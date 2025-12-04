Україна не повинна мати жодних обмежень на обороноздатність, - президент Естонії Каріс
Будь-який план щодо завершення війни повинен включати надійні гарантії безпеки для України, а оборонні можливості держави не повинні бути обмежені.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній пресконференції глав балтійських держав у Ризі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу естонського лідера.
Гарантії для України
Говорячи про безпеку України, Каріс наголосив, що підтримка України має продовжуватися, і будь-який "мирний план", зокрема США, повинен включати надійні гарантії: "Україна не повинна мати обмежень на обороноздатність".
Естонський лідер додав, що всі країни Балтії прагнуть посилення колективної оборони НАТО.
На його думку, це, а також санкції й послідовна підтримка України, будуть найсильнішим стримуванням Росії.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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Навіть мої неповнолітні внуки це розуміють , а тобі треба розжовувати . Я в шоці .!
Це по твоєму - вони нас повчають ?? А як на мене він повчає Євросоюз . Бо це сказано було в бік ЄС .