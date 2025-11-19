Группа московских индусов танцует на Красной площади перед Кремлем. ВИДЕО

Группа московских индусов устроила импровизированные танцы прямо на Красной площади под стенами Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с танцорами опубликована в соцсетях. Автор публикации утверждает, что молодые мужчины попали в российскую столицу в рамках демографического замещения из-за чрезвычайно высокой смертности россиян на войне в Украине.

Читайте: В РФ обостряется демографический и социальный кризис: Неженатых мужчин предлагают вносить в "черный список МВД", - СВР

"Вместо российских ванек, которые в промышленных масштабах перемалываются в Украине, Путин массово заселяет Москву и всю Россию иммигрантами. Например, вот эти индусы счастливы как никогда - теперь все вдовы российских солдат принадлежат также и им, и это непременно нужно отметить на Красной площади. Спасибо, Владимир Владимирович!" - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте также: Россия переживает самый глубокий демографический кризис за более чем два века, - ЦПД

Также смотрите: Кремлевский пропагандист Мардан предлагает отменить пенсии в РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВИДЕО