Макрон призвал Си Цзиньпина помочь достичь моратория на удары по инфраструктуре Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Цель визита
Макрон стремится привлечь Китай к давлению на РФ с целью достижения прекращения огня.
"Мы сталкиваемся с риском распада международного порядка, который принес мир в мире на десятилетия, и в этом контексте диалог между Китаем и Францией является еще более важным, чем когда-либо.
Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву, к нашим усилиям, направленным на то, чтобы как можно быстрее достичь хотя бы перемирия в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", - сказал лидер Франции.
Что сказал лидер Китая?
Си Цзиньпин не ответил на призыв Франции, но сказал, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", и призвал к мирному соглашению, которое примут все стороны.
Издание напомнило, что Китай оказывает России мощную дипломатическую поддержку с момента ее вторжения в Украину, а также помогает экономически путем увеличения объемов торговли.
>ризиком розпаду
тобто повномасштабна війна з сотнями тисяч жертв, це не порушення міжнародного порядку, окей. цей гой вважає українців людьми другого сорту.
бо, українська інфраструктура знищена майже вщент!
коли україна почала нищити підарську інфраструктуру, то відразу всі навалилися на мораторій???
до цього хотіли впарити мораторій на повітряні атаки....