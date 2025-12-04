РУС
Украина не должна иметь никаких ограничений на обороноспособность, - президент Эстонии Карис

Любой план по завершению войны должен включать надежные гарантии безопасности для Украины, а оборонные возможности государства не должны быть ограничены.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции глав балтийских государств в Риге, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу эстонского лидера.

Гарантии для Украины

Говоря о безопасности Украины, Карис подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться, и любой "мирный план", в частности США, должен включать надежные гарантии: "Украина не должна иметь ограничений на обороноспособность".

Эстонский лидер добавил, что все страны Балтии стремятся к усилению коллективной обороны НАТО.

По его мнению, это, а также санкции и последовательная поддержка Украины, будут самым сильным сдерживающим фактором для России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна готовиться к новым формам гибридной войны России, - президент Эстонии Карис

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разделили "мирный план" на четыре части - NYT

переговоры (5313) Эстония (1582) Алар Карис (58)
Яким же великим виглядає лідер маленької країни у порівнянні з деякими лідерами країн-гігантів!
04.12.2025 17:57 Ответить
Ви, добродію, просто шмат лайна.
04.12.2025 18:15 Ответить
Нехай дурні українці воюють до останнього .тільки б кацапи до прибалтійців не чіплялись ,
04.12.2025 18:04 Ответить
04.12.2025 17:57 Ответить
Так, власне, ЄС там ніби вже підготував "гарантії безпеки". То де вони - озвучте?
показать весь комментарий
04.12.2025 17:59 Ответить
04.12.2025 18:04 Ответить
04.12.2025 18:15 Ответить
Чому я шмат лайна ,я кажу те що є .
04.12.2025 18:20 Ответить
Ти не кажеш так як є , ти маніпулюєш . Ти знаєш що українці воюють не за те щоб естонці чи європейці почувалися в безпеці . Ти знаєш що в українців немає вибору крім як лише чинити опір . Але пробуєш посіяти в головах українців сумнів що до того - чи правильно вони роблять коли захищаються від агресора .
04.12.2025 18:29 Ответить
а Чому ж гівномарафонівська пропаганда верещить ,що "Україна захищає Європу " а Європа просила ,щоб її хтось захищав і як це вони бідні жили до 1991 року без "захисників "? До речі і ми до 1991 року теж були частиною тих агресорів ,чи вже все забулося ?
04.12.2025 19:05 Ответить
Тому що Україна своїм спротивом зв'язала кацапні руки . Їм зараз не до Європи . Вся їхня армія тут . Тому Україна - захищаючи свою територію , автоматично - не дає кацапам розв'язати агресію проти країн Європи . От тому - Україна захищає Європу ! Цей вислів - образний , але по суті це так і є ..
Навіть мої неповнолітні внуки це розуміють , а тобі треба розжовувати . Я в шоці .!
04.12.2025 19:33 Ответить
А чому прибалтійці в 1940 році не "чинили опір " а їх совіти окупували без єдиного пострілу ,а тепер нас повчають ,що нам робити.
04.12.2025 19:12 Ответить
Україна не повинна мати жодних обмежень на обороноздатність, - президент Естонії Каріс Джерело: https://censor.net/ua/n3588703
Це по твоєму - вони нас повчають ?? А як на мене він повчає Євросоюз . Бо це сказано було в бік ЄС .
04.12.2025 19:37 Ответить
Саме через це Ви -- шмат лайна.
показать весь комментарий
а Максим правий
04.12.2025 18:56 Ответить
Ти краще на себе в дзеркало подивись.
04.12.2025 19:07 Ответить
 
 