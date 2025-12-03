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Новини Використання заморожених активів РФ
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Використання заморожених активів РФ для України не сприятиме завершенню війни, - МЗС Китаю

Китай про заморожені активи РФ

Китай проти використання заморожених російських активів для України, наголошуючи, що це не сприятиме врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

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Китай проти використання активів РФ на користь України

Так, коментуючи плани Єврокомісії використати заморожені російські активи на користь України для "репараційної позики", Лінь Цзянь зауважив, що це лише ускладнить ситуацію.

"Китай послідовно виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не схвалені Радою безпеки ООН. Такі односторонні дії лише ускладнюють ситуацію", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання використання заморожених активів РФ можна вирішити, - Вадефуль

Політичне врегулювання

Лінь Цзянь додав, що натомість усім залученим у конфлікт країнам варто зосередити зусилля на створенні умов для політичного врегулювання шляхом переговорів.

"Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки", - наголосив речник.

Що передувадло?

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над правовим інструментом, який дозволив би використати заморожені російські активи на підтримку України, проте зіштовхується із застереженнями Бельгії щодо потенційних фінансових наслідків.

Сьогодні Єврокомісія офіційно презентує пропозицію щодо використання заморожених активів РФ для України в рамках "репараційної позики".

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Китай (5283) росія (70431) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+34
Здохніть, прокляті жовтопикі виродки.
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03.12.2025 13:36 Відповісти
+14
Цікаво пояснення, чому не сприятиме? Яка логіка?
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03.12.2025 13:38 Відповісти
+10
Не логіка, а жадібність.
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03.12.2025 13:39 Відповісти
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Здохніть, прокляті жовтопикі виродки.
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03.12.2025 13:36 Відповісти
Пуйло підписало указ про безвізовий в'їзд до Росії для громадян Китаю.
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03.12.2025 15:42 Відповісти
Воно і зрозуміло шо так заявляє МЗС Китаю, бо у піднебесній мають свої види на ці гроши.
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03.12.2025 13:37 Відповісти
Цікаво пояснення, чому не сприятиме? Яка логіка?
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03.12.2025 13:38 Відповісти
Не логіка, а жадібність.
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03.12.2025 13:39 Відповісти
Логіка примітивно проста, якщо ці кошти (як того хоче рижий доні) повернуть казлостану, то левова їх частина з часом перетече (через різного роду економічну взаємодію) в "миролюбивий" Китай. Тобто вузькодупі просто грають у "мір ва всєм мірє", а по суті, чим довше йде війна мордви з Україною, тим краще для їхньої економіки, оскільки болотні поци все купують в Китаї.
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03.12.2025 13:56 Відповісти
Щоб не втратити свої гроші за кордоном, коли нападуть на Тайвань. Конфіскація російськіх грошей - поганий прецедент для Китаю.
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03.12.2025 13:57 Відповісти
китай в такій само позиції, він один з найбільших покупців американських державних бондів, які він не зможе продати в разі заморозки
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03.12.2025 14:29 Відповісти
Китай останні ~ 10 років навпаки , активно скорочує US treasuries
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03.12.2025 17:31 Відповісти
https://share.google/nLwCUCnshptwCtfaT
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03.12.2025 17:32 Відповісти
Ага, краще віддайте Китаю, чи поверніть кацапам, і тоді війна зразу скінчиться...
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03.12.2025 13:38 Відповісти
сприятиме-знищення путіна.
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03.12.2025 13:40 Відповісти
От суки червоножопі! Вже й не приховують, що на кацапському боці! Ще й топлять за них! Трамп повністю здувся перед китайцями!
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03.12.2025 13:42 Відповісти
А ще Трамп насцяв у під'їзді...
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03.12.2025 14:08 Відповісти
Якщо у вашому під'їзді хтось насцяв, то необов'язково про це тут писати
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03.12.2025 14:21 Відповісти
От мудак. А одностороння агресія кацапетівки сприяє миру? Що про це сказано в РБ ООН, яку ти тут згадуєш своїм смердючим ротом? Вона це схвалює?
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03.12.2025 13:47 Відповісти
Не використання заморожених кредитів сприятиме відмороженим
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03.12.2025 13:47 Відповісти
Міжнародне право? КНР пояснить,що це? Вбивати, грабувати, руйнувати визнану міжнародним правом державу це можно, арештовувати кошти агресора і вбивці, це односторонні санкції і порушення міжнародного права? Світ звичайно цинічний, значить і відповідь цинікам повинна бути цинічною...
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03.12.2025 13:49 Відповісти
І ще одне. Ніякі "мирні переговори" нікуди не приведуть, це глухий кут.
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03.12.2025 13:49 Відповісти
А яка різниця вузькооким? З активами кацапів чи без війна триватиме. Нацистському байстрюку та його рабам все мало
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03.12.2025 13:50 Відповісти
Приструніть свого васала.Ви це можете але не хочете.Ублюдки жовтороті.
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03.12.2025 13:50 Відповісти
А виведення російських військ з України сприятиме "завершенню війни"? Чи такий варіант для китайців неприйнятний?
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03.12.2025 13:54 Відповісти
Звісно, що неприйнятний, невже це треба запитувати?
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03.12.2025 14:09 Відповісти
це було риторичне питання
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03.12.2025 14:18 Відповісти
Косоокі, комуняцькі мавпи хочуть своїми грошима заплатити?
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03.12.2025 13:55 Відповісти
Думка країн-імпотентів, які нічого не роблять для завершення війни, нікого не цікавить.
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03.12.2025 13:55 Відповісти
Це хто імпотент? Червонопузий китай??? Та він весь цей двіж започаткував та керує, десь з 2013 року, а може й раніше
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03.12.2025 17:33 Відповісти
А вбивства українців було схвалено на раді ООН? То й закрийте жовту пащу
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03.12.2025 13:56 Відповісти
Так званий китай, россія, білорусь, кндр, куба- схвалюють.
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03.12.2025 13:59 Відповісти
Ну да, санкції ускладнюють ситуацію, а цілеспрямоване вбивство українців напевно ситуацію спрощує. Ніколи не думав, що китай стане нацистською країною.
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03.12.2025 13:58 Відповісти
комуністи і нацисти, це одне й те саме по суті. Ідейні терористи.
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03.12.2025 14:01 Відповісти
А вініпухів хіба хтось питав, сприяє чи не сприяє?
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03.12.2025 14:00 Відповісти
тобто, знищувати ракетами українські будинки, підприємства, склади, заводи, енергетику - це не заважає завершенню війни на думку китайців.

