РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
1 232 29

Использование замороженных активов РФ для Украины не будет способствовать завершению войны, - МИД Китая

Китай о замороженных активах РФ

Китай против использования замороженных российских активов для Украины, подчеркивая, что это не будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Китай против использования активов РФ в пользу Украины

Так, комментируя планы Еврокомиссии использовать замороженные российские активы в пользу Украины для "репарационного займа", Линь Цзянь отметил, что это только усложнит ситуацию.

"Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН. Такие односторонние действия только усложняют ситуацию", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос использования замороженных активов РФ можно решить, - Вадефуль

Политическое урегулирование

Линь Цзянь добавил, что вместо этого всем вовлеченным в конфликт странам следует сосредоточить усилия на создании условий для политического урегулирования путем переговоров.

"Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над правовым инструментом, который позволил бы использовать замороженные российские активы в поддержку Украины, однако сталкивается с оговорками Бельгии относительно потенциальных финансовых последствий.

Сегодня Еврокомиссия официально представит предложение об использовании замороженных активов РФ для Украины в рамках "репарационного займа".

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

Китай (3270) россия (98230) замороженные активы (437)
Здохніть, прокляті жовтопикі виродки.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:36 Ответить
Воно і зрозуміло шо так заявляє МЗС Китаю, бо у піднебесній мають свої види на ці гроши.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:37 Ответить
Цікаво пояснення, чому не сприятиме? Яка логіка?
показать весь комментарий
03.12.2025 13:38 Ответить
Не логіка, а жадібність.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:39 Ответить
Логіка примітивно проста, якщо ці кошти (як того хоче рижий доні) повернуть казлостану, то левова їх частина з часом перетече (через різного роду економічну взаємодію) в "миролюбивий" Китай. Тобто вузькодупі просто грають у "мір ва всєм мірє", а по суті, чим довше йде війна мордви з Україною, тим краще для їхньої економіки, оскільки болотні поци все купують в Китаї.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:56 Ответить
Щоб не втратити свої гроші за кордоном, коли нападуть на Тайвань. Конфіскація російськіх грошей - поганий прецедент для Китаю.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:57 Ответить
Ага, краще віддайте Китаю, чи поверніть кацапам, і тоді війна зразу скінчиться...
показать весь комментарий
03.12.2025 13:38 Ответить
сприятиме-знищення путіна.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:40 Ответить
От суки червоножопі! Вже й не приховують, що на кацапському боці! Ще й топлять за них! Трамп повністю здувся перед китайцями!
показать весь комментарий
03.12.2025 13:42 Ответить
А ще Трамп насцяв у під'їзді...
показать весь комментарий
03.12.2025 14:08 Ответить
От мудак. А одностороння агресія кацапетівки сприяє миру? Що про це сказано в РБ ООН, яку ти тут згадуєш своїм смердючим ротом? Вона це схвалює?
показать весь комментарий
03.12.2025 13:47 Ответить
Не використання заморожених кредитів сприятиме відмороженим
показать весь комментарий
03.12.2025 13:47 Ответить
Міжнародне право? КНР пояснить,що це? Вбивати, грабувати, руйнувати визнану міжнародним правом державу це можно, арештовувати кошти агресора і вбивці, це односторонні санкції і порушення міжнародного права? Світ звичайно цинічний, значить і відповідь цинікам повинна бути цинічною...
показать весь комментарий
03.12.2025 13:49 Ответить
І ще одне. Ніякі "мирні переговори" нікуди не приведуть, це глухий кут.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:49 Ответить
А яка різниця вузькооким? З активами кацапів чи без війна триватиме. Нацистському байстрюку та його рабам все мало
показать весь комментарий
03.12.2025 13:50 Ответить
Приструніть свого васала.Ви це можете але не хочете.Ублюдки жовтороті.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:50 Ответить
А виведення російських військ з України сприятиме "завершенню війни"? Чи такий варіант для китайців неприйнятний?
показать весь комментарий
03.12.2025 13:54 Ответить
Звісно, що неприйнятний, невже це треба запитувати?
показать весь комментарий
03.12.2025 14:09 Ответить
Косоокі, комуняцькі мавпи хочуть своїми грошима заплатити?
показать весь комментарий
03.12.2025 13:55 Ответить
Думка країн-імпотентів, які нічого не роблять для завершення війни, нікого не цікавить.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:55 Ответить
А вбивства українців було схвалено на раді ООН? То й закрийте жовту пащу
показать весь комментарий
03.12.2025 13:56 Ответить
Так званий китай, россія, білорусь, кндр, куба- схвалюють.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:59 Ответить
Ну да, санкції ускладнюють ситуацію, а цілеспрямоване вбивство українців напевно ситуацію спрощує. Ніколи не думав, що китай стане нацистською країною.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:58 Ответить
комуністи і нацисти, це одне й те саме по суті. Ідейні терористи.
показать весь комментарий
03.12.2025 14:01 Ответить
А вініпухів хіба хтось питав, сприяє чи не сприяє?
показать весь комментарий
03.12.2025 14:00 Ответить
тобто, знищувати ракетами українські будинки, підприємства, склади, заводи, енергетику - це не заважає завершенню війни на думку китайців.

а от стягувати репарації з агресора - це заважає? підори косоокі, як вас планета носить, повиздихайте вже скоріше
показать весь комментарий
03.12.2025 14:04 Ответить
Сунь ...уй в чай!!! Закрий єпало!!! Виродкі узкоокіє!!!
показать весь комментарий
03.12.2025 14:04 Ответить
ще і як сприятиме)))) так само як і високі мита на китайські довари, ага))))
показать весь комментарий
03.12.2025 14:10 Ответить
 
 