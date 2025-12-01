Розпочалась зустріч Зеленського і Макрона у Парижі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Як зазаначається, Макрон заздалегідь вийшов на ганок палацу і після прибуття Зеленського спустився йому назустріч. Після короткої фотосесії лідери попрямували всередину будівлі. Зустріч почалася із запізненням майже на годину - ЗМІ зазначають, що її планували на 10:00 за паризьким часом (11:00 за Києвом).

Також планують обговорити гарантії безпеки для України в межах "Коаліції охочих".

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Що передувало?

У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.

1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

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