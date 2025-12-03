Використання заморожених активів РФ для України не сприятиме завершенню війни, - МЗС Китаю

Китай проти використання заморожених російських активів для України, наголошуючи, що це не сприятиме врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

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Китай проти використання активів РФ на користь України

Так, коментуючи плани Єврокомісії використати заморожені російські активи на користь України для "репараційної позики", Лінь Цзянь зауважив, що це лише ускладнить ситуацію.

"Китай послідовно виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не схвалені Радою безпеки ООН. Такі односторонні дії лише ускладнюють ситуацію", - зазначив він.

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Політичне врегулювання

Лінь Цзянь додав, що натомість усім залученим у конфлікт країнам варто зосередити зусилля на створенні умов для політичного врегулювання шляхом переговорів.

"Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки", - наголосив речник.

Що передувадло?

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над правовим інструментом, який дозволив би використати заморожені російські активи на підтримку України, проте зіштовхується із застереженнями Бельгії щодо потенційних фінансових наслідків.

Сьогодні Єврокомісія офіційно презентує пропозицію щодо використання заморожених активів РФ для України в рамках "репараційної позики".

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