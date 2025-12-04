Макрон закликав Сі Цзіньпіна допомогти досягти мораторію на удари по інфраструктурі України
Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Мета візиту
Макрон прагне залучити Китай до тиску на РФ з метою досягнення припинення вогню.
"Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який приніс миру у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли.
Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику, до наших зусиль, спрямованих на те, щоб якомога швидше досягти хоча б перемир’я у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі", - сказав лідер Франції.
Що сказав лідер Китаю?
Сі Цзіньпін не відповів на заклик Франції, але сказав, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", і закликав до мирної угоди, яку приймуть усі сторони.
Видання нагадало, що Китай надає Росії потужну дипломатичну підтримку з моменту її вторгнення в Україну, а також допомагає економічно шляхом збільшення обсягів торгівлі.
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>ризиком розпаду
тобто повномасштабна війна з сотнями тисяч жертв, це не порушення міжнародного порядку, окей. цей гой вважає українців людьми другого сорту.
бо, українська інфраструктура знищена майже вщент!
коли україна почала нищити підарську інфраструктуру, то відразу всі навалилися на мораторій???
до цього хотіли впарити мораторій на повітряні атаки....