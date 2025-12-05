Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ
Секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, проведуть ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Попередні перемовини у такому ж форматі відбулися ввечері 4 грудня та тривали до пізньої години.
Зустріч українських представників із командою Трампа запланована на 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Співрозмовник видання підтвердив, що сторони продовжать обговорення подальших кроків у мирному процесі.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.12.2025 17:31 Відповісти Посилання
+5 Володимир Д
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+4 Тиха Вода #607592
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Зустрічаються знову!
«Администрация президента США Дональда Трампа тайно пытается уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения «репарационного» кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.»
Заморожені активи не можуть бути козирем на переговорах, бо росіянам начхати на гроші, вони готові гризти сухарі ради пабед.
Трамп тупий і не розуміє менталітет росіян.
Можно сказати що про Потужне відновлення можно забути. Даніє вже не дає навіть військової допомоги , ну майже... Причина очевидна - zE мародерат Потужно розкрадає .
Тому забудьте "проект Вітрина" та інші казочки Нью Васюкі, у кращому разі Західний Інвестор буде інвестувати у завезення роб.сили з Бангладешу.....
Щоб окупилася...
Ось докерувались the-міндісі, за допомогою трумпа Українців позбавляють майбутнього... Ну це прки ще тільки плани..... але чи є приклади, де the не проїб#в ?
"«Друзья» Путина - Ковальчук, Тимченко, Ротенберги тайно сговариваются с США о бизнесе в РФ (Wall Street Journal).
Друг Трампа - мл.Д.Бич намерен купить 9,9% акций в «Арктик СПГ» (Новатэк), а ст. вице-президент Exxon Mobil Н.Чепмен тайно встретился в Катаре с И.Сечиным.
Подлый сговор?"