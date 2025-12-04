Украина не должна иметь никаких ограничений на обороноспособность, - президент Эстонии Карис

Любой план по завершению войны должен включать надежные гарантии безопасности для Украины, а оборонные возможности государства не должны быть ограничены.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции глав балтийских государств в Риге, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу эстонского лидера.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гарантии для Украины

Говоря о безопасности Украины, Карис подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться, и любой "мирный план", в частности США, должен включать надежные гарантии: "Украина не должна иметь ограничений на обороноспособность".

Эстонский лидер добавил, что все страны Балтии стремятся к усилению коллективной обороны НАТО.

По его мнению, это, а также санкции и последовательная поддержка Украины, будут самым сильным сдерживающим фактором для России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна готовиться к новым формам гибридной войны России, - президент Эстонии Карис

Мирный план США

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разделили "мирный план" на четыре части - NYT