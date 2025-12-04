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Новини Візит Макрона до Китаю
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Макрон закликав Сі Цзіньпіна допомогти досягти мораторію на удари по інфраструктурі України

Макрон зустрівся із Сі Цзіньпіном: закликав допомогти врегулюванню в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Мета візиту

Макрон прагне залучити Китай до тиску на РФ з метою досягнення припинення вогню.

Читайте також: Війна повинна закінчитись якнайшвидше, - Зеленський після зустрічі з Макроном

"Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який приніс миру у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли.

Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику, до наших зусиль, спрямованих на те, щоб якомога швидше досягти хоча б перемир’я у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі", - сказав лідер Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: "Мирні домовленості ще не сформовані"

Що сказав лідер Китаю?

Сі Цзіньпін не відповів на заклик Франції, але сказав, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", і закликав до мирної угоди, яку приймуть усі сторони.

Видання нагадало, що Китай надає Росії потужну дипломатичну підтримку з моменту її вторгнення в Україну, а також допомагає економічно шляхом збільшення обсягів торгівлі.

Читайте: Ердоган і Макрон говорили про Україну: Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни

Автор: 

Китай (5283) Франція (3350) Сі Цзіньпін (432) Макрон Емманюель (1775)
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Топ коментарі
+3
Я уявляю як "сі" зневажає ще більше усіх цих "прохачів".
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04.12.2025 10:33 Відповісти
+1
Відчувається що робота над гарантіями безпеки майже закінчена.
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04.12.2025 10:34 Відповісти
+1
Француз як кульгава качка вже ні на що не впливає... Його впихнули два рази в президенти Франції, щоб не перемогла пуйлівська Лепен.
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04.12.2025 10:35 Відповісти
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Я уявляю як "сі" зневажає ще більше усіх цих "прохачів".
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04.12.2025 10:33 Відповісти
Проси більше - може Сі й чимось допоможе - кулаком по шиї
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04.12.2025 10:34 Відповісти
Відчувається що робота над гарантіями безпеки майже закінчена.
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04.12.2025 10:34 Відповісти
Комуняка послав макрончика дуже далеко з його закликами. Дивно, чому лише по критичній інфраструктурі.
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04.12.2025 10:35 Відповісти
Француз як кульгава качка вже ні на що не впливає... Його впихнули два рази в президенти Франції, щоб не перемогла пуйлівська Лепен.
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04.12.2025 10:35 Відповісти
>"Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який приніс миру у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли.
>ризиком розпаду

тобто повномасштабна війна з сотнями тисяч жертв, це не порушення міжнародного порядку, окей. цей гой вважає українців людьми другого сорту.
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04.12.2025 10:36 Відповісти
тобто, мораторій це заборона нищити підарське?
бо, українська інфраструктура знищена майже вщент!
коли україна почала нищити підарську інфраструктуру, то відразу всі навалилися на мораторій???
до цього хотіли впарити мораторій на повітряні атаки....
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04.12.2025 10:48 Відповісти
Макарон веде себе як дитина 12-ти років.
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04.12.2025 10:56 Відповісти
НАТО витрачає півтора трильйона на оборону кожен рік, ніхріна нічого не може, бігають просять китайців.
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04.12.2025 11:21 Відповісти
Європка і НАТО - всьо. Абсолютно недієздатні, і вже тихенько прощупують можливості сісти під "кришу" Китаю, бо в США - занадто непередбачуваний Трамп.
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04.12.2025 11:29 Відповісти
Вінні Пух і бажає розпаду світового порядку, де головними були США. Він замовник, бенефіціар кровавої війни в Україні, ляльковод рашистської росії. Його задача - це розрив між США та ЄС, послаблення ролі США в світі, хаос в Європі, безнаказаний захват Тайваню та поглинання знекровленої росії. Де тут можливості до перемовин? Санкції, ізоляція, байкотування, перенос виробництв - все що може погіршити економіку Китаю - ось що потрібно робити. Нажаль в Штатах при владі сидить підстаркуватий смоктун, який вже незабаром почне забувати, до як його звати, а Європа тільки усвідомлює, що пора вже подорослішати.
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04.12.2025 13:01 Відповісти
 
 