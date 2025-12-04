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Новини Фото Демографічні проблеми Населення України
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Україна перебуває на межі демографічної катастрофи через війну, - Reuters. ІНФОГРАФІКА

За оцінками Інституті демографії Національної академії наук, населення України, яке до повномасштабного вторгнення РФ становило 42 мільйони, вже скоротилося до 36 мільйонів. Очікується, що до 2051 року ця цифра становитиме 25 мільйонів.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Які прогнози для України

Оцінки ООН щодо не менш тривожні: від 9 млн до 23 млн населення до 2100 року.

За оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, Україна має найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі: у середньому на одного новонародженого припадає три смерті.

  • Найгірша демографічна ситуація на Херсонщині (11 смертей на одне народження) та Донеччині (8,5/1), найкраща — на Рівненщині (1,6/1), Волині та на Закарпатті (1,6/1).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На підконтрольній Україні території проживають 30,5 мільйона людей, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

Демографічна ситуація в Україні погіршується: які прогнози

  • Середня тривалість життя чоловіків в Україні знизилася з 65,2 року до війни до 57,3 року у 2024-му. Серед жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 року.

Для відбудови країни після війни потрібні мільйони людей

Експерти зазначають, що Україні знадобляться мільйони людей, щоб відбудувати зруйновану економіку та захистити себе в післявоєнному майбутньому, якщо Москва знову нападе, чого побоюються багато українців.

Минулого року уряд Києва спробував вирішити цю кризу, розробивши демографічну стратегію до 2040 року. У документі зазначалося, що протягом наступного десятиліття Україна зіткнеться з дефіцитом 4,5 мільйона працівників. Найбільш затребуваними галузями будуть будівництво, технології та адміністративні послуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Примусово повернути не зможемо": Мінсоцполітики готує стратегію повернення біженців з-за кордону

Стратегія зосереджена на зупиненні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону, зокрема шляхом поліпшення житлових умов, інфраструктури та освіти, а також залучення іммігрантів з інших країн, якщо робочі місця залишаться незайнятими.

Влада вважає, що ці заходи можуть збільшити населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться.

Автор: 

демографія (161) народжуваність (74) населення (191) втрати (4695) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+19
Дійсно, чому? Мабуть винні ухилянти а не м'ясники командири, на сто відсотків провалена мобілізація, виїзд вільний за кордон молоді до 22 років, в начебто надіялися що населення буде рости?
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04.12.2025 21:01 Відповісти
+17
При зеленій владі тільки розруха, спад демографії, тотальна корупція...ні на який розвиток країни навіть після віцни можна і не надіятися.
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04.12.2025 21:02 Відповісти
+15
От тільки нахіба Бангладешцям сюди їхати? Але ідея взяти Костенка ,веніславського і кицака та завезти їх на півроку на самий передок , наприклад,під Покровськ мені видається більш корисною...
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04.12.2025 21:27 Відповісти
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Дійсно, чому? Мабуть винні ухилянти а не м'ясники командири, на сто відсотків провалена мобілізація, виїзд вільний за кордон молоді до 22 років, в начебто надіялися що населення буде рости?
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04.12.2025 21:01 Відповісти
Або Вільна Україна, без ****** і зелупнів, або концТабори ГУЛАГУ2 для Українців, на мордовії!! Усе інше то робота на ******!! На ТОТ ОРДЛО і Криму це уже знають!! Найбільші втрати **********, з 2014 року, це за рахунок отих орків, з ТОТ ОРДЛО!
Смерть, московським окупантам ****** та його халуям в Україні!!
Слава України!!
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04.12.2025 21:25 Відповісти
"Середня тривалість життя чоловіків скоротилась до 57,3 року " зате бусифікація до 60 Слава Україні !!!!!!!!!
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04.12.2025 21:54 Відповісти
Спонсор ТЦК - пенсійний фонд України !
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04.12.2025 22:08 Відповісти
Як запарєбрікавих орків, теліпає від простого рішення, Вільна Україна чи концТабори ГУЛАГУ2 для Українців!!
Армія! Мова! Віра! Смерть ********** московітам!!
Слава Україні!
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04.12.2025 23:19 Відповісти
Більше тисячі військових в Мирнограді в оточенні і благають про допомогу. Чому мовчить сирський і на кого працює рашисткий командувач ?
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04.12.2025 21:42 Відповісти
А що ті військові не бачили потенційного оточення і чекали поки кацапи їх оточать ,це що Маріуполь №2 ?
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04.12.2025 21:59 Відповісти
А якщо командування не дало дозвіл відходити?
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05.12.2025 00:34 Відповісти
Так Верховне командування грається в геополітику і зєля катається по Європі і розповідає різним макронам ,що кацапи не окупували Покровськ і Мирноград і при тому забороняє ЗСУ відступати з Покровська і Мирнограда .
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05.12.2025 11:54 Відповісти
100500 тисяч ?? Як ********** пердолить, після маршу пригожина на мацкву!!
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04.12.2025 23:21 Відповісти
дяуцючи Дякулі ми за чотири роки втратили 6 млн людей.
погано ?
так !!!

