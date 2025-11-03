5 421 24
Пропагандист Калашников о перспективах войны с Украиной: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВИДЕО
Российский пропагандист Максим Калашников признал неизбежность поражения России в войне против Украины, даже если Кремль сумеет оккупировать часть украинских территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, главной причиной этого станет "вечная ненависть украинцев" к россиянам, которую уже невозможно искоренить после всех преступлений, совершенных армией РФ.
Калашников прямо заявил, что даже в случае временных территориальных завоеваний Россия не сможет достичь главной цели - "возвращения Украины в свою орбиту". Вместо этого агрессия привела к окончательному разрыву между народами и усилению международной изоляции Москвы.
Топ комментарии
+14 AbOriginal_UA
показать весь комментарий03.11.2025 09:35 Ответить Ссылка
+10 Tommy Lee
показать весь комментарий03.11.2025 09:37 Ответить Ссылка
+5 Lex Lexton
показать весь комментарий03.11.2025 10:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви прокляті на століття!
Наші діти/онуки/правнуки будуть розуміти тільки одне - кацапа треба вбити !!!
- ЗАЭС - самая крупная станция в Европе: шесть энергоблоков, каждый мощностью тысячу мегаватт. То есть, общая мощность, когда станция работает, - 6 тысяч мегаватт. До большой войны Запорожская АЭС отвечала самым высоким международным стандартам. Уже два с половиной года энергоблоки находятся в так называемом холодном останове: цепная ядерная реакция деления не происходит. Параметры первого и второго контура снижены - температура меньше семидесяти градусов и давление, близкое к атмосферному.
- О чем это должно сказать?
- Блоки достаточно безопасны с точки зрения каких-либо нештатных ситуаций. Например, выхода большого количества радиации за пределы герметичной оболочки, которыми окружены реакторные отделения. Для беспокойства только есть один фактор. Если орки, которые управляют ЗАЭС (именно так называет Олег Георгиевич россиян. - Прим. авт.), начнут еще активнее стараться переподключить станцию от своей сети и изменять нынешнее состояние реакторной установки. Повторю: холодное состояние самое безопасное для персонала, населения и окружающей среды.
ПОЛНОСТЬЮ https://novayagazeta.eu/articles/2025/11/01/iadernyi-shantazh-na-aes
Краще згадайте наш 19-й.
Здавалось, чи можливо таке у країні, що воює?
Он нова влада Сирії вже з руснею цілується. А нова влада США цілується з сирійською.
Масова свідомість - штука, що досить швидко може бути змінена, особливо зараз, за допомогою соцмереж.
... просто стрімер що на хайпі заробляє руплі, бо нічого іншого в житті не вміє.
Доречі як і екстремістка монтян...