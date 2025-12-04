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Новости Фото Демографические проблемы на россии Население Украины
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Украина находится на грани демографической катастрофы из-за войны, - Reuters. ИНФОГРАФИКА

По оценкам Института демографии Национальной академии наук, население Украины, которое до полномасштабного вторжения РФ составляло 42 миллиона, уже сократилось до 36 миллионов. Ожидается, что к 2051 году эта цифра составит 25 миллионов.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Каковы прогнозы для Украины

Оценки ООН не менее тревожны: от 9 млн до 23 млн населения к 2100 году.

По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, Украина имеет самые высокие показатели смертности и самые низкие показатели рождаемости в мире: в среднем на одного новорожденного приходится три смерти.

  • Наихудшая демографическая ситуация в Херсонской области (11 смертей на одно рождение) и Донецкой области (8,5/1), наилучшая — на Ривненщине (1,6/1), Волыни и Закарпатье (1,6/1).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На подконтрольной Украине территории проживают 30,5 миллиона человек, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

Демографическая ситуация в Украине ухудшается: какие прогнозы

  • Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине снизилась с 65,2 года до войны до 57,3 года в 2024-м. Среди женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.

Для восстановления страны после войны нужны миллионы людей

Эксперты отмечают, что Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить разрушенную экономику и защитить себя в послевоенном будущем, если Москва снова нападет, чего опасаются многие украинцы.

В прошлом году правительство Киева попыталось решить этот кризис, разработав демографическую стратегию до 2040 года. В документе отмечалось, что в течение следующего десятилетия Украина столкнется с дефицитом 4,5 миллиона работников. Наиболее востребованными отраслями будут строительство, технологии и административные услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Принудительно вернуть не сможем": Минсоцполитики готовит стратегию возвращения беженцев из-за границы

Стратегия сосредоточена на остановке дальнейшей эмиграции и возвращении украинцев из-за рубежа, в частности путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся незанятыми.

Власть считает, что эти меры могут увеличить население до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждает, что оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится.

Автор: 

демография (312) рождаемость (100) население (154) потери (4676) война в Украине (8469)
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Топ комментарии
+19
Дійсно, чому? Мабуть винні ухилянти а не м'ясники командири, на сто відсотків провалена мобілізація, виїзд вільний за кордон молоді до 22 років, в начебто надіялися що населення буде рости?
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04.12.2025 21:01 Ответить
+17
При зеленій владі тільки розруха, спад демографії, тотальна корупція...ні на який розвиток країни навіть після віцни можна і не надіятися.
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04.12.2025 21:02 Ответить
+15
От тільки нахіба Бангладешцям сюди їхати? Але ідея взяти Костенка ,веніславського і кицака та завезти їх на півроку на самий передок , наприклад,під Покровськ мені видається більш корисною...
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04.12.2025 21:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дійсно, чому? Мабуть винні ухилянти а не м'ясники командири, на сто відсотків провалена мобілізація, виїзд вільний за кордон молоді до 22 років, в начебто надіялися що населення буде рости?
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04.12.2025 21:01 Ответить
Або Вільна Україна, без ****** і зелупнів, або концТабори ГУЛАГУ2 для Українців, на мордовії!! Усе інше то робота на ******!! На ТОТ ОРДЛО і Криму це уже знають!! Найбільші втрати **********, з 2014 року, це за рахунок отих орків, з ТОТ ОРДЛО!
Смерть, московським окупантам ****** та його халуям в Україні!!
Слава України!!
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04.12.2025 21:25 Ответить
"Середня тривалість життя чоловіків скоротилась до 57,3 року " зате бусифікація до 60 Слава Україні !!!!!!!!!
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04.12.2025 21:54 Ответить
Спонсор ТЦК - пенсійний фонд України !
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04.12.2025 22:08 Ответить
Як запарєбрікавих орків, теліпає від простого рішення, Вільна Україна чи концТабори ГУЛАГУ2 для Українців!!
Армія! Мова! Віра! Смерть ********** московітам!!
Слава Україні!
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04.12.2025 23:19 Ответить
Більше тисячі військових в Мирнограді в оточенні і благають про допомогу. Чому мовчить сирський і на кого працює рашисткий командувач ?
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04.12.2025 21:42 Ответить
А що ті військові не бачили потенційного оточення і чекали поки кацапи їх оточать ,це що Маріуполь №2 ?
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04.12.2025 21:59 Ответить
А якщо командування не дало дозвіл відходити?
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05.12.2025 00:34 Ответить
Так Верховне командування грається в геополітику і зєля катається по Європі і розповідає різним макронам ,що кацапи не окупували Покровськ і Мирноград і при тому забороняє ЗСУ відступати з Покровська і Мирнограда .
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05.12.2025 11:54 Ответить
100500 тисяч ?? Як ********** пердолить, після маршу пригожина на мацкву!!
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04.12.2025 23:21 Ответить
дяуцючи Дякулі ми за чотири роки втратили 6 млн людей.
погано ?
так !!!

