Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ

Секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, проведуть ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Попередні перемовини у такому ж форматі відбулися ввечері 4 грудня та тривали до пізньої години.

Зустріч українських представників із командою Трампа запланована на 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Співрозмовник видання підтвердив, що сторони продовжать обговорення подальших кроків у мирному процесі.

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Мирний план США

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