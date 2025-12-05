Сенатор Ліндсі Грем: Жодної мирної угоди без повернення українських дітей

Республіканець Ліндсі Грем під час слухань Комітету з питань асигнувань у Сенаті США заявив, що завершення війни неможливе без повернення всіх українських дітей, викрадених Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сенатор підкреслив, що це питання є ключовим у будь-яких майбутніх переговорах щодо миру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повернення дітей як обов’язкова умова мирного врегулювання

Грем наголосив, що Конгрес США повинен мати можливість переглянути потенційну мирну угоду, оцінити її безпекові гарантії та забезпечити двопартійну підтримку, яка залишатиметься чинною навіть після зміни адміністрації.

Особливу увагу він звернув на долю 19 тисяч українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій.

Сенатор категорично заявив, що ці діти не можуть стати "жертвою" дипломатичних компромісів. У своїй промові Грем емоційно звернувся до колег:

"Це не про землю — це про родини. Як би ви почувалися, якби це була ваша дитина? Я б хотів, щоб світ повернув мою. Хіба це забагато просити?"

Читайте: Частину викрадених Росією українських дітей перевезли до КНДР, де помістили у військові табори

Росія - спонсор тероризму

Своєю чергою сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав якнайшвидше визнати Росію державою-спонсором тероризму через примусову депортацію українських дітей з окупованих територій.

За його словами, дії РФ підпадають під визначення геноциду, оскільки спрямовані на стирання національної ідентичності українських дітей через примусове "перевиховання".

"Це геноцид, бо кінцева мета викрадення цих дітей — стерти українську ідентичність. Це частина стратегічних зусиль зі стирання нації України з існування. Це не побічний ефект війни. Це обдумане, кероване державою й одне з найяскравіших проявів терору, які ми бачили в цій війні. З лютого 2022 року українська влада задокументувала щонайменше 19 546 випадків насильницького викрадення дітей з їхніх сімей та перевезення їх до Росії або на окуповані Росією території", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резолюція ООН про повернення українських дітей - новий інструмент міжнародного тиску на РФ, - Офіс Генпрокурора

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;

пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;

запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;

забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

Раніше ми повідомляли, що за сприяння першої леді США Меланії Трамп в Україну повернули сімох українських дітей, які викрала Росія.

Читайте: Україна офіційно пропонує залучити Святіший Престол до повернення дітей