Макрон призвал Си Цзиньпина помочь достичь моратория на удары по инфраструктуре Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином.

Цель визита

Макрон стремится привлечь Китай к давлению на РФ с целью достижения прекращения огня.

"Мы сталкиваемся с риском распада международного порядка, который принес мир в мире на десятилетия, и в этом контексте диалог между Китаем и Францией является еще более важным, чем когда-либо.

Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву, к нашим усилиям, направленным на то, чтобы как можно быстрее достичь хотя бы перемирия в виде моратория на удары по критической инфраструктуре", - сказал лидер Франции.

Что сказал лидер Китая?

Си Цзиньпин не ответил на призыв Франции, но сказал, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", и призвал к мирному соглашению, которое примут все стороны.

Издание напомнило, что Китай оказывает России мощную дипломатическую поддержку с момента ее вторжения в Украину, а также помогает экономически путем увеличения объемов торговли.