катастрофа ?
НІ !!!
приклад - Швеція
Займаючи територію 450 295 км² і має населення 10,457 млн осіб, 2,6 млн з яких мають іноземне походження.

Швеція - економічно розвинута процвітаюча європейська країна, яка має власний потужний ВПК, який виробляє майже все !!! від славетних Карл Густав і CV-90 до Гріпенів та корветів Вісбю. Останній проєкт - власні фрегати
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05.12.2025 00:23 Відповісти
Ще трохи піднімемо ціни (щоб не було дефіциту) та податки (для високої якості обслуговування) - і доженемо Швецію!
10 млн челів - це все міняє!
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05.12.2025 00:50 Відповісти
30 років Незалежності ми мали непотріб, який голосував проти України і привів країну до Війни
краще мати 20 млн. Української Нації, ніж
50 млн. ковбаса чи колбаса - какая разніца

.
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05.12.2025 01:29 Відповісти
Тьху
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05.12.2025 04:54 Відповісти
При зеленій владі тільки розруха, спад демографії, тотальна корупція...ні на який розвиток країни навіть після віцни можна і не надіятися.
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04.12.2025 21:02 Відповісти
Неплохо бы, говоря о разрухе и ругая украинску власть (любую), немножечко так, вскользь хотя бы, упомянуть о существовании по соседству с Украиной шизофашистской нации, целью жизни которой является полное уничтожение Украины.
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04.12.2025 22:44 Відповісти
Навіщо?Ти ж навіть від язика відмовитися не можеш
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05.12.2025 04:52 Відповісти
Служишь в ТЦК и ждешь своих? Вворачивать антиукраинские нарративы можно и на украинском, а служить в "Азове" ненавидеть кацапских тварей можно и на русском.
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07.12.2025 00:40 Відповісти
..і просуваєш оашистську дезу.Іди до біса
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07.12.2025 09:16 Відповісти
Ага, давай, разделяй Украину дальше своими проклятиями, чтоб оркам было проще взять нас поодиночке.
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09.12.2025 00:39 Відповісти
Ага,це я то "розліляю".Ти,узькощеоений шмат лайна-"обєднуєш" а я-"розділяю"!
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09.12.2025 05:48 Відповісти
Підемо по шляху пуйла - будемо ціну на презервативи підвищувати?
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04.12.2025 21:03 Відповісти
Ніхто не знає шо буде завтра - а ці знають на десятиліття вперед - хіроманти
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04.12.2025 21:03 Відповісти
якось після прийняття бюджету 2026 заспокоївся і друзів заспокоїв,
нема ніякої парламентської кризи в Україні - як крали так і крадуть,
а от трахаються маловато....
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04.12.2025 21:04 Відповісти
3 тиждні тому забирала внука з роддому. Поки чекала коли вийдуть, три дитини винесли. Недавно писали в новинах, трійню виписали додому.
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04.12.2025 21:25 Відповісти
всім малятам і батькам здоров'я міцного!
старайтеся там, не волиньте...
Мої вітання на самому ділі!
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04.12.2025 21:29 Відповісти
Пощастило що трійня ,не бусифікують .
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04.12.2025 21:42 Відповісти
Щось татусь на фото не світився від щастя .
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05.12.2025 11:44 Відповісти
Значить треба підняти зарплати суддям і поліції. Це ж очевидно.
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04.12.2025 21:05 Відповісти
Зельоне шобло героїчно бореться з 2019 року на користь Кацапії як може.
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04.12.2025 21:06 Відповісти
Ну катастрофа й катастрофа. Зараз треба за порадою нардепа Костенка мобілізувати не 30, а 70 тисяч на місяць. І ввести ще більш жорсткі санкції проти ухилянтів за порадою нардепа Веніславського. А потім просто завезти бангладешців за порадою нардепа Кицака і буде перемога.
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04.12.2025 21:19 Відповісти
От тільки нахіба Бангладешцям сюди їхати? Але ідея взяти Костенка ,веніславського і кицака та завезти їх на півроку на самий передок , наприклад,під Покровськ мені видається більш корисною...
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04.12.2025 21:27 Відповісти
Так в бангладешців середня зарплата - це українська мінімалка. А вирощувати в полі ріпак чи добувати якісь копалини особливих трудових навичок не треба.
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04.12.2025 21:53 Відповісти
дозвольте запитати.
навіщо їм їхати в Україну, якщо повно інших більш забезпечених країн.
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04.12.2025 22:04 Відповісти
Тому що далеко не кожна більш забезпечена країна їх прийме. Ті більше орієнтуються на українських жінок і молодь, ось такий міграційний цикл.
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04.12.2025 22:14 Відповісти
фантазер, у них на Батьківщині клімат кращий, тож наша з/п клімат не компенсує
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05.12.2025 00:18 Відповісти
ну тебе ж у штатах прийняли якось . може ти заслужений асінізатор . може двірник або посуду вмієш мити . може за паралізованими горшки миєш . кожна професія потрібна в сша
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05.12.2025 08:05 Відповісти
добудьте три літра нафти чи два кілограма заліза.

