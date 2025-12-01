РУС
Зеленский начал встречу с Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отмечается, Макрон заранее вышел на крыльцо дворца и после прибытия Зеленского спустился ему навстречу. После короткой фотосессии лидеры направились внутрь здания. Встреча началась с опозданием почти на час - СМИ отмечают, что ее планировали на 10:00 по парижскому времени (11:00 по Киеву).

Также планируют обсудить гарантии безопасности для Украины в рамках "Коалиции желающих".

Что предшествовало?

В администрации президента Франции заявили, что Макрон и Зеленский обсудят "ситуацию и условия для справедливого и прочного мира", а также "мирный план" США и переговоры в Женеве.

1 декабря президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

