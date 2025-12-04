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Україна не повинна мати жодних обмежень на обороноздатність, - президент Естонії Каріс

каріс

Будь-який план щодо завершення війни повинен включати надійні гарантії безпеки для України, а оборонні можливості держави не повинні бути обмежені.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній пресконференції глав балтійських держав у Ризі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу естонського лідера.

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Гарантії для України

Говорячи про безпеку України, Каріс наголосив, що підтримка України має продовжуватися, і будь-який "мирний план", зокрема США, повинен включати надійні гарантії: "Україна не повинна мати обмежень на обороноздатність".

Естонський лідер додав, що всі країни Балтії прагнуть посилення колективної оборони НАТО.

На його думку, це, а також санкції й послідовна підтримка України, будуть найсильнішим стримуванням Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має готуватися до нових форм гібридної війни Росії, - президент Естонії Каріс

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT

Автор: 

перемовини (3825) Естонія (1858) Алар Каріс (82)
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Топ коментарі
+2
Яким же великим виглядає лідер маленької країни у порівнянні з деякими лідерами країн-гігантів!
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04.12.2025 17:57 Відповісти
+2
Ви, добродію, просто шмат лайна.
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04.12.2025 18:15 Відповісти
+1
Нехай дурні українці воюють до останнього .тільки б кацапи до прибалтійців не чіплялись ,
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04.12.2025 18:04 Відповісти
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Яким же великим виглядає лідер маленької країни у порівнянні з деякими лідерами країн-гігантів!
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04.12.2025 17:57 Відповісти
Так, власне, ЄС там ніби вже підготував "гарантії безпеки". То де вони - озвучте?
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04.12.2025 17:59 Відповісти
Нехай дурні українці воюють до останнього .тільки б кацапи до прибалтійців не чіплялись ,
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04.12.2025 18:04 Відповісти
Ви, добродію, просто шмат лайна.
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04.12.2025 18:15 Відповісти
Чому я шмат лайна ,я кажу те що є .
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04.12.2025 18:20 Відповісти
Ти не кажеш так як є , ти маніпулюєш . Ти знаєш що українці воюють не за те щоб естонці чи європейці почувалися в безпеці . Ти знаєш що в українців немає вибору крім як лише чинити опір . Але пробуєш посіяти в головах українців сумнів що до того - чи правильно вони роблять коли захищаються від агресора .
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04.12.2025 18:29 Відповісти
а Чому ж гівномарафонівська пропаганда верещить ,що "Україна захищає Європу " а Європа просила ,щоб її хтось захищав і як це вони бідні жили до 1991 року без "захисників "? До речі і ми до 1991 року теж були частиною тих агресорів ,чи вже все забулося ?
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04.12.2025 19:05 Відповісти
Тому що Україна своїм спротивом зв'язала кацапні руки . Їм зараз не до Європи . Вся їхня армія тут . Тому Україна - захищаючи свою територію , автоматично - не дає кацапам розв'язати агресію проти країн Європи . От тому - Україна захищає Європу ! Цей вислів - образний , але по суті це так і є ..
Навіть мої неповнолітні внуки це розуміють , а тобі треба розжовувати . Я в шоці .!
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04.12.2025 19:33 Відповісти
Не буду з тобою сперечатись ,кожен має свою думку.
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04.12.2025 19:40 Відповісти
А чому прибалтійці в 1940 році не "чинили опір " а їх совіти окупували без єдиного пострілу ,а тепер нас повчають ,що нам робити.
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04.12.2025 19:12 Відповісти
Україна не повинна мати жодних обмежень на обороноздатність, - президент Естонії Каріс Джерело: https://censor.net/ua/n3588703
Це по твоєму - вони нас повчають ?? А як на мене він повчає Євросоюз . Бо це сказано було в бік ЄС .
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04.12.2025 19:37 Відповісти
Саме через це Ви -- шмат лайна.
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04.12.2025 18:40 Відповісти
а Максим правий
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04.12.2025 18:56 Відповісти
Ти краще на себе в дзеркало подивись.
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04.12.2025 19:07 Відповісти
 
 