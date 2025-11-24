На підконтрольній Україні території проживають 30,5 мільйона людей, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

На підконтрольній уряду України території проживають близько 30,5 млн людей, а ще кілька мільйонів залишаються на тимчасово окупованих землях.

Про це свідчать нові підрахунки аналітичного відділу Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

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За основу журналісти взяли урядовий "мініперепис" 2019 року, який фіксував 37,3 млн осіб. Для оновленої оцінки населення було застосовано чотири методи: використання води, комбінований метод водоспоживання, метод народжуваності та класичну залишкову оцінку.

У Forbes уточнюють, що кожен метод має свою похибку. Зокрема, для залишкового методу слабкими місцями є неврахування людей, які перетнули кордон без реєстрації, та неточність у визначенні кількості громадян, що залишилися на окупованій території.

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Отримані дані дали діапазон від 28 до 31,4 млн осіб. Підсумкова інтегральна оцінка - 30,5 млн людей, які проживають на підконтрольній уряду території. Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить 35-35,5 млн, що близьке до показників 1920-х років і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни.

Аналітики також зазначають, що демографічний центр країни змістився на захід на 130-140 км. Основними напрямками внутрішньої вимушеної міграції стали Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

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