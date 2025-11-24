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Новини Населення України
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На підконтрольній Україні території проживають 30,5 мільйона людей, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

На підконтрольній уряду України території проживають близько 30,5 млн людей, а ще кілька мільйонів залишаються на тимчасово окупованих землях.

Про це свідчать нові підрахунки аналітичного відділу Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

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На контрольованій Україні території проживає 30,5 млн людей

За основу журналісти взяли урядовий "мініперепис" 2019 року, який фіксував 37,3 млн осіб. Для оновленої оцінки населення було застосовано чотири методи: використання води, комбінований метод водоспоживання, метод народжуваності та класичну залишкову оцінку.

У Forbes уточнюють, що кожен метод має свою похибку. Зокрема, для залишкового методу слабкими місцями є неврахування людей, які перетнули кордон без реєстрації, та неточність у визначенні кількості громадян, що залишилися на окупованій території.

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Отримані дані дали діапазон від 28 до 31,4 млн осіб. Підсумкова інтегральна оцінка - 30,5 млн людей, які проживають на підконтрольній уряду території. Загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах становить 35-35,5 млн, що близьке до показників 1920-х років і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни.

Аналітики також зазначають, що демографічний центр країни змістився на захід на 130-140 км. Основними напрямками внутрішньої вимушеної міграції стали Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

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демографія (160) населення (188) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+12
1+1 нас 52 мільйони
за 30 років більше 20 мільйонів, так навіть Станін не зміг.
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24.11.2025 12:10 Відповісти
+6
"і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни."

Оманська Гнида влаштовує геноцид українців
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24.11.2025 12:04 Відповісти
+6
Брехня! Скільки мільйонів виїхало, скільки на ТОТ, скільки загинуло? Це вони мабудь разують з реклами 10-ти річної давності на 1+1: нас 52 мільйони!
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24.11.2025 12:18 Відповісти
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"і лише на 2 млн більше, ніж після Другої світової війни."

Оманська Гнида влаштовує геноцид українців
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24.11.2025 12:04 Відповісти
он не сам себя выбирал, заканчивайте отбелять население
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24.11.2025 12:36 Відповісти
І не відбілюйте пропагандистів. Вони в першу чергу мають відповідати.
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24.11.2025 12:40 Відповісти
а Ви не плутайте помилку у виборі ..зі свідомим злочином Оманської Гниди
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24.11.2025 12:46 Відповісти
ну наступного разу буде жопенський, чи сракенський, знову наобіцяє і стадо побіжить голосувати.

Стадо не винне, завжди винен хтось інший ...
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24.11.2025 12:54 Відповісти
1+1 нас 52 мільйони
за 30 років більше 20 мільйонів, так навіть Станін не зміг.
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24.11.2025 12:10 Відповісти
Завезуть 20 мільйонів росіян і нас знову буде 52 мільйона!
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24.11.2025 12:43 Відповісти
Неінформативно. Незрозуміло де показники м. Київ, а де Київської області? І це інфографіка "великого" Форбс...
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24.11.2025 12:13 Відповісти
Брехня! Скільки мільйонів виїхало, скільки на ТОТ, скільки загинуло? Це вони мабудь разують з реклами 10-ти річної давності на 1+1: нас 52 мільйони!
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24.11.2025 12:18 Відповісти
Не українців, а нас...
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24.11.2025 12:41 Відповісти
проживають і існують трошки різні цифри
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24.11.2025 12:21 Відповісти
Можна ще років надцять повоювати. Ач, скільки ще безхозного ресурсу!
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24.11.2025 12:25 Відповісти
Меньше, гораздо меньше. Мобильные операторы, используя свои методики, говорят о гораздо меньших цифрах. Демографы говорят примерно о 28 млн. человек. Кстати, перед большим вторжением они называли цифру примерно в 42 млн.
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24.11.2025 12:55 Відповісти
Не "партеся" - це все теоретично... Фактично - ще гірше...
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24.11.2025 13:39 Відповісти
А скільки в тилу служать кадрових військових, мусорів, прокурорів, військових мусорських пенсів? Тисяч 500 ? В кажуть людей не вистачає на фронті
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24.11.2025 15:04 Відповісти
 
 