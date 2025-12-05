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Новини Візит делегації України до США
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Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ

Зустріч України та США у Маямі завершилася

Секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, проведуть ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Попередні перемовини у такому ж форматі відбулися ввечері 4 грудня та тривали до пізньої години.

Зустріч українських представників із командою Трампа запланована на 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Співрозмовник видання підтвердив, що сторони продовжать обговорення подальших кроків у мирному процесі.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

перемовини (3825) США (26770) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+8
Щось мені здається що Умеров вже вирішує свої особисті питання. Бо відношення Тромба і його клану по переговорам по Україні вже все давно зрозуміло. Тромб вже відкрито сказав що хоче вигідно продати Україну )(уйлу
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05.12.2025 17:31 Відповісти
+5
Умєров і вирішував свої питання. Йому Україна як тимчасовий притулок і місце, де можна прибарахлитися.
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05.12.2025 18:09 Відповісти
+4
З першого разу до Умєрова не дійшло, що Віткоффу (і Трампу також) пох.й на думку представників від України?
Зустрічаються знову!
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05.12.2025 17:23 Відповісти
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З першого разу до Умєрова не дійшло, що Віткоффу (і Трампу також) пох.й на думку представників від України?
Зустрічаються знову!
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05.12.2025 17:23 Відповісти
Ні як не зрозуміють,що вже все вирішено?! Всім на Україну пох...
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05.12.2025 17:24 Відповісти
Який мирний процес без кацапів? - їх шо - заклинило?
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05.12.2025 17:25 Відповісти
Зі штатами теж треба якось помиритись. Як там лідор казав: "Або партнер, або гідність!"
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05.12.2025 17:37 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/mercz-umeet-davit-i-umeet-nahodit-bolevye-tochki/ Bloomberg подтвердил информацию, что:

«Администрация президента США Дональда Трампа тайно пытается уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения «репарационного» кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.»
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05.12.2025 17:27 Відповісти
Американці тупі, вони не розуміють, що росіянам не потрібні заморожені активи назад, росію не цікавлять гроші, росіян цікавить тільки пабеди і паради, велічіє.

Заморожені активи не можуть бути козирем на переговорах, бо росіянам начхати на гроші, вони готові гризти сухарі ради пабед.

Трамп тупий і не розуміє менталітет росіян.
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05.12.2025 18:12 Відповісти
Тобто хочуть за наші гроші ще й розробляти копалини, для своєї вигоди?
Можно сказати що про Потужне відновлення можно забути. Даніє вже не дає навіть військової допомоги , ну майже... Причина очевидна - zE мародерат Потужно розкрадає .
Тому забудьте "проект Вітрина" та інші казочки Нью Васюкі, у кращому разі Західний Інвестор буде інвестувати у завезення роб.сили з Бангладешу.....
Щоб окупилася...
Ось докерувались the-міндісі, за допомогою трумпа Українців позбавляють майбутнього... Ну це прки ще тільки плани..... але чи є приклади, де the не проїб#в ?
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05.12.2025 19:44 Відповісти
тобто українці там відсутні, тут зрозуміло...
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05.12.2025 17:27 Відповісти
Щось мені здається що Умеров вже вирішує свої особисті питання. Бо відношення Тромба і його клану по переговорам по Україні вже все давно зрозуміло. Тромб вже відкрито сказав що хоче вигідно продати Україну )(уйлу
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05.12.2025 17:31 Відповісти
Умєров і вирішував свої питання. Йому Україна як тимчасовий притулок і місце, де можна прибарахлитися.
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05.12.2025 18:09 Відповісти
Мутят ********.
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05.12.2025 17:43 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"«Друзья» Путина - Ковальчук, Тимченко, Ротенберги тайно сговариваются с США о бизнесе в РФ (Wall Street Journal).
Друг Трампа - мл.Д.Бич намерен купить 9,9% акций в «Арктик СПГ» (Новатэк), а ст. вице-президент Exxon Mobil Н.Чепмен тайно встретился в Катаре с И.Сечиным.
Подлый сговор?"
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05.12.2025 17:45 Відповісти
Американці, українці і кацапи будуть обговорювати, як позбутись європейців, які вчергове зірвали такий близький і узгоджений договір.
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05.12.2025 17:53 Відповісти
Та забийте,поки що на Штати,розвивайте своє виробництво,чи не на часі
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05.12.2025 18:14 Відповісти
Знову евреї будуть пороть Умерова на конюшне, пардон, на полі для гольфу.
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05.12.2025 18:20 Відповісти
А хіба умєров не один з них, просто кримсько-татарського походження?
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05.12.2025 18:37 Відповісти
 
 