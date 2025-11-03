РУС
Пропагандист Калашников о перспективах войны с Украиной: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВИДЕО

Российский пропагандист Максим Калашников признал неизбежность поражения России в войне против Украины, даже если Кремль сумеет оккупировать часть украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, главной причиной этого станет "вечная ненависть украинцев" к россиянам, которую уже невозможно искоренить после всех преступлений, совершенных армией РФ.

Калашников прямо заявил, что даже в случае временных территориальных завоеваний Россия не сможет достичь главной цели - "возвращения Украины в свою орбиту". Вместо этого агрессия привела к окончательному разрыву между народами и усилению международной изоляции Москвы.

Автор: 

кремль (748) пропаганда (3763)
Топ комментарии
+14
Ця кончена мразота (кацапня) вважає, що після всіх звірст хтось буде до них прихильний !?
Ви прокляті на століття!
Наші діти/онуки/правнуки будуть розуміти тільки одне - кацапа треба вбити !!!
показать весь комментарий
03.11.2025 09:35 Ответить
+10
А поки що ваші діти/онуки/правнуки не вилазять з кацапських тіктоків...
показать весь комментарий
03.11.2025 09:37 Ответить
+5
якщо держава знову пустить все на самотік, то так, потрошку через естраду, кіно, літературу кацапня буде втиратись в довіру. а якщо на рівні держави і виховання це блокувати, то не дуже скоро.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ця кончена мразота (кацапня) вважає, що після всіх звірст хтось буде до них прихильний !?
Ви прокляті на століття!
Наші діти/онуки/правнуки будуть розуміти тільки одне - кацапа треба вбити !!!
показать весь комментарий
03.11.2025 09:35 Ответить
А поки що ваші діти/онуки/правнуки не вилазять з кацапських тіктоків...
показать весь комментарий
03.11.2025 09:37 Ответить
китайських взагалі то
показать весь комментарий
03.11.2025 10:07 Ответить
тік ток - належить Великій Америці, да береже її Господь
показать весь комментарий
03.11.2025 11:10 Ответить
Та ні. На жаль, з роками відсоток лояльних буде зростати. Як це було після 14-го року. Буде більше в часі розтягнуто, більш повільно через масштабність війни, і кількості потерпілих, але воно буде. Але, завжди залишатиметься якийсь % противників, патріотів.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:02 Ответить
якщо держава знову пустить все на самотік, то так, потрошку через естраду, кіно, літературу кацапня буде втиратись в довіру. а якщо на рівні держави і виховання це блокувати, то не дуже скоро.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:08 Ответить
На привеликий жаль, навіть зараз вистачає тих, кому "какая разніца", "ето всьо палітікі нас раз'єдіняют" та інші ознаки відокремлення від реальності...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:52 Ответить
Угу. Примерно, как украинские и прочие бывшие советские внуки-правнуки, после 45-года по сей день и смотреть не хотят в сторону Германии
показать весь комментарий
03.11.2025 10:18 Ответить
А у тебе, кацапа, в любві нєлюді васпітиваюцца…
показать весь комментарий
03.11.2025 09:36 Ответить
зажди, максімка. Саме цікаве вас, кацапів, чекає ваших онуків.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:36 Ответить
Та ні мокша, у тебе просто очко сжимається від думки, що будуть існувати спецслужби, у списку яких ти будеш стояти як "необхідно посадити на швабру". Тут не "асазнаніє" прийшло, що кацапія п...дараси, а банальний страх.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:38 Ответить
Культура та цівілізація антогонізми по відношенню до РФ.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:39 Ответить
«Пока мы не перестанем думать о русских как о представителях человечества, до тех пор мы будем проигрывать» (с)

- ЗАЭС - самая крупная станция в Европе: шесть энергоблоков, каждый мощностью тысячу мегаватт. То есть, общая мощность, когда станция работает, - 6 тысяч мегаватт. До большой войны Запорожская АЭС отвечала самым высоким международным стандартам. Уже два с половиной года энергоблоки находятся в так называемом холодном останове: цепная ядерная реакция деления не происходит. Параметры первого и второго контура снижены - температура меньше семидесяти градусов и давление, близкое к атмосферному.

