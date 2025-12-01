Розпочалась зустріч Зеленського і Макрона у Парижі
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Як зазаначається, Макрон заздалегідь вийшов на ганок палацу і після прибуття Зеленського спустився йому назустріч. Після короткої фотосесії лідери попрямували всередину будівлі. Зустріч почалася із запізненням майже на годину - ЗМІ зазначають, що її планували на 10:00 за паризьким часом (11:00 за Києвом).
Також планують обговорити гарантії безпеки для України в межах "Коаліції охочих".
Що передувало?
У президента Франції заявили, що Макрон та Зеленський обговорять "ситуацію та умови для справедливого та міцного миру", а також "мирний план" США та переговори у Женеві.
1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.
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