТОТ повернули трьох дітей

З тимчасово окупованих Росією територій вдалося вивезти ще трьох українських дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ

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"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повернуто 16-річного юнака, який майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, партнери України допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та США працюють, щоб у мирному плані були обмін "всі на всіх" та повернення викрадених РФ дітей, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
  • Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
  • У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".
  • Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

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діти (5583) окупація (6930)
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zегнида дєрьмак на дітях піариться
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26.11.2025 20:18 Відповісти
Гарна новина...
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26.11.2025 20:22 Відповісти
 
 