Пропагандист Калашников про перспективи війни з Україною: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВIДЕО

Російський пропагандист Максим Калашников визнав неминучість поразки Росії у війні проти України, навіть якщо Кремль зуміє окупувати частину українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, головною причиною цього стане "вічна ненависть українців" до росіян, яку вже неможливо викорінити після усіх злочинів, скоєних армією РФ.

Калашников прямо заявив, що навіть у разі тимчасових територіальних здобутків Росія не зможе досягти головної мети - "повернення України у свою орбіту". Натомість агресія призвела до остаточного розриву між народами й посилення міжнародної ізоляції Москви.

Автор: 

Топ коментарі
+8
Ця кончена мразота (кацапня) вважає, що після всіх звірст хтось буде до них прихильний !?
Ви прокляті на століття!
Наші діти/онуки/правнуки будуть розуміти тільки одне - кацапа треба вбити !!!
03.11.2025 09:35 Відповісти
+5
А поки що ваші діти/онуки/правнуки не вилазять з кацапських тіктоків...
03.11.2025 09:37 Відповісти
+2
А у тебе, кацапа, в любві нєлюді васпітиваюцца…
03.11.2025 09:36 Відповісти
китайських взагалі то
03.11.2025 10:07 Відповісти
Та ні. На жаль, з роками відсоток лояльних буде зростати. Як це було після 14-го року. Буде більше в часі розтягнуто, більш повільно через масштабність війни, і кількості потерпілих, але воно буде. Але, завжди залишатиметься якийсь % противників, патріотів.
03.11.2025 10:02 Відповісти
якщо держава знову пустить все на самотік, то так, потрошку через естраду, кіно, літературу кацапня буде втиратись в довіру. а якщо на рівні держави і виховання це блокувати, то не дуже скоро.
03.11.2025 10:08 Відповісти
Угу. Примерно, как украинские и прочие бывшие советские внуки-правнуки, после 45-года по сей день и смотреть не хотят в сторону Германии
03.11.2025 10:18 Відповісти
зажди, максімка. Саме цікаве вас, кацапів, чекає ваших онуків.
03.11.2025 09:36 Відповісти
Та ні мокша, у тебе просто очко сжимається від думки, що будуть існувати спецслужби, у списку яких ти будеш стояти як "необхідно посадити на швабру". Тут не "асазнаніє" прийшло, що кацапія п...дараси, а банальний страх.
03.11.2025 09:38 Відповісти
Культура та цівілізація антогонізми по відношенню до РФ.
03.11.2025 09:39 Відповісти
«Пока мы не перестанем думать о русских как о представителях человечества, до тех пор мы будем проигрывать» (с)

- ЗАЭС - самая крупная станция в Европе: шесть энергоблоков, каждый мощностью тысячу мегаватт. То есть, общая мощность, когда станция работает, - 6 тысяч мегаватт. До большой войны Запорожская АЭС отвечала самым высоким международным стандартам. Уже два с половиной года энергоблоки находятся в так называемом холодном останове: цепная ядерная реакция деления не происходит. Параметры первого и второго контура снижены - температура меньше семидесяти градусов и давление, близкое к атмосферному.

- О чем это должно сказать?

- Блоки достаточно безопасны с точки зрения каких-либо нештатных ситуаций. Например, выхода большого количества радиации за пределы герметичной оболочки, которыми окружены реакторные отделения. Для беспокойства только есть один фактор. Если орки, которые управляют ЗАЭС (именно так называет Олег Георгиевич россиян. - Прим. авт.), начнут еще активнее стараться переподключить станцию от своей сети и изменять нынешнее состояние реакторной установки. Повторю: холодное состояние самое безопасное для персонала, населения и окружающей среды.

ПОЛНОСТЬЮ https://novayagazeta.eu/articles/2025/11/01/iadernyi-shantazh-na-aes
03.11.2025 09:48 Відповісти
Не вірте цьому підарасу.
Краще згадайте наш 19-й.
Здавалось, чи можливо таке у країні, що воює?
Он нова влада Сирії вже з руснею цілується. А нова влада США цілується з сирійською.
Масова свідомість - штука, що досить швидко може бути змінена, особливо зараз, за допомогою соцмереж.
03.11.2025 09:50 Відповісти
Невже кацаперді доперли, що без союзників вони нездатні вигравати війни в цивілізованого світу, як було в ДСВ, бо самі вони безрукі нездари?! Повірили в свою велич, яку самі ж і придумали, неадеквати!
03.11.2025 10:13 Відповісти
Калашникову нужно беспокоиться не о своей кацапии а о своей шкуре и Гааге)
03.11.2025 10:15 Відповісти
Слухати цього і інших стрєлкових це дивно(Хто сказав,що вони запускають такі думки без мети?((Чому ми мусимо вірити в сказане?(((Хіба вони цим грають проти своїх?(((Я підозрюю,що це чергове іпсо,і мету дрдумайте самі,але вона точно не на користь України(
03.11.2025 10:24 Відповісти
 
 