США ожидают сдвигов в переговорах между Украиной и РФ, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом фиксирует "значительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией и ожидает новых позитивных сдвигов в ближайшее время.
об этом пишет NBC.News.
"Российско-украинская война была постоянным источником разочарования для всего Белого дома. Мы действительно думали, что это будет самый простой конфликт для урегулирования", – сказал Вэнс.
Он добавил, что никто в администрации не ожидал, что достичь прогресса на Ближнем Востоке будет проще, чем в Восточной Европе. Несмотря на трудности, вице-президент подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали "значительный прогресс" в переговорах, и намекнул, что ситуация может сдвинуться с места.
"Мы еще не на финишной прямой, но я думаю, что есть надежда. И, возможно, в течение следующих нескольких недель появятся хорошие новости в этом направлении", – отметил он.
- Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.
- Лавров заявил, что Путин считает Зеленского нацистом из-за награждения бойцов "Азова".
Путін : " ми продовжимо СВО до досягнення цілей ..."
Американці або сцикливі дегенерати або в них перекладачі нікудишні .
І коли ж і де зустрічались делегації?