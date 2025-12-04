Украина находится на грани демографической катастрофы из-за войны, - Reuters. ИНФОГРАФИКА
По оценкам Института демографии Национальной академии наук, население Украины, которое до полномасштабного вторжения РФ составляло 42 миллиона, уже сократилось до 36 миллионов. Ожидается, что к 2051 году эта цифра составит 25 миллионов.
Об этом говорится в материале агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Каковы прогнозы для Украины
Оценки ООН не менее тревожны: от 9 млн до 23 млн населения к 2100 году.
По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, Украина имеет самые высокие показатели смертности и самые низкие показатели рождаемости в мире: в среднем на одного новорожденного приходится три смерти.
- Наихудшая демографическая ситуация в Херсонской области (11 смертей на одно рождение) и Донецкой области (8,5/1), наилучшая — на Ривненщине (1,6/1), Волыни и Закарпатье (1,6/1).
- Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине снизилась с 65,2 года до войны до 57,3 года в 2024-м. Среди женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.
Для восстановления страны после войны нужны миллионы людей
Эксперты отмечают, что Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить разрушенную экономику и защитить себя в послевоенном будущем, если Москва снова нападет, чего опасаются многие украинцы.
В прошлом году правительство Киева попыталось решить этот кризис, разработав демографическую стратегию до 2040 года. В документе отмечалось, что в течение следующего десятилетия Украина столкнется с дефицитом 4,5 миллиона работников. Наиболее востребованными отраслями будут строительство, технологии и административные услуги.
Стратегия сосредоточена на остановке дальнейшей эмиграции и возвращении украинцев из-за рубежа, в частности путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран, если рабочие места останутся незанятыми.
Власть считает, что эти меры могут увеличить население до 34 миллионов к 2040 году, но также предупреждает, что оно может сократиться до 29 миллионов, если текущая динамика сохранится.
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Смерть, московським окупантам ****** та його халуям в Україні!!
Слава України!!
Армія! Мова! Віра! Смерть ********** московітам!!
Слава Україні!
погано ?
так !!!
катастрофа ?
НІ !!!
приклад - Швеція
Займаючи територію 450 295 км² і має населення 10,457 млн осіб, 2,6 млн з яких мають іноземне походження.
Швеція - економічно розвинута процвітаюча європейська країна, яка має власний потужний ВПК, який виробляє майже все !!! від славетних Карл Густав і CV-90 до Гріпенів та корветів Вісбю. Останній проєкт - власні фрегати
10 млн челів - це все міняє!
краще мати 20 млн. Української Нації, ніж
50 млн. ковбаса чи колбаса - какая разніца
.
нема ніякої парламентської кризи в Україні - як крали так і крадуть,
а от трахаються маловато....
старайтеся там, не волиньте...
Мої вітання на самому ділі!
навіщо їм їхати в Україну, якщо повно інших більш забезпечених країн.
Я вже мовчу про вирощування ріпака - мабуть в селі не жили і навіть на літо не приїзджали - якщо вам здається ,що сільське господарство не потребує особливих навиків ...
1. все знищено ядеркою і про які мільйони будуть говорити?
2. нас окуповують і зачищають російські макаки ще до початку світової.
3. рузкіє програють світову війну і в нас все *******, бо нема загроз.
4. рузкіє виграють на пару з США світову і знову окуповують як Польщу в свій час.
І це все станеться за 1-5 років в залежності від варіанту. Які 2100, які 2050?
Це просто дурний чорний гумор у стилі 95. Соррі!
1. Повысить налоги;
2. Раздать по тысяче;
3. Дать возможность кататься на поездах;
4. Поставить женщин на учёт в военкомате.
И для перелома негативной динамики это с лихвой хватит. Достаточно политической воли чтоб это сделать.
А не всіх прям Українців
- вова ти ***** мене звільнив?
- ти мене підставив
- так ушла же двушечка на московію!
- тобік, саме про це шо всі вже все знають я тебе і звільнив.
не себе ж звільняти?
Ви краще гроші та зброю надсилайте, щоб було чим воювати, бо якщо раша прийде, ось тоді точно, буде КАТАСТРОФА, й не лише для України, а й для Вас - англосакси!
Всі адекватні і так вже зрозуміли перспективи без рожевих окуляр і зробили висновки, а пассіонарні навіть кроки