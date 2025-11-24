РУС
Население Украины
1 800 13

На подконтрольной Украине территории проживает 30,5 миллиона человек, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

На подконтрольной правительству Украины территории проживает около 30,5 млн человек, а еще несколько миллионов остаются на временно оккупированных землях.

Об этом свидетельствуют новые подсчеты аналитического отдела Forbes Ukraine.

На контролируемой Украиной территории проживает 30,5 млн человек

За основу журналисты взяли правительственную "мини-перепись" 2019 года, которая фиксировала 37,3 млн человек. Для обновленной оценки населения были применены четыре метода: использование воды, комбинированный метод водопотребления, метод рождаемости и классическая остаточная оценка.

В Forbes уточняют, что каждый метод имеет свою погрешность. В частности, для остаточного метода слабыми местами являются неучет людей, которые пересекли границу без регистрации, и неточность в определении количества граждан, оставшихся на оккупированной территории.

Полученные данные дали диапазон от 28 до 31,4 млн человек. Итоговая интегральная оценка - 30,5 млн человек, проживающих на подконтрольной правительству территории. Общая численность населения в международно признанных границах составляет 35-35,5 млн, что близко к показателям 1920-х годов и лишь на 2 млн больше, чем после Второй мировой войны.

Аналитики также отмечают, что демографический центр страны сместился на запад на 130-140 км. Основными направлениями внутренней вынужденной миграции стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.

 

демография население война в Украине
Топ комментарии
+8
1+1 нас 52 мільйони
за 30 років більше 20 мільйонів, так навіть Станін не зміг.
24.11.2025 12:10 Ответить
+4
"і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни."

Оманська Гнида влаштовує геноцид українців
24.11.2025 12:04 Ответить
+2
Брехня! Скільки мільйонів виїхало, скільки на ТОТ, скільки загинуло? Це вони мабудь разують з реклами 10-ти річної давності на 1+1: нас 52 мільйони!
24.11.2025 12:18 Ответить
24.11.2025 12:04 Ответить
он не сам себя выбирал, заканчивайте отбелять население
24.11.2025 12:36 Ответить
І не відбілюйте пропагандистів. Вони в першу чергу мають відповідати.
24.11.2025 12:40 Ответить
а Ви не плутайте помилку у виборі ..зі свідомим злочином Оманської Гниди
24.11.2025 12:46 Ответить
ну наступного разу буде жопенський, чи сракенський, знову наобіцяє і стадо побіжить голосувати.

Стадо не винне, завжди винен хтось інший ...
24.11.2025 12:54 Ответить
1+1 нас 52 мільйони
за 30 років більше 20 мільйонів, так навіть Станін не зміг.
24.11.2025 12:10 Ответить
Завезуть 20 мільйонів росіян і нас знову буде 52 мільйона!
24.11.2025 12:43 Ответить
Неінформативно. Незрозуміло де показники м. Київ, а де Київської області? І це інфографіка "великого" Форбс...
24.11.2025 12:13 Ответить
Брехня! Скільки мільйонів виїхало, скільки на ТОТ, скільки загинуло? Це вони мабудь разують з реклами 10-ти річної давності на 1+1: нас 52 мільйони!
24.11.2025 12:18 Ответить
Не українців, а нас...
24.11.2025 12:41 Ответить
проживають і існують трошки різні цифри
24.11.2025 12:21 Ответить
Можна ще років надцять повоювати. Ач, скільки ще безхозного ресурсу!
24.11.2025 12:25 Ответить
Меньше, гораздо меньше. Мобильные операторы, используя свои методики, говорят о гораздо меньших цифрах. Демографы говорят примерно о 28 млн. человек. Кстати, перед большим вторжением они называли цифру примерно в 42 млн.
24.11.2025 12:55 Ответить
 
 