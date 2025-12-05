Мир в Україні можливий лише за гарантій суверенітету, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що стійкий мир в Україні можливий лише за повного дотримання суверенітету та територіальної цілісності, а також принципів ООН і ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Мир тримається тільки тоді, коли він справедливий і довготривалий. І, звісно, коли гарантовано суверенітет і повну територіальну цілісність України, її здатність до самооборони, а також усі можливості для відновлення зруйнованих міст і сіл та перспективи для людей в Україні на мирне життя та життя в добробуті", - сказала вона.

Вплив ОБСЄ

Майнль-Райзінгер зазначила, що ОБСЄ може відіграти в цьому надзвичайно важливу роль.

"Я вірю, що саме в такі складні часи, саме в часи війни – війни, яка спалахнула в Україні, – ОБСЄ, організація, побудована на консенсусі, може і повинна відігравати важливу роль у формуванні майбутньої європейської, у найширшому сенсі, архітектури безпеки"/, - переконана вона.

Глава австрійського МЗС. додала, що має діяти сила права, а не право сильнішого.

"В усякому разі ясно одне: ми не хочемо жити у світі, де діє лише право сильнішого. Саме тому ми як Австрія ми виступаємо за силу права", - наголосила Майнль-Райзінгер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про Україну: війна зрештою буде врегульована

Раніше повідомлялося:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс