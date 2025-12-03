Використання заморожених активів РФ для України не сприятиме завершенню війни, - МЗС Китаю
Китай проти використання заморожених російських активів для України, наголошуючи, що це не сприятиме врегулюванню російсько-українського конфлікту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
Китай проти використання активів РФ на користь України
Так, коментуючи плани Єврокомісії використати заморожені російські активи на користь України для "репараційної позики", Лінь Цзянь зауважив, що це лише ускладнить ситуацію.
"Китай послідовно виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не схвалені Радою безпеки ООН. Такі односторонні дії лише ускладнюють ситуацію", - зазначив він.
Політичне врегулювання
Лінь Цзянь додав, що натомість усім залученим у конфлікт країнам варто зосередити зусилля на створенні умов для політичного врегулювання шляхом переговорів.
"Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки", - наголосив речник.
Що передувадло?
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія працює над правовим інструментом, який дозволив би використати заморожені російські активи на підтримку України, проте зіштовхується із застереженнями Бельгії щодо потенційних фінансових наслідків.
Сьогодні Єврокомісія офіційно презентує пропозицію щодо використання заморожених активів РФ для України в рамках "репараційної позики".
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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а от стягувати репарації з агресора - це заважає? підори косоокі, як вас планета носить, повиздихайте вже скоріше
жовтопикі лицемірні істоти просто забивають болт на міжнародне право як і болотні істоти.
Ничего!!!!!!!!!! Но других поучают.