катастрофа ?
НІ !!!
приклад - Швеція
Займаючи територію 450 295 км² і має населення 10,457 млн осіб, 2,6 млн з яких мають іноземне походження.

Швеція - економічно розвинута процвітаюча європейська країна, яка має власний потужний ВПК, який виробляє майже все !!! від славетних Карл Густав і CV-90 до Гріпенів та корветів Вісбю. Останній проєкт - власні фрегати
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05.12.2025 00:23 Ответить
Ще трохи піднімемо ціни (щоб не було дефіциту) та податки (для високої якості обслуговування) - і доженемо Швецію!
10 млн челів - це все міняє!
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05.12.2025 00:50 Ответить
30 років Незалежності ми мали непотріб, який голосував проти України і привів країну до Війни
краще мати 20 млн. Української Нації, ніж
50 млн. ковбаса чи колбаса - какая разніца

.
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05.12.2025 01:29 Ответить
Тьху
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05.12.2025 04:54 Ответить
При зеленій владі тільки розруха, спад демографії, тотальна корупція...ні на який розвиток країни навіть після віцни можна і не надіятися.
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04.12.2025 21:02 Ответить
Неплохо бы, говоря о разрухе и ругая украинску власть (любую), немножечко так, вскользь хотя бы, упомянуть о существовании по соседству с Украиной шизофашистской нации, целью жизни которой является полное уничтожение Украины.
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04.12.2025 22:44 Ответить
Навіщо?Ти ж навіть від язика відмовитися не можеш
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05.12.2025 04:52 Ответить
Служишь в ТЦК и ждешь своих? Вворачивать антиукраинские нарративы можно и на украинском, а служить в "Азове" ненавидеть кацапских тварей можно и на русском.
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07.12.2025 00:40 Ответить
..і просуваєш оашистську дезу.Іди до біса
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07.12.2025 09:16 Ответить
Ага, давай, разделяй Украину дальше своими проклятиями, чтоб оркам было проще взять нас поодиночке.
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09.12.2025 00:39 Ответить
Ага,це я то "розліляю".Ти,узькощеоений шмат лайна-"обєднуєш" а я-"розділяю"!
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09.12.2025 05:48 Ответить
Підемо по шляху пуйла - будемо ціну на презервативи підвищувати?
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04.12.2025 21:03 Ответить
Ніхто не знає шо буде завтра - а ці знають на десятиліття вперед - хіроманти
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04.12.2025 21:03 Ответить
якось після прийняття бюджету 2026 заспокоївся і друзів заспокоїв,
нема ніякої парламентської кризи в Україні - як крали так і крадуть,
а от трахаються маловато....
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04.12.2025 21:04 Ответить
3 тиждні тому забирала внука з роддому. Поки чекала коли вийдуть, три дитини винесли. Недавно писали в новинах, трійню виписали додому.
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04.12.2025 21:25 Ответить
всім малятам і батькам здоров'я міцного!
старайтеся там, не волиньте...
Мої вітання на самому ділі!
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04.12.2025 21:29 Ответить
Пощастило що трійня ,не бусифікують .
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04.12.2025 21:42 Ответить
Щось татусь на фото не світився від щастя .
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05.12.2025 11:44 Ответить
Значить треба підняти зарплати суддям і поліції. Це ж очевидно.
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04.12.2025 21:05 Ответить
Зельоне шобло героїчно бореться з 2019 року на користь Кацапії як може.
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04.12.2025 21:06 Ответить
Ну катастрофа й катастрофа. Зараз треба за порадою нардепа Костенка мобілізувати не 30, а 70 тисяч на місяць. І ввести ще більш жорсткі санкції проти ухилянтів за порадою нардепа Веніславського. А потім просто завезти бангладешців за порадою нардепа Кицака і буде перемога.
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04.12.2025 21:19 Ответить
От тільки нахіба Бангладешцям сюди їхати? Але ідея взяти Костенка ,веніславського і кицака та завезти їх на півроку на самий передок , наприклад,під Покровськ мені видається більш корисною...
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04.12.2025 21:27 Ответить
Так в бангладешців середня зарплата - це українська мінімалка. А вирощувати в полі ріпак чи добувати якісь копалини особливих трудових навичок не треба.
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04.12.2025 21:53 Ответить
дозвольте запитати.
навіщо їм їхати в Україну, якщо повно інших більш забезпечених країн.
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04.12.2025 22:04 Ответить
Тому що далеко не кожна більш забезпечена країна їх прийме. Ті більше орієнтуються на українських жінок і молодь, ось такий міграційний цикл.
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04.12.2025 22:14 Ответить
фантазер, у них на Батьківщині клімат кращий, тож наша з/п клімат не компенсує
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05.12.2025 00:18 Ответить
ну тебе ж у штатах прийняли якось . може ти заслужений асінізатор . може двірник або посуду вмієш мити . може за паралізованими горшки миєш . кожна професія потрібна в сша
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05.12.2025 08:05 Ответить
добудьте три літра нафти чи два кілограма заліза.

