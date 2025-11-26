Ще трьох дітей повернули з окупованої РФ території
З тимчасово окупованих Росією територій вдалося вивезти ще трьох українських дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ
"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, повернуто 16-річного юнака, який майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, партнери України допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
- Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
- У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".
- Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.
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