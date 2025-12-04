Україна не повинна мати жодних обмежень на обороноздатність, - президент Естонії Каріс

Будь-який план щодо завершення війни повинен включати надійні гарантії безпеки для України, а оборонні можливості держави не повинні бути обмежені.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній пресконференції глав балтійських держав у Ризі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу естонського лідера.

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Гарантії для України

Говорячи про безпеку України, Каріс наголосив, що підтримка України має продовжуватися, і будь-який "мирний план", зокрема США, повинен включати надійні гарантії: "Україна не повинна мати обмежень на обороноздатність".

Естонський лідер додав, що всі країни Балтії прагнуть посилення колективної оборони НАТО.

На його думку, це, а також санкції й послідовна підтримка України, будуть найсильнішим стримуванням Росії.

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Мирний план США

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