Зеленский начал встречу с Макроном в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Как отмечается, Макрон заранее вышел на крыльцо дворца и после прибытия Зеленского спустился ему навстречу. После короткой фотосессии лидеры направились внутрь здания. Встреча началась с опозданием почти на час - СМИ отмечают, что ее планировали на 10:00 по парижскому времени (11:00 по Киеву).
Также планируют обсудить гарантии безопасности для Украины в рамках "Коалиции желающих".
Что предшествовало?
В администрации президента Франции заявили, что Макрон и Зеленский обсудят "ситуацию и условия для справедливого и прочного мира", а также "мирный план" США и переговоры в Женеве.
1 декабря президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль