Макрон закликав Сі Цзіньпіна допомогти досягти мораторію на удари по інфраструктурі України

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Мета візиту

Макрон прагне залучити Китай до тиску на РФ з метою досягнення припинення вогню.

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"Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який приніс миру у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли.

Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику, до наших зусиль, спрямованих на те, щоб якомога швидше досягти хоча б перемир’я у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі", - сказав лідер Франції.

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Що сказав лідер Китаю?

Сі Цзіньпін не відповів на заклик Франції, але сказав, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", і закликав до мирної угоди, яку приймуть усі сторони.

Видання нагадало, що Китай надає Росії потужну дипломатичну підтримку з моменту її вторгнення в Україну, а також допомагає економічно шляхом збільшення обсягів торгівлі.

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