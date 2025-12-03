Использование замороженных активов РФ для Украины не будет способствовать завершению войны, - МИД Китая

Китай против использования замороженных российских активов для Украины, подчеркивая, что это не будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Китай против использования активов РФ в пользу Украины

Так, комментируя планы Еврокомиссии использовать замороженные российские активы в пользу Украины для "репарационного займа", Линь Цзянь отметил, что это только усложнит ситуацию.

"Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН. Такие односторонние действия только усложняют ситуацию", - отметил он.

Политическое урегулирование

Линь Цзянь добавил, что вместо этого всем вовлеченным в конфликт странам следует сосредоточить усилия на создании условий для политического урегулирования путем переговоров.

"Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над правовым инструментом, который позволил бы использовать замороженные российские активы в поддержку Украины, однако сталкивается с оговорками Бельгии относительно потенциальных финансовых последствий.

Сегодня Еврокомиссия официально представит предложение об использовании замороженных активов РФ для Украины в рамках "репарационного займа".

