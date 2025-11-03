Российский пропагандист Максим Калашников признал неизбежность поражения России в войне против Украины, даже если Кремль сумеет оккупировать часть украинских территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, главной причиной этого станет "вечная ненависть украинцев" к россиянам, которую уже невозможно искоренить после всех преступлений, совершенных армией РФ.

Калашников прямо заявил, что даже в случае временных территориальных завоеваний Россия не сможет достичь главной цели - "возвращения Украины в свою орбиту". Вместо этого агрессия привела к окончательному разрыву между народами и усилению международной изоляции Москвы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появился благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВИДЕО