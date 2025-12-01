РУС
Война должна закончиться как можно скорее, - Зеленский после встречи с Макроном

Зеленский и Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями сегодняшней встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В основном они обсуждали вопросы мирного соглашения.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча Зеленского и Макрона

По словам Зеленского, встреча длилась несколько часов.

"Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также. Спасибо!", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

В администрации президента Франции заявили, что Макрон и Зеленский обсудят "ситуацию и условия для справедливого и прочного мира", а также "мирный план" США и переговоры в Женеве.

1 декабря президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

