США ожидают сдвигов в переговорах между Украиной и РФ, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом фиксирует "значительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией и ожидает новых позитивных сдвигов в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NBC.News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российско-украинская война была постоянным источником разочарования для всего Белого дома. Мы действительно думали, что это будет самый простой конфликт для урегулирования", – сказал Вэнс.

Он добавил, что никто в администрации не ожидал, что достичь прогресса на Ближнем Востоке будет проще, чем в Восточной Европе. Несмотря на трудности, вице-президент подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали "значительный прогресс" в переговорах, и намекнул, что ситуация может сдвинуться с места.

"Мы еще не на финишной прямой, но я думаю, что есть надежда. И, возможно, в течение следующих нескольких недель появятся хорошие новости в этом направлении", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Кипра Христодулидис о мирном соглашении: Должно быть основано на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины

Ранее сообщалось:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах, - CNN