Я вже мовчу про вирощування ріпака - мабуть в селі не жили і навіть на літо не приїзджали - якщо вам здається ,що сільське господарство не потребує особливих навиків ...
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04.12.2025 22:05 Ответить
Думаю, что по два раба после войны будет мало. Нужно по 3-4.
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04.12.2025 21:19 Ответить
Когда окри начнут платить репарации из своего бюджета, так и будет.
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04.12.2025 22:46 Ответить
Виявляється люди ,їдуть жити туди де захищають права людини, працює закон однаковий для всіх, чиновники не крадуть і бачать майбутнє для своїх дітей. А в країні патріотичних гасел ,корупції і в нас война - то можна творити любе беззаконня - чогось люди не прагнуть жити самі і залишати дітей
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04.12.2025 21:24 Ответить
Де такі чудові краї?
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04.12.2025 21:36 Ответить
Потужно! Від зелених геноцидників іншого, ніж знищення нації руками *****, я й не чекала. РІП Україна, колись ти була перспективна і принаймні, нормальна.
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04.12.2025 21:30 Ответить
Канада у 15 разів більша за Україну і населення 42 мільйона. Катастрофа.
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04.12.2025 21:35 Ответить
Коли замість пенсії вам принесуть фігуру з 5 пальців - бо не буде платників податків наповнювати пенсійний - тоді будете замість хліба жити розповідями про Канаду...
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04.12.2025 21:43 Ответить
У північній кореї є кому наповнювати пенсійний фонд? Які там пенсії?
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04.12.2025 21:53 Ответить
Цікавий парадокс - в тих країнах де практично немає пенсійного забеспечення - народжуваність найвища !
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04.12.2025 22:04 Ответить
За сраліна,в Україні народжуваність вища в рази була.
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06.12.2025 03:17 Ответить
Мрієте про північну корею ? Чи ностальгія по совку ?
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04.12.2025 22:06 Ответить
Я запитав, чи є кому наповнювати пенсійний фонд у північній кореї. Чекаю на відповідь.
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04.12.2025 22:25 Ответить
Я вам відповів - для жителів бараків -пенсійні фонди не потрібні .
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04.12.2025 23:17 Ответить
в канаде большинство территорий, это тайга как в рашке, там самые обжитые места, это прикордонье с америкой
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04.12.2025 22:39 Ответить
Скільки в Канаді молоді у відсотках? Там заселенна не велика частина.І це країна емігрантів.Тут молоді дуже мало.
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06.12.2025 03:19 Ответить
Можуть розслабитись. Ми або після завершення світової війни отримаємо один з 4 результатів, які обнулять будь-які прогнози:
1. все знищено ядеркою і про які мільйони будуть говорити?
2. нас окуповують і зачищають російські макаки ще до початку світової.
3. рузкіє програють світову війну і в нас все *******, бо нема загроз.
4. рузкіє виграють на пару з США світову і знову окуповують як Польщу в свій час.

