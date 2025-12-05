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Новини Мирні перемовини
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Мир в Україні можливий лише за гарантій суверенітету, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

МЗС Австрії: стійкий мир в Україні лише при дотриманні суверенітету

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що стійкий мир в Україні можливий лише за повного дотримання суверенітету та територіальної цілісності, а також принципів ООН і ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

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"Мир тримається тільки тоді, коли він справедливий і довготривалий. І, звісно, коли гарантовано суверенітет і повну територіальну цілісність України, її здатність до самооборони, а також усі можливості для відновлення зруйнованих міст і сіл та перспективи для людей в Україні на мирне життя та життя в добробуті", - сказала вона.

Вплив ОБСЄ 

Майнль-Райзінгер зазначила, що ОБСЄ може відіграти в цьому надзвичайно важливу роль.

"Я вірю, що саме в такі складні часи, саме в часи війни – війни, яка спалахнула в Україні, – ОБСЄ, організація, побудована на консенсусі, може і повинна відігравати важливу роль у формуванні майбутньої європейської, у найширшому сенсі, архітектури безпеки"/, - переконана вона.

Глава австрійського МЗС. додала, що має діяти сила права, а не право сильнішого.

"В усякому разі ясно одне: ми не хочемо жити у світі, де діє лише право сильнішого. Саме тому ми як Австрія ми виступаємо за силу права", - наголосила Майнль-Райзінгер.

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НІХТО АБСОЛЮТНО НІХТО в ********* світі не може гарантувати нічого. Бо всі ЧХАТИ хотіли на договори

- це і РФ в першу чергу
- це і США також

Єдине що гарантує суверенітет - Балістика, тисячі ракет. Краще кілька ЯЗ
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05.12.2025 09:08 Відповісти
ось і в мене питання,для кого цей млять цирк з неможливими гарантіями???Будапештський меморандум тому приклад.....
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05.12.2025 10:28 Відповісти
Але нині нема нікого хтоб міг надати такі гарантії і виконати їх 🤔
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05.12.2025 09:10 Відповісти
Будьмо відверті: висловлені гасла для України прийнятні (й добре, що його чути з боку промоскаленої Австрії), але ґарантії ми вже мали, то тепер замість них треба щось дієвіше.
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05.12.2025 09:12 Відповісти
Ми вже отримували гарантії суверенітету під час Будапештського меморандуму дякуємо !
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05.12.2025 09:12 Відповісти
Ось Пакистану британці і французи атомну бомбу зробили , щоб їх індуси не трогали.
ПИТАННЯ- українці що дикуни ніж пакистанці? Чи світ ще живе мессєджоми раши- країни вбивці. ⁉️
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05.12.2025 11:29 Відповісти
 
 