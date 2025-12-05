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Новини Мирні перемовини
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США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс

Прогрес у мирних переговорах з Україною – заявив віцепрезидент США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім фіксує "значний прогрес" у переговорах між Україною та Росією та очікує нових позитивних зрушень найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC.News.

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"Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання", – сказав Венс.

Він додав, що ніхто в адміністрації не очікував, що досягти прогресу на Близькому Сході буде простіше, ніж у Східній Європі. Попри труднощі, віцепрезидент наголосив, що Сполучені Штати зробили "значний прогрес" у переговорах, і натякнув, що ситуація може зрушити з місця.

"Ми ще не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія. І, можливо, протягом наступних кількох тижнів з’являться хороші новини у цьому напрямку", – зазначив він.

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Автор: 

перемовини (3825) США (26770) Джей Ді Венс (216)
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Топ коментарі
+14
Шо ви там зрушили? - українські землі до кацапів?
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05.12.2025 07:40 Відповісти
+8
Щоб в тебе діатез по всій харі висипав, а в роті пір'я проростало щоразу, як брешеш або ×уйлу смокчеш.
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05.12.2025 07:42 Відповісти
+6
Неадеквати прокляті.
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05.12.2025 07:43 Відповісти
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Шо ви там зрушили? - українські землі до кацапів?
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05.12.2025 07:40 Відповісти
Причому разом з українцями Дамбасу з "малоросією" в кацапське рабство
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05.12.2025 07:43 Відповісти
Ніяких зрушень не буде, Україна не продається! переговорники куєві!
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05.12.2025 09:32 Відповісти
квартет -басня крилова
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05.12.2025 07:42 Відповісти
Щоб в тебе діатез по всій харі висипав, а в роті пір'я проростало щоразу, як брешеш або ×уйлу смокчеш.
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05.12.2025 07:42 Відповісти
Неадеквати прокляті.
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05.12.2025 07:43 Відповісти
Венс : " ми досягли значний прогрес в переговорах ..."
Путін : " ми продовжимо СВО до досягнення цілей ..."
Американці або сцикливі дегенерати або в них перекладачі нікудишні .
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05.12.2025 07:44 Відповісти
Америка, просто, демократическая страна и поэтому вынуждена врать там где тоталитарный режим может промолчать
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05.12.2025 09:44 Відповісти
Вже є зрушення. Після відмови Трампа у допомозі Україні пуйло вже хоче не тільки весь Донбас, а і всю Новоросію.
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05.12.2025 07:46 Відповісти
Очкує "двіжуху"? По пятам )(уйла ступає.
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05.12.2025 07:53 Відповісти
"Подвела меня,а я предупреждал, дыхалка..Пробежал всего два круга и упал, а жалко..."
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05.12.2025 07:54 Відповісти
"А наш дурдомчік гоніт самагончік"...
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05.12.2025 07:58 Відповісти
"Значний прогрес" очевидний. Трамп вчергове продемонстрував, що він пусте місце, тобто президентство Венса стало трохи ближче.
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05.12.2025 08:02 Відповісти
А що - ідуть перемовини між московією і Україною? Оце новина від Венса!
І коли ж і де зустрічались делегації?
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05.12.2025 08:11 Відповісти
Венсу уривається терпець, так хоче стати на посаду Трампа.
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05.12.2025 08:13 Відповісти
ДЕбіли,вже скоро як рік ви заявляєте що є надія припинити війну.Надія вмерає останньою.Запам'ятайте поки існує росія завжди будуть війни.
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05.12.2025 08:14 Відповісти
ДЛБЙБи! Щось "труть" з кацапами, у нас за спиною, і "очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ"... Джерело: https://censor.net/ua/n3588777
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05.12.2025 08:44 Відповісти
Трамп - хворий дегенерат, Венс - звичайний фашист.
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05.12.2025 08:48 Відповісти
Це той інтелектуал, який закінчив три університети і обзивав китайців селюками.
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05.12.2025 08:49 Відповісти
Ждуни, мля. Не дождетеся капітуляції України, підтанцовщики пуйла!
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05.12.2025 09:35 Відповісти
ми побачили цей зсув. Якщо до цієї оборудки з 28 пунктів хйло п.здідо лише про донецьку область то після вже про новососію
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05.12.2025 09:42 Відповісти
Пішов нах.й сраний нарцис
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05.12.2025 09:54 Відповісти
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05.12.2025 11:05 Відповісти
Ввічливо, продумано та дипломатично пошліть вже цих ділків на йух.
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05.12.2025 12:52 Відповісти
 
 