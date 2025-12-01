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Новини Мирний план
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Війна повинна закінчитись якнайшвидше, - Зеленський після зустрічі з Макроном

Зеленський та Макрон

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями сьогоднішньої зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном. Переважно вони обговорювали питання мирної угодин.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч Зеленського та Макрона

За словами Зеленського, зустріч тривала кілька годин.

"Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги - перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Дякую!", - зауважив глава держави.

Також читайте: Розпочалась зустріч Зеленського і Макрона у Парижі

Що передувало?

У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.

1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3822) Макрон Емманюель (1773)
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Топ коментарі
+9
"... Війна повинна закінчитись якнайшвидше..." - далі не читаю! А який сенс читати, якщо це набір слів?
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01.12.2025 16:03 Відповісти
+8
Війна,стій,раз-два
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01.12.2025 16:07 Відповісти
+4
Виходом на кордони 1991 року? То війну не закінчував Порошенко, бо він на ній наживався? А хто тоді наживається?
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01.12.2025 16:03 Відповісти
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"... Війна повинна закінчитись якнайшвидше..." - далі не читаю! А який сенс читати, якщо це набір слів?
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01.12.2025 16:03 Відповісти
Виходом на кордони 1991 року? То війну не закінчував Порошенко, бо він на ній наживався? А хто тоді наживається?
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01.12.2025 16:03 Відповісти
Хоч кордони 1991 року,то фіглі ти тут робиш? Ти повинен десь там з двох стволів працювати в окопі.
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01.12.2025 16:07 Відповісти
Хтось забанить москаля? Чи банять лише тих, хто звертає увагу на москаля?
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01.12.2025 16:16 Відповісти
Беру приклад із Зеленського, який чотирижди відскочив від повісток. І за цей ''подвиг'' його виборці на руках занесли на трон.
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01.12.2025 16:18 Відповісти
Смішний москалик
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01.12.2025 16:56 Відповісти
Невже дойшло нарешті.
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01.12.2025 16:05 Відповісти
Що дойшло?
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01.12.2025 16:08 Відповісти
Хтось забанить москаля? Чи банять лише тих, хто звертає увагу на москаля?
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01.12.2025 16:17 Відповісти
як найшвидше залишив би ти Україну і її народ .бо з тобою війна буде для України , дуже довго
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01.12.2025 16:06 Відповісти
Війна,стій,раз-два
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01.12.2025 16:07 Відповісти
Й додав,що москалі мають просування в трьох областях?(((
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01.12.2025 16:08 Відповісти
Идиот,.
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01.12.2025 16:09 Відповісти
Памєдлєннєє, пжлста, я запісиваю
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01.12.2025 16:12 Відповісти
Ти придурку ти сам себе коли небудь чуєш , чи в тебе мозг об'явив суверенітет язику .
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01.12.2025 16:54 Відповісти
Дебільний набір слів коксонутого, тобі вигідна довга війна , скільки двушок можна на москву переправити ще??
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01.12.2025 16:59 Відповісти
 
 