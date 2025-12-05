США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім фіксує "значний прогрес" у переговорах між Україною та Росією та очікує нових позитивних зрушень найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NBC.News.

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"Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому. Ми справді думали, що це буде найпростіший конфлікт для врегулювання", – сказав Венс.

Він додав, що ніхто в адміністрації не очікував, що досягти прогресу на Близькому Сході буде простіше, ніж у Східній Європі. Попри труднощі, віцепрезидент наголосив, що Сполучені Штати зробили "значний прогрес" у переговорах, і натякнув, що ситуація може зрушити з місця.

"Ми ще не на фінішній прямій, але я думаю, що є надія. І, можливо, протягом наступних кількох тижнів з’являться хороші новини у цьому напрямку", – зазначив він.

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