- О чем это должно сказать?

- Блоки достаточно безопасны с точки зрения каких-либо нештатных ситуаций. Например, выхода большого количества радиации за пределы герметичной оболочки, которыми окружены реакторные отделения. Для беспокойства только есть один фактор. Если орки, которые управляют ЗАЭС (именно так называет Олег Георгиевич россиян. - Прим. авт.), начнут еще активнее стараться переподключить станцию от своей сети и изменять нынешнее состояние реакторной установки. Повторю: холодное состояние самое безопасное для персонала, населения и окружающей среды.

ПОЛНОСТЬЮ https://novayagazeta.eu/articles/2025/11/01/iadernyi-shantazh-na-aes
показать весь комментарий
03.11.2025 09:48 Ответить
Не вірте цьому підарасу.
Краще згадайте наш 19-й.
Здавалось, чи можливо таке у країні, що воює?
Он нова влада Сирії вже з руснею цілується. А нова влада США цілується з сирійською.
Масова свідомість - штука, що досить швидко може бути змінена, особливо зараз, за допомогою соцмереж.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:50 Ответить
Невже кацаперді доперли, що без союзників вони нездатні вигравати війни в цивілізованого світу, як було в ДСВ, бо самі вони безрукі нездари?! Повірили в свою велич, яку самі ж і придумали, неадеквати!
показать весь комментарий
03.11.2025 10:13 Ответить
Калашникову нужно беспокоиться не о своей кацапии а о своей шкуре и Гааге)
показать весь комментарий
03.11.2025 10:15 Ответить
Слухати цього і інших стрєлкових це дивно(Хто сказав,що вони запускають такі думки без мети?((Чому ми мусимо вірити в сказане?(((Хіба вони цим грають проти своїх?(((Я підозрюю,що це чергове іпсо,і мету дрдумайте самі,але вона точно не на користь України(
показать весь комментарий
03.11.2025 10:24 Ответить
Мета цього підара розпалювання ненависті до Укораїни. Основна думка: якщо ми зупинимося на Донбасі, то матимемо проблему на багато років. Тому необхідно остаточно знищити Україну.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:46 Ответить
Странно, но до 2014 года, для подавляющего большинства украинцев, Мазепа, Петлюра, Бандера не являлись героями и 350-летняя царско-комунячья оккупация Украины не была трагедией. Вместо того, чтоб порвать с варварской московией и сразу обозначить свой путь в ЕС и НАТО(как страны Балтии и бывшего соцлагеря), украинцы выбрали дружбу со своими палачами. Воистину, история учит тому, что ничему не учит. Надеюсь, все теперь будет иначе и украинцы навечно запомнят кто их враг и гнобитель, чтоб не было покоя сруцне рашистской.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:55 Ответить
да у нас и до 2022 большинство считало "войнушку" на востоке чем-то локальным и и так сойдет. Доходит только после того как на голову падают ракеты и в оккупации посидеть. Да и то на время, биомасса она такая
показать весь комментарий
03.11.2025 11:03 Ответить
капитан очевидность
показать весь комментарий
03.11.2025 11:01 Ответить
Цей калашніков просто тошнотік у якого то росія програла, торосія виграла, то нічия...
... просто стрімер що на хайпі заробляє руплі, бо нічого іншого в житті не вміє.
Доречі як і екстремістка монтян...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:12 Ответить
Максим Олександрович Калашников (справжнє ім'я: Володимир Олександрович Кучеренко; рос. Влади́мир Алекса́ндрович Кучере́нко; * 21 грудня 1966, Ашхабад,
показать весь комментарий
03.11.2025 11:19 Ответить
З 1985 по 1987 рік служив у лавах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Збройних сил СРСР. Службу проходив у рядах внутрішніх військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 МВС СРСР, закінчив службу в липні 1987 р. у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82 старшого сержанта.
показать весь комментарий
03.11.2025 11:20 Ответить
 
 