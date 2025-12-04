Украина находится на грани демографической катастрофы из-за войны, - Reuters. ИНФОГРАФИКА

По оценкам Института демографии Национальной академии наук, население Украины, которое до полномасштабного вторжения РФ составляло 42 миллиона, уже сократилось до 36 миллионов. Ожидается, что к 2051 году эта цифра составит 25 миллионов.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Каковы прогнозы для Украины

Оценки ООН не менее тревожны: от 9 млн до 23 млн населения к 2100 году.

По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, Украина имеет самые высокие показатели смертности и самые низкие показатели рождаемости в мире: в среднем на одного новорожденного приходится три смерти.

Наихудшая демографическая ситуация в Херсонской области (11 смертей на одно рождение) и Донецкой области (8,5/1), наилучшая — на Ривненщине (1,6/1), Волыни и Закарпатье (1,6/1).

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Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине снизилась с 65,2 года до войны до 57,3 года в 2024-м. Среди женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.

Для восстановления страны после войны нужны миллионы людей

Эксперты отмечают, что Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить разрушенную экономику и защитить себя в послевоенном будущем, если Москва снова нападет, чего опасаются многие украинцы.

В прошлом году правительство Киева попыталось решить этот кризис, разработав демографическую стратегию до 2040 года. В документе отмечалось, что в течение следующего десятилетия Украина столкнется с дефицитом 4,5 миллиона работников. Наиболее востребованными отраслями будут строительство, технологии и административные услуги.

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Стратегия сосредоточена на остановке дальнейшей эмиграции и возвращении украинцев из-за рубежа, в частности путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся незанятыми.

Власть считает, что эти меры могут увеличить население до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждает, что оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится.