Російський пропагандист Максим Калашников визнав неминучість поразки Росії у війні проти України, навіть якщо Кремль зуміє окупувати частину українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, головною причиною цього стане "вічна ненависть українців" до росіян, яку вже неможливо викорінити після усіх злочинів, скоєних армією РФ.

Калашников прямо заявив, що навіть у разі тимчасових територіальних здобутків Росія не зможе досягти головної мети - "повернення України у свою орбіту". Натомість агресія призвела до остаточного розриву між народами й посилення міжнародної ізоляції Москви.

