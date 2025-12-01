Війна повинна закінчитись якнайшвидше, - Зеленський після зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями сьогоднішньої зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном. Переважно вони обговорювали питання мирної угодин.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч Зеленського та Макрона

За словами Зеленського, зустріч тривала кілька годин.

"Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги - перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Дякую!", - зауважив глава держави.

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Що передувало?

У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.

1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

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