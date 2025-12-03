Использование замороженных активов РФ для Украины не будет способствовать завершению войны, - МИД Китая
Китай против использования замороженных российских активов для Украины, подчеркивая, что это не будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.
Китай против использования активов РФ в пользу Украины
Так, комментируя планы Еврокомиссии использовать замороженные российские активы в пользу Украины для "репарационного займа", Линь Цзянь отметил, что это только усложнит ситуацию.
"Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН. Такие односторонние действия только усложняют ситуацию", - отметил он.
Политическое урегулирование
Линь Цзянь добавил, что вместо этого всем вовлеченным в конфликт странам следует сосредоточить усилия на создании условий для политического урегулирования путем переговоров.
"Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот", - подчеркнул спикер.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над правовым инструментом, который позволил бы использовать замороженные российские активы в поддержку Украины, однако сталкивается с оговорками Бельгии относительно потенциальных финансовых последствий.
Сегодня Еврокомиссия официально представит предложение об использовании замороженных активов РФ для Украины в рамках "репарационного займа".
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