І це все станеться за 1-5 років в залежності від варіанту. Які 2100, які 2050?
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04.12.2025 21:48 Ответить
Так після війни територія вже менша буде . нехай переселяються з окупованих територій і збільшиться густота населення. Так більшість країн Європи має менше населення ,ніж Україна і там ніхто не влаштовує істерику про демографічну кризу. До речі, перед розпадом СССР населення тодішньої УРСР складало 52 мільйони ,.
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04.12.2025 21:50 Ответить
І це були саме носії паспортів а не 52 мільона громадян
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05.12.2025 00:42 Ответить
брешеш.
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06.12.2025 20:09 Ответить
Парадокс - зеленський зає*ав всіх, а виникла демографічна катастрофа!
Це просто дурний чорний гумор у стилі 95. Соррі!
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04.12.2025 21:57 Ответить
Тому шо він не натурал
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04.12.2025 22:01 Ответить
Ну это легко исправить, достаточно:
1. Повысить налоги;
2. Раздать по тысяче;
3. Дать возможность кататься на поездах;
4. Поставить женщин на учёт в военкомате.
И для перелома негативной динамики это с лихвой хватит. Достаточно политической воли чтоб это сделать.
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04.12.2025 22:00 Ответить
1. выгнать нахер из европы всех хитрожопых дюковых до 60 лет включительно --2.после приезда в украину этих дюковых с поезда на медкомисию --- 3. бесплатный проезд этих самых дюковых на фронт --- 4. по тысяче от фофана выдать придется --- ДОСТАТОЧНО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ЧТОБЫ ЭТО СДЕЛАТЬ
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05.12.2025 08:15 Ответить
Хорошая попытка, но в ЕС так не делают, да и у Украины ко мне вопросов нет. Но попытка хорошая, хотя и никак не касается демографического кризиса. Тем более, что я русскоязычный украинец, а значит уже инвалид.
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05.12.2025 10:47 Ответить
я вже якось писав одному пану чи підпанку щоб він заткнув своє хавало коли з піною у роті він доводив ..якщо ти не розмовляєш українською то ти не зовсім українець.. --- у нас на цвинтарях лежать десятки тисяч УКРАЇНЦІВ під жовто-блакитними прапорами які в житті спілкувалися російською мовою . і ти чайником не прикидайся ти прекрасно зрозумів про що я тобі написав . демографії це теж стосується бо вже тисячі діток були народжені в польщі.чехії.німеччині і далі по списку і ті дітки отримають громадянство тих країн--- і наостанок там де ти жив і розмовляв кацапською тебе хоть раз назвали за це розумово відсталим інвалідом
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05.12.2025 11:24 Ответить
Очень рад, что тема языка не вызывает у вас бешенство. Что касается детей, то я не могу с вами согласиться. Дело в том, что гражданство в большинстве стран Европы не даётся автоматически. И самое главное - у меня всего два месяца назад родился сын. И родился он именно потому, что я и моя жена проживаем не в Украине. В противном случае мы бы планировали ребенка не ранее чем через пять-десять лет, если не забили бы на эту идею окончательно. И когда я написал список сделанного в Украине для "поддержки демографии" я написал это не просто так, а как перечисление действий, которые на прямую и/или косвенно снижают рождаемость. Если вы с этим не согласны я с удовольствием выслушаю ваше виденье данного вопроса.
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05.12.2025 12:33 Ответить
А колись було 52 млн ...
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04.12.2025 22:01 Ответить
52 мільйони кого?
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04.12.2025 22:27 Ответить
52 мільйони кращих за тебе.
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06.12.2025 20:36 Ответить
В тебе ностальгія за російською окупацією 1921 - 1991 років? чи ти вважаєш, що це не було російською окупацією?
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06.12.2025 20:41 Ответить
НОСІЇВ паспорту.
А не всіх прям Українців
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05.12.2025 00:44 Ответить
брешеш
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06.12.2025 20:11 Ответить
От відразу видно, що ти Арон.
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06.12.2025 20:43 Ответить
Ничего, после войны в Украину придут Мухамеды, Магомеды и Ахмеды и население резко начнет расти, потому что они плодятся как кролики!
