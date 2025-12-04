Україна перебуває на межі демографічної катастрофи через війну, - Reuters. ІНФОГРАФІКА

За оцінками Інституті демографії Національної академії наук, населення України, яке до повномасштабного вторгнення РФ становило 42 мільйони, вже скоротилося до 36 мільйонів. Очікується, що до 2051 року ця цифра становитиме 25 мільйонів.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Які прогнози для України

Оцінки ООН щодо не менш тривожні: від 9 млн до 23 млн населення до 2100 року.

За оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, Україна має найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі: у середньому на одного новонародженого припадає три смерті.

Найгірша демографічна ситуація на Херсонщині (11 смертей на одне народження) та Донеччині (8,5/1), найкраща — на Рівненщині (1,6/1), Волині та на Закарпатті (1,6/1).

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Середня тривалість життя чоловіків в Україні знизилася з 65,2 року до війни до 57,3 року у 2024-му. Серед жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 року.

Для відбудови країни після війни потрібні мільйони людей

Експерти зазначають, що Україні знадобляться мільйони людей, щоб відбудувати зруйновану економіку та захистити себе в післявоєнному майбутньому, якщо Москва знову нападе, чого побоюються багато українців.

Минулого року уряд Києва спробував вирішити цю кризу, розробивши демографічну стратегію до 2040 року. У документі зазначалося, що протягом наступного десятиліття Україна зіткнеться з дефіцитом 4,5 мільйона працівників. Найбільш затребуваними галузями будуть будівництво, технології та адміністративні послуги.

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Стратегія зосереджена на зупиненні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону, зокрема шляхом поліпшення житлових умов, інфраструктури та освіти, а також залучення іммігрантів з інших країн, якщо робочі місця залишаться незайнятими.

Влада вважає, що ці заходи можуть збільшити населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться.