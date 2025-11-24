На подконтрольной Украине территории проживает 30,5 миллиона человек, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

На подконтрольной правительству Украины территории проживает около 30,5 млн человек, а еще несколько миллионов остаются на временно оккупированных землях.

Об этом свидетельствуют новые подсчеты аналитического отдела Forbes Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

За основу журналисты взяли правительственную "мини-перепись" 2019 года, которая фиксировала 37,3 млн человек. Для обновленной оценки населения были применены четыре метода: использование воды, комбинированный метод водопотребления, метод рождаемости и классическая остаточная оценка.

В Forbes уточняют, что каждый метод имеет свою погрешность. В частности, для остаточного метода слабыми местами являются неучет людей, которые пересекли границу без регистрации, и неточность в определении количества граждан, оставшихся на оккупированной территории.

Полученные данные дали диапазон от 28 до 31,4 млн человек. Итоговая интегральная оценка - 30,5 млн человек, проживающих на подконтрольной правительству территории. Общая численность населения в международно признанных границах составляет 35-35,5 млн, что близко к показателям 1920-х годов и лишь на 2 млн больше, чем после Второй мировой войны.

Аналитики также отмечают, что демографический центр страны сместился на запад на 130-140 км. Основными направлениями внутренней вынужденной миграции стали Киев, Днепропетровская и Львовская области.