Я вже мовчу про вирощування ріпака - мабуть в селі не жили і навіть на літо не приїзджали - якщо вам здається ,що сільське господарство не потребує особливих навиків ...
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04.12.2025 22:05 Відповісти
Думаю, что по два раба после войны будет мало. Нужно по 3-4.
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04.12.2025 21:19 Відповісти
Когда окри начнут платить репарации из своего бюджета, так и будет.
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04.12.2025 22:46 Відповісти
Виявляється люди ,їдуть жити туди де захищають права людини, працює закон однаковий для всіх, чиновники не крадуть і бачать майбутнє для своїх дітей. А в країні патріотичних гасел ,корупції і в нас война - то можна творити любе беззаконня - чогось люди не прагнуть жити самі і залишати дітей
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04.12.2025 21:24 Відповісти
Де такі чудові краї?
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04.12.2025 21:36 Відповісти
Потужно! Від зелених геноцидників іншого, ніж знищення нації руками *****, я й не чекала. РІП Україна, колись ти була перспективна і принаймні, нормальна.
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04.12.2025 21:30 Відповісти
Канада у 15 разів більша за Україну і населення 42 мільйона. Катастрофа.
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04.12.2025 21:35 Відповісти
Коли замість пенсії вам принесуть фігуру з 5 пальців - бо не буде платників податків наповнювати пенсійний - тоді будете замість хліба жити розповідями про Канаду...
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04.12.2025 21:43 Відповісти
У північній кореї є кому наповнювати пенсійний фонд? Які там пенсії?
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04.12.2025 21:53 Відповісти
Цікавий парадокс - в тих країнах де практично немає пенсійного забеспечення - народжуваність найвища !
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04.12.2025 22:04 Відповісти
За сраліна,в Україні народжуваність вища в рази була.
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06.12.2025 03:17 Відповісти
Мрієте про північну корею ? Чи ностальгія по совку ?
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04.12.2025 22:06 Відповісти
Я запитав, чи є кому наповнювати пенсійний фонд у північній кореї. Чекаю на відповідь.
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04.12.2025 22:25 Відповісти
Я вам відповів - для жителів бараків -пенсійні фонди не потрібні .
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04.12.2025 23:17 Відповісти
в канаде большинство территорий, это тайга как в рашке, там самые обжитые места, это прикордонье с америкой
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04.12.2025 22:39 Відповісти
Скільки в Канаді молоді у відсотках? Там заселенна не велика частина.І це країна емігрантів.Тут молоді дуже мало.
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06.12.2025 03:19 Відповісти
Можуть розслабитись. Ми або після завершення світової війни отримаємо один з 4 результатів, які обнулять будь-які прогнози:
1. все знищено ядеркою і про які мільйони будуть говорити?
2. нас окуповують і зачищають російські макаки ще до початку світової.
3. рузкіє програють світову війну і в нас все *******, бо нема загроз.
4. рузкіє виграють на пару з США світову і знову окуповують як Польщу в свій час.

