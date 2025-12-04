РУС
Новости Визит Макрона в Китай
1 106 10

Макрон призвал Си Цзиньпина помочь достичь моратория на удары по инфраструктуре Украины

Макрон встретился с Си Цзиньпином: призвал помочь урегулированию в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Цель визита

Макрон стремится привлечь Китай к давлению на РФ с целью достижения прекращения огня.

"Мы сталкиваемся с риском распада международного порядка, который принес мир в мире на десятилетия, и в этом контексте диалог между Китаем и Францией является еще более важным, чем когда-либо.

Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву, к нашим усилиям, направленным на то, чтобы как можно быстрее достичь хотя бы перемирия в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", - сказал лидер Франции.

Что сказал лидер Китая?

Си Цзиньпин не ответил на призыв Франции, но сказал, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", и призвал к мирному соглашению, которое примут все стороны.

Издание напомнило, что Китай оказывает России мощную дипломатическую поддержку с момента ее вторжения в Украину, а также помогает экономически путем увеличения объемов торговли.

Автор: 

Топ комментарии
+3
Я уявляю як "сі" зневажає ще більше усіх цих "прохачів".
показать весь комментарий
04.12.2025 10:33 Ответить
+1
Відчувається що робота над гарантіями безпеки майже закінчена.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:34 Ответить
+1
Француз як кульгава качка вже ні на що не впливає... Його впихнули два рази в президенти Франції, щоб не перемогла пуйлівська Лепен.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:35 Ответить
Я уявляю як "сі" зневажає ще більше усіх цих "прохачів".
показать весь комментарий
04.12.2025 10:33 Ответить
Проси більше - може Сі й чимось допоможе - кулаком по шиї
показать весь комментарий
04.12.2025 10:34 Ответить
Відчувається що робота над гарантіями безпеки майже закінчена.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:34 Ответить
Комуняка послав макрончика дуже далеко з його закликами. Дивно, чому лише по критичній інфраструктурі.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:35 Ответить
Француз як кульгава качка вже ні на що не впливає... Його впихнули два рази в президенти Франції, щоб не перемогла пуйлівська Лепен.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:35 Ответить
>"Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який приніс миру у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли.
>ризиком розпаду

тобто повномасштабна війна з сотнями тисяч жертв, це не порушення міжнародного порядку, окей. цей гой вважає українців людьми другого сорту.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:36 Ответить
тобто, мораторій це заборона нищити підарське?
бо, українська інфраструктура знищена майже вщент!
коли україна почала нищити підарську інфраструктуру, то відразу всі навалилися на мораторій???
до цього хотіли впарити мораторій на повітряні атаки....
показать весь комментарий
04.12.2025 10:48 Ответить
Макарон веде себе як дитина 12-ти років.
показать весь комментарий
04.12.2025 10:56 Ответить
НАТО витрачає півтора трильйона на оборону кожен рік, ніхріна нічого не може, бігають просять китайців.
показать весь комментарий
04.12.2025 11:21 Ответить
Європка і НАТО - всьо. Абсолютно недієздатні, і вже тихенько прощупують можливості сісти під "кришу" Китаю, бо в США - занадто непередбачуваний Трамп.
показать весь комментарий
04.12.2025 11:29 Ответить
 
 