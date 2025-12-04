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Новини Викрадення дітей Росією
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Викрадення РФ українських дітей – це більше, ніж воєнний злочин. Це геноцид, - сенатор Блюменталь

Сенатор Річард Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав якнайшвидше визнати Росію державою-спонсором тероризму через примусову депортацію українських дітей з окупованих територій.

Про це він заявив на слуханнях Комітету з питань асигнувань у Сенаті США, інформує Цензор.НЕТ.

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"Стирання української ідентичності"

Блюменталь наголосив, що дії Росії підпадають під визначення геноциду, оскільки спрямовані на стирання національної ідентичності українських дітей через примусове "перевиховання".

"Це геноцид, бо кінцева мета викрадення цих дітей — стерти українську ідентичність. Це частина стратегічних зусиль зі стирання нації України з існування. Це не побічний ефект війни. Це обдумане, кероване державою й одне з найяскравіших проявів терору, які ми бачили в цій війні. З лютого 2022 року українська влада задокументувала щонайменше 19 546 випадків насильницького викрадення дітей з їхніх сімей та перевезення їх до Росії або на окуповані Росією території", - заявив він.

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Про санкції проти РФ

Демократ сподівається, що Сенат США просунеться законопроєктом про додаткові санкції проти Росії якомога швидше.

"Нам потрібно просуватися з нашим законопроєктом про санкції, визначаючи Росію державою-спонсором тероризму, та докладаючи зусиль для використання припинених активів. Лідери Конгресу повинні діяти та якомога швидше винести ці законопроєкти на голосування", - додав він.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

  • заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;
  • пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;
  • запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;
  • забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

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Автор: 

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https://www.youtube.com/watch?v=vqIWBxMUVNA&t=89s https://www.youtube.com/watch?v=vqIWBxMUVNA&t=
ЖАХЛИВІ свідчення в Сенаті США про російські табори для українських дітей | Подробиці

переклад відео від ШІ
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04.12.2025 23:23 Відповісти
********* таке роблять з усіма дітьми Ічкерії, Грузії, Молдови, Абхазії, Нагірного Карабаху, Сирії, а з лютого 2014 року, і з окупації України!!
Воєнний злочинець, збоченець ******! Дивна тяга і Трампа до ******???
Щось їх поєднує… Епштейн це знав…
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04.12.2025 23:24 Відповісти
При демократє Бараке Обаме з 2014 по 2016 дітей на Донбасі викрадала цілими дит. будинками Елізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США. І жоден сраний ковбоєць не лив навіть крокодилячі сльози.
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04.12.2025 23:25 Відповісти
Хутин вже старий маразматик . У такому віці людина вже не розуміє слово мир - йому потрібно побільше народу забрати з собою до пекла.
у США тєж маразматик президент.
І ось ці два старца на порозі до вічності лізуть до України .
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04.12.2025 23:27 Відповісти
До чого ваші брудні інсинуації? Зе-не-пособник!
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04.12.2025 23:36 Відповісти
Всім американським сенаторам які мають здоровий глузд-респект...
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04.12.2025 23:40 Відповісти
Трамп своїми переговорами переконав Індію стати на бік рф.в ці дні путін планує відвідати Нью Делі та скріпити домовленості.
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05.12.2025 00:26 Відповісти
 
 