І це все станеться за 1-5 років в залежності від варіанту. Які 2100, які 2050?
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04.12.2025 21:48 Відповісти
Так після війни територія вже менша буде . нехай переселяються з окупованих територій і збільшиться густота населення. Так більшість країн Європи має менше населення ,ніж Україна і там ніхто не влаштовує істерику про демографічну кризу. До речі, перед розпадом СССР населення тодішньої УРСР складало 52 мільйони ,.
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04.12.2025 21:50 Відповісти
І це були саме носії паспортів а не 52 мільона громадян
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05.12.2025 00:42 Відповісти
брешеш.
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06.12.2025 20:09 Відповісти
Парадокс - зеленський зає*ав всіх, а виникла демографічна катастрофа!
Це просто дурний чорний гумор у стилі 95. Соррі!
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04.12.2025 21:57 Відповісти
Тому шо він не натурал
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04.12.2025 22:01 Відповісти
Ну это легко исправить, достаточно:
1. Повысить налоги;
2. Раздать по тысяче;
3. Дать возможность кататься на поездах;
4. Поставить женщин на учёт в военкомате.
И для перелома негативной динамики это с лихвой хватит. Достаточно политической воли чтоб это сделать.
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04.12.2025 22:00 Відповісти
1. выгнать нахер из европы всех хитрожопых дюковых до 60 лет включительно --2.после приезда в украину этих дюковых с поезда на медкомисию --- 3. бесплатный проезд этих самых дюковых на фронт --- 4. по тысяче от фофана выдать придется --- ДОСТАТОЧНО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ЧТОБЫ ЭТО СДЕЛАТЬ
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05.12.2025 08:15 Відповісти
Хорошая попытка, но в ЕС так не делают, да и у Украины ко мне вопросов нет. Но попытка хорошая, хотя и никак не касается демографического кризиса. Тем более, что я русскоязычный украинец, а значит уже инвалид.
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05.12.2025 10:47 Відповісти
я вже якось писав одному пану чи підпанку щоб він заткнув своє хавало коли з піною у роті він доводив ..якщо ти не розмовляєш українською то ти не зовсім українець.. --- у нас на цвинтарях лежать десятки тисяч УКРАЇНЦІВ під жовто-блакитними прапорами які в житті спілкувалися російською мовою . і ти чайником не прикидайся ти прекрасно зрозумів про що я тобі написав . демографії це теж стосується бо вже тисячі діток були народжені в польщі.чехії.німеччині і далі по списку і ті дітки отримають громадянство тих країн--- і наостанок там де ти жив і розмовляв кацапською тебе хоть раз назвали за це розумово відсталим інвалідом
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05.12.2025 11:24 Відповісти
Очень рад, что тема языка не вызывает у вас бешенство. Что касается детей, то я не могу с вами согласиться. Дело в том, что гражданство в большинстве стран Европы не даётся автоматически. И самое главное - у меня всего два месяца назад родился сын. И родился он именно потому, что я и моя жена проживаем не в Украине. В противном случае мы бы планировали ребенка не ранее чем через пять-десять лет, если не забили бы на эту идею окончательно. И когда я написал список сделанного в Украине для "поддержки демографии" я написал это не просто так, а как перечисление действий, которые на прямую и/или косвенно снижают рождаемость. Если вы с этим не согласны я с удовольствием выслушаю ваше виденье данного вопроса.
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05.12.2025 12:33 Відповісти
А колись було 52 млн ...
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04.12.2025 22:01 Відповісти
52 мільйони кого?
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04.12.2025 22:27 Відповісти
52 мільйони кращих за тебе.
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06.12.2025 20:36 Відповісти
В тебе ностальгія за російською окупацією 1921 - 1991 років? чи ти вважаєш, що це не було російською окупацією?
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06.12.2025 20:41 Відповісти
НОСІЇВ паспорту.
А не всіх прям Українців
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05.12.2025 00:44 Відповісти
брешеш
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06.12.2025 20:11 Відповісти
От відразу видно, що ти Арон.
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06.12.2025 20:43 Відповісти
Ничего, после войны в Украину придут Мухамеды, Магомеды и Ахмеды и население резко начнет расти, потому что они плодятся как кролики!
