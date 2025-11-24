На підконтрольній Україні території проживають 30,5 мільйона людей, - Forbes. ІНФОГРАФІКА
На підконтрольній уряду України території проживають близько 30,5 млн людей, а ще кілька мільйонів залишаються на тимчасово окупованих землях.
Про це свідчать нові підрахунки аналітичного відділу Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
За основу журналісти взяли урядовий "мініперепис" 2019 року, який фіксував 37,3 млн осіб. Для оновленої оцінки населення було застосовано чотири методи: використання води, комбінований метод водоспоживання, метод народжуваності та класичну залишкову оцінку.
У Forbes уточнюють, що кожен метод має свою похибку. Зокрема, для залишкового методу слабкими місцями є неврахування людей, які перетнули кордон без реєстрації, та неточність у визначенні кількості громадян, що залишилися на окупованій території.
Отримані дані дали діапазон від 28 до 31,4 млн осіб. Підсумкова інтегральна оцінка - 30,5 млн людей, які проживають на підконтрольній уряду території. Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить 35-35,5 млн, що близьке до показників 1920-х років і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни.
Аналітики також зазначають, що демографічний центр країни змістився на захід на 130-140 км. Основними напрямками внутрішньої вимушеної міграції стали Київ, Дніпропетровська та Львівська області.
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