а от стягувати репарації з агресора - це заважає? підори косоокі, як вас планета носить, повиздихайте вже скоріше
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03.12.2025 14:04 Відповісти
Сунь ...уй в чай!!! Закрий єпало!!! Виродкі узкоокіє!!!
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03.12.2025 14:04 Відповісти
ще і як сприятиме)))) так само як і високі мита на китайські довари, ага))))
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03.12.2025 14:10 Відповісти
шо вже червонодупий китай починає голос подавати ? так ми з самого початку ще у 14 р. знали ,хто пхає русню на війну з Україною ...
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03.12.2025 14:18 Відповісти
❤️ приємно зустріти однодумців. Але «ми», то дуже оптимістично вами сказано. Нас дуууже мало, на жаль
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03.12.2025 17:29 Відповісти
не у всіх було розуміння та можливості знати ... але добре шо ми такі є
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03.12.2025 17:33 Відповісти
ці "копійки" ніщо в порівнянні з репараціями які б мали бути за вторгнення в суверенну державу.

жовтопикі лицемірні істоти просто забивають болт на міжнародне право як і болотні істоти.
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03.12.2025 14:19 Відповісти
После того как расея напала на Украину, понятие международного права к ней вообще не применимо
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03.12.2025 14:35 Відповісти
Точно вже не пам*ятаю, хто назвав китайозів "євреями Сходу", чи Джек Лондон, чи Ернест Хемінгвей, але помічено дуже вірно
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03.12.2025 14:59 Відповісти
Хіба євреїв варто порівнювати з підлими комуняками? Комуняки найогидніше племʼя на планеті, яке заслуговує на повну ізоляцію від людства, але на жаль цього не розуміють, чи не хочуть розуміти світові лідери.
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03.12.2025 15:47 Відповісти
Узкоглазых п#д@ры уху ели.....
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03.12.2025 14:59 Відповісти
Китай, а что ты предложил или сделал для того, чтобы война была окончена и агрессор понес наказание?
Ничего!!!!!!!!!! Но других поучают.
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03.12.2025 15:05 Відповісти
Так він і є агресор. Просто натравив на захід свого ручного пса. Невже це досі комусь неочевидно?
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03.12.2025 17:27 Відповісти
шо тут не понятного? Китай за рашку
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03.12.2025 15:09 Відповісти
Щоб ви виздихали мало вас японці нищили ,а тут європейці і американці такий подарунок зробили починаючи з 90х років почали модернізацію Китаю ,зробили з відсталого аграрного Китаю в другу економіку світу.
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03.12.2025 15:10 Відповісти
Китаю скоро пізда в економічному і демографічному плані, так що хай *******
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03.12.2025 15:15 Відповісти
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03.12.2025 15:21 Відповісти
Чомусь згадується як байден і деякі європейські політики верещали що ніззя бити по рашистських НПЗ ато виросте ціна на нафту. Як бачимо сьогодні, все вийшло до навпаки. Україна валить не тільки по НПЗ а і по рашистських танкерах а ціна на нафту тільки падає. І взагалі, забудьте що хтось з політиків в світі переймається чито миром чи то благополуччям якоїсь країни чи то екологією. Єдине чим переймаються світові політики це наповненням своїх кишень нехай даже на крові дітей. І по верещанню з темноти зразу можна зрозуміти хто сидить на цій жилі і смокче в свій карман
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03.12.2025 15:26 Відповісти
Ще одне ЧМО планетарного масштабу...
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03.12.2025 15:26 Відповісти
Зате китайські інвестиції в оборонку рашки дуже допомагають, казли комуняцькі.
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03.12.2025 15:40 Відповісти
Після такої заяви жовтої плісняви ,стало зрозуміло,що конфіскація коштів рф , саме те ,що потрібно для прискорення миру.
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03.12.2025 15:49 Відповісти
Піднебесну слід перейменувати у під***лову !!!
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03.12.2025 16:45 Відповісти
Оооо, заворушилися червонопузі потвори 🤩 значить скоро здеруть шкірку з лаптєй, і значить це дуже правильний крок, та болісний для цих потвор
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03.12.2025 17:25 Відповісти
Їх ані хто не питає. Кому потрібна думка косооких *********?
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03.12.2025 17:26 Відповісти
Это позволит Украине продолжать воевать.
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03.12.2025 19:08 Відповісти
Жовтолиці, коли ви вже заткнетеся
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04.12.2025 13:12 Відповісти
 
 