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04.12.2025 22:08 Відповісти
Причем плодиться они будут с нашими Оксанками. Удар по генофонду. Украинцы станут смуглыми новиопами, с овечьими лицами, папаша то чернявый "иностранец".
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04.12.2025 22:33 Відповісти
Ну, звісно, що з демографією повна дупа, молодь тікає в інші країни з чітким бажанням не повертатися, народжуваність падає, рівень життя дуже низький… і це ще при тому, що не всім взагалі можна виіхати… все це, звісно, наслідки війни і кривого управління, тому не розумію, кого це дивує? Чи хтось гадав, що у нас під час війни «бебі-бум» буде?!
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04.12.2025 22:11 Відповісти
Хуже нє будєт!!!!!!
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04.12.2025 22:11 Відповісти
Ну рейтерс в феврале 2022 года писал, что Украина не выстоит перед кацапами.
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04.12.2025 23:00 Відповісти
Зеленський рекордсмен за його правління населення скорочується рекордним темпом.
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05.12.2025 00:30 Відповісти
Україна перебуває взагалі на межі катастрофи - бо вже цівільні вбивають військових, а на різних ресурсах змі відвідувачі шукають будь-який привід шоб обілити цівільного та обісрати військового. Військові, кидайте оту зброю та ставайте цівільними. Нехай цівільні самі себе захищають від війни. Хоча більшість саме для того щоб пришли рашисти і обрали зеленского, а тут хтось заважає.
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05.12.2025 03:28 Відповісти
Так а військові що роблять? Возять в тцк і потім там паомирають люди.Вже не один випадок смертей є.
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06.12.2025 03:27 Відповісти
От саме тому шоб таких випадків не було - всі військові повинні стати цівільними. Цеж просто - як казав зеленский - нада просто перестать стрелять.
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06.12.2025 13:34 Відповісти
За Зеленського,більшість тих,хто зараз в армії голосували.
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06.12.2025 13:48 Відповісти
Та це помітно, зараз. У 22 та 23 роках йшли добровольці та відкидували рашистів - це й була воьовнича меньшість. Але зеленский їх знищив у голих полях без бетоних обороних споруд, міних полів перед ними, камер виживання. А це все було збудовано у 15-16 роках і які гнида, з успіхом передав своїм розведенням в одностороньому порядку рашистам.
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06.12.2025 14:09 Відповісти
Коли вже зараз через втрачені території, міграцію і військові дії населення оцінюють від 28 до 32 мільйонів, Reuters пише що через 30 років буде 25 мільйонів. Британці намагаються морально підтримати українців, фантастично оптимістичними прогнозами.
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05.12.2025 03:55 Відповісти
пінг понг../ шарік тудом сюдом...
- вова ти ***** мене звільнив?
- ти мене підставив
- так ушла же двушечка на московію!
- тобік, саме про це шо всі вже все знають я тебе і звільнив.
не себе ж звільняти?
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05.12.2025 06:28 Відповісти
Ідіоти. Ви б ще порахували статистику у 1942му році..
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05.12.2025 07:19 Відповісти
Reuters, пишіть про свої катастрофи, а Україна якось зі своїм розбереться без Вашого втручання!
Ви краще гроші та зброю надсилайте, щоб було чим воювати, бо якщо раша прийде, ось тоді точно, буде КАТАСТРОФА, й не лише для України, а й для Вас - англосакси!
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05.12.2025 07:24 Відповісти
Як казали мудреці Територія-це доля!

Всі адекватні і так вже зрозуміли перспективи без рожевих окуляр і зробили висновки, а пассіонарні навіть кроки
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05.12.2025 07:59 Відповісти
"Україна має найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі" - розплата за 2019...
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05.12.2025 09:54 Відповісти
Демографіяна катастрофа,вже настала.І навіть,якщо війни не буде,катастрофічні наслідки залишаться.
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06.12.2025 03:12 Відповісти
Милованов казав що 10-15 млн залишиться в Україні. Ігор Беркут ще в 2011 році казав що мабуть тут взагалі 5 млн людей буде. Хто з них правий? Чиї прогнози про чисельність населення нашої країни правдивіши?
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07.12.2025 17:39 Відповісти
 
 