Україна перебуває на межі демографічної катастрофи через війну, - Reuters. ІНФОГРАФІКА
За оцінками Інституті демографії Національної академії наук, населення України, яке до повномасштабного вторгнення РФ становило 42 мільйони, вже скоротилося до 36 мільйонів. Очікується, що до 2051 року ця цифра становитиме 25 мільйонів.
Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Які прогнози для України
Оцінки ООН щодо не менш тривожні: від 9 млн до 23 млн населення до 2100 року.
За оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, Україна має найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі: у середньому на одного новонародженого припадає три смерті.
- Найгірша демографічна ситуація на Херсонщині (11 смертей на одне народження) та Донеччині (8,5/1), найкраща — на Рівненщині (1,6/1), Волині та на Закарпатті (1,6/1).
- Середня тривалість життя чоловіків в Україні знизилася з 65,2 року до війни до 57,3 року у 2024-му. Серед жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 року.
Для відбудови країни після війни потрібні мільйони людей
Експерти зазначають, що Україні знадобляться мільйони людей, щоб відбудувати зруйновану економіку та захистити себе в післявоєнному майбутньому, якщо Москва знову нападе, чого побоюються багато українців.
Минулого року уряд Києва спробував вирішити цю кризу, розробивши демографічну стратегію до 2040 року. У документі зазначалося, що протягом наступного десятиліття Україна зіткнеться з дефіцитом 4,5 мільйона працівників. Найбільш затребуваними галузями будуть будівництво, технології та адміністративні послуги.
Стратегія зосереджена на зупиненні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону, зокрема шляхом поліпшення житлових умов, інфраструктури та освіти, а також залучення іммігрантів з інших країн, якщо робочі місця залишаться незайнятими.
Влада вважає, що ці заходи можуть збільшити населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться.
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Смерть, московським окупантам ****** та його халуям в Україні!!
Слава України!!
Армія! Мова! Віра! Смерть ********** московітам!!
Слава Україні!
погано ?
так !!!
катастрофа ?
НІ !!!
приклад - Швеція
Займаючи територію 450 295 км² і має населення 10,457 млн осіб, 2,6 млн з яких мають іноземне походження.
Швеція - економічно розвинута процвітаюча європейська країна, яка має власний потужний ВПК, який виробляє майже все !!! від славетних Карл Густав і CV-90 до Гріпенів та корветів Вісбю. Останній проєкт - власні фрегати
10 млн челів - це все міняє!
краще мати 20 млн. Української Нації, ніж
50 млн. ковбаса чи колбаса - какая разніца
.
нема ніякої парламентської кризи в Україні - як крали так і крадуть,
а от трахаються маловато....
старайтеся там, не волиньте...
Мої вітання на самому ділі!
навіщо їм їхати в Україну, якщо повно інших більш забезпечених країн.
Я вже мовчу про вирощування ріпака - мабуть в селі не жили і навіть на літо не приїзджали - якщо вам здається ,що сільське господарство не потребує особливих навиків ...
1. все знищено ядеркою і про які мільйони будуть говорити?
2. нас окуповують і зачищають російські макаки ще до початку світової.
3. рузкіє програють світову війну і в нас все *******, бо нема загроз.
4. рузкіє виграють на пару з США світову і знову окуповують як Польщу в свій час.
І це все станеться за 1-5 років в залежності від варіанту. Які 2100, які 2050?
Це просто дурний чорний гумор у стилі 95. Соррі!
1. Повысить налоги;
2. Раздать по тысяче;
3. Дать возможность кататься на поездах;
4. Поставить женщин на учёт в военкомате.
И для перелома негативной динамики это с лихвой хватит. Достаточно политической воли чтоб это сделать.
А не всіх прям Українців
- вова ти ***** мене звільнив?
- ти мене підставив
- так ушла же двушечка на московію!
- тобік, саме про це шо всі вже все знають я тебе і звільнив.
не себе ж звільняти?
Ви краще гроші та зброю надсилайте, щоб було чим воювати, бо якщо раша прийде, ось тоді точно, буде КАТАСТРОФА, й не лише для України, а й для Вас - англосакси!
Всі адекватні і так вже зрозуміли перспективи без рожевих окуляр і зробили висновки, а пассіонарні навіть кроки