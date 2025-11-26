Ще трьох дітей повернули з окупованої РФ території

З тимчасово окупованих Росією територій вдалося вивезти ще трьох українських дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повернуто 16-річного юнака, який майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, партнери України допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та США працюють, щоб у мирному плані були обмін "всі на всіх" та повернення викрадених РФ дітей, - Зеленський

Що передувало?