УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10722 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Макроном
1 134 7

Розпочалась зустріч Зеленського і Макрона у Парижі

зеленський, макрон

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазаначається, Макрон заздалегідь вийшов на ганок палацу і після прибуття Зеленського спустився йому назустріч. Після короткої фотосесії лідери попрямували всередину будівлі. Зустріч почалася із запізненням майже на годину - ЗМІ зазначають, що її планували на 10:00 за паризьким часом (11:00 за Києвом).

Також планують обговорити гарантії безпеки для України в межах "Коаліції охочих".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Росію щодо перемир’я в Україні, - Єлисейський палац

Що передувало?

У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.

1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Макрон Емманюель (1773)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бонжур. Жи мапель Владімір. Е туа?
показати весь коментар
01.12.2025 12:33 Відповісти
в постели? отмакронит его макрон
показати весь коментар
01.12.2025 12:53 Відповісти
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!
показати весь коментар
01.12.2025 13:02 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 13:04 Відповісти
"Зустріч почалася із запізненням майже на годину" - лєнка блузку вибирала?
показати весь коментар
01.12.2025 14:08 Відповісти
Вангую що зеля втече до парижу чи може до французької полінезії
показати весь коментар
01.12.2025 14:36 Відповісти
Та вже б скоріше....
показати весь коментар
01.12.2025 15:05 Відповісти
 
 