Украина не должна иметь никаких ограничений на обороноспособность, - президент Эстонии Карис
Любой план по завершению войны должен включать надежные гарантии безопасности для Украины, а оборонные возможности государства не должны быть ограничены.
Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции глав балтийских государств в Риге, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу эстонского лидера.
Гарантии для Украины
Говоря о безопасности Украины, Карис подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться, и любой "мирный план", в частности США, должен включать надежные гарантии: "Украина не должна иметь ограничений на обороноспособность".
Эстонский лидер добавил, что все страны Балтии стремятся к усилению коллективной обороны НАТО.
По его мнению, это, а также санкции и последовательная поддержка Украины, будут самым сильным сдерживающим фактором для России.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