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04.12.2025 22:08 Ответить
Причем плодиться они будут с нашими Оксанками. Удар по генофонду. Украинцы станут смуглыми новиопами, с овечьими лицами, папаша то чернявый "иностранец".
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04.12.2025 22:33 Ответить
Ну, звісно, що з демографією повна дупа, молодь тікає в інші країни з чітким бажанням не повертатися, народжуваність падає, рівень життя дуже низький… і це ще при тому, що не всім взагалі можна виіхати… все це, звісно, наслідки війни і кривого управління, тому не розумію, кого це дивує? Чи хтось гадав, що у нас під час війни «бебі-бум» буде?!
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04.12.2025 22:11 Ответить
Хуже нє будєт!!!!!!
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04.12.2025 22:11 Ответить
Ну рейтерс в феврале 2022 года писал, что Украина не выстоит перед кацапами.
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04.12.2025 23:00 Ответить
Зеленський рекордсмен за його правління населення скорочується рекордним темпом.
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05.12.2025 00:30 Ответить
Україна перебуває взагалі на межі катастрофи - бо вже цівільні вбивають військових, а на різних ресурсах змі відвідувачі шукають будь-який привід шоб обілити цівільного та обісрати військового. Військові, кидайте оту зброю та ставайте цівільними. Нехай цівільні самі себе захищають від війни. Хоча більшість саме для того щоб пришли рашисти і обрали зеленского, а тут хтось заважає.
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05.12.2025 03:28 Ответить
Так а військові що роблять? Возять в тцк і потім там паомирають люди.Вже не один випадок смертей є.
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06.12.2025 03:27 Ответить
От саме тому шоб таких випадків не було - всі військові повинні стати цівільними. Цеж просто - як казав зеленский - нада просто перестать стрелять.
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06.12.2025 13:34 Ответить
За Зеленського,більшість тих,хто зараз в армії голосували.
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06.12.2025 13:48 Ответить
Та це помітно, зараз. У 22 та 23 роках йшли добровольці та відкидували рашистів - це й була воьовнича меньшість. Але зеленский їх знищив у голих полях без бетоних обороних споруд, міних полів перед ними, камер виживання. А це все було збудовано у 15-16 роках і які гнида, з успіхом передав своїм розведенням в одностороньому порядку рашистам.
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06.12.2025 14:09 Ответить
Коли вже зараз через втрачені території, міграцію і військові дії населення оцінюють від 28 до 32 мільйонів, Reuters пише що через 30 років буде 25 мільйонів. Британці намагаються морально підтримати українців, фантастично оптимістичними прогнозами.
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05.12.2025 03:55 Ответить
пінг понг../ шарік тудом сюдом...
- вова ти ***** мене звільнив?
- ти мене підставив
- так ушла же двушечка на московію!
- тобік, саме про це шо всі вже все знають я тебе і звільнив.
не себе ж звільняти?
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05.12.2025 06:28 Ответить
Ідіоти. Ви б ще порахували статистику у 1942му році..
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05.12.2025 07:19 Ответить
Reuters, пишіть про свої катастрофи, а Україна якось зі своїм розбереться без Вашого втручання!
Ви краще гроші та зброю надсилайте, щоб було чим воювати, бо якщо раша прийде, ось тоді точно, буде КАТАСТРОФА, й не лише для України, а й для Вас - англосакси!
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05.12.2025 07:24 Ответить
Як казали мудреці Територія-це доля!

Всі адекватні і так вже зрозуміли перспективи без рожевих окуляр і зробили висновки, а пассіонарні навіть кроки
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05.12.2025 07:59 Ответить
"Україна має найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі" - розплата за 2019...
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05.12.2025 09:54 Ответить
Демографіяна катастрофа,вже настала.І навіть,якщо війни не буде,катастрофічні наслідки залишаться.
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06.12.2025 03:12 Ответить
Милованов казав що 10-15 млн залишиться в Україні. Ігор Беркут ще в 2011 році казав що мабуть тут взагалі 5 млн людей буде. Хто з них правий? Чиї прогнози про чисельність населення нашої країни правдивіши?
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07.12.2025 17:39 Ответить
 
 