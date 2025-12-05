США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім фіксує "значний прогрес" у переговорах між Україною та Росією та очікує нових позитивних зрушень найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC.News.
"Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання", – сказав Венс.
Він додав, що ніхто в адміністрації не очікував, що досягти прогресу на Близькому Сході буде простіше, ніж у Східній Європі. Попри труднощі, віцепрезидент наголосив, що Сполучені Штати зробили "значний прогрес" у переговорах, і натякнув, що ситуація може зрушити з місця.
"Ми ще не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія. І, можливо, протягом наступних кількох тижнів з’являться хороші новини у цьому напрямку", – зазначив він.
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Путін : " ми продовжимо СВО до досягнення цілей ..."
Американці або сцикливі дегенерати або в них перекладачі нікудишні .
І коли ж і де зустрічались делегації?