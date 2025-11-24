На подконтрольной Украине территории проживает 30,5 миллиона человек, - Forbes. ИНФОГРАФИКА
На подконтрольной правительству Украины территории проживает около 30,5 млн человек, а еще несколько миллионов остаются на временно оккупированных землях.
Об этом свидетельствуют новые подсчеты аналитического отдела Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
За основу журналисты взяли правительственную "мини-перепись" 2019 года, которая фиксировала 37,3 млн человек. Для обновленной оценки населения были применены четыре метода: использование воды, комбинированный метод водопотребления, метод рождаемости и классическая остаточная оценка.
В Forbes уточняют, что каждый метод имеет свою погрешность. В частности, для остаточного метода слабыми местами являются неучет людей, которые пересекли границу без регистрации, и неточность в определении количества граждан, оставшихся на оккупированной территории.
Полученные данные дали диапазон от 28 до 31,4 млн человек. Итоговая интегральная оценка - 30,5 млн человек, проживающих на подконтрольной правительству территории. Общая численность населения в международно признанных границах составляет 35-35,5 млн, что близко к показателям 1920-х годов и лишь на 2 млн больше, чем после Второй мировой войны.
Аналитики также отмечают, что демографический центр страны сместился на запад на 130-140 км. Основными направлениями внутренней вынужденной миграции стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оманська Гнида влаштовує геноцид українців
Стадо не винне, завжди винен хтось інший ...
за 30 років більше 20 мільйонів, так навіть Станін не зміг.