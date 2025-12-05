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Трамп про Україну: Війна зрештою буде врегульована

Трамп заявив про оптимізм щодо врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні з РФ зрештою буде врегульована. США активно працюють над мирним вирішенням конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні.

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Він знову зазначив, що США  врегульовували декілька світових конфліктів та воєн. У зв'язку з цим, він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.

"І ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. і я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", - заявив Трамп.

Він також акцентував, що в Україні на війні вмирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.

"Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони марно втратили 27 тисяч військових. Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - підсумував президент США.

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Раніше повідомлялося:

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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США (26770) Трамп Дональд (8969) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+13
Без тиску на злочинця і агресора нічого не буде
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05.12.2025 08:00 Відповісти
+13
Забув сказати про 350 мільярдів - зовсім поганий став дід
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05.12.2025 08:11 Відповісти
+12
Трамп надіється, що раша дотисне Україну на полі бою, щоб Україна підписала капітуляцію. Вже давно не фінансують, та і зброю продають зі скрипом. А без серйозного тиску на рашу пуйло не піде ні на які мирні плани. А тиснути на рашу Трамп не може. Бо, як потім з ними гешефт робити?
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05.12.2025 08:02 Відповісти
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Дональд..на тебе вся надія
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05.12.2025 07:56 Відповісти
Це ви про Дональда Дака?
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05.12.2025 08:37 Відповісти
24 години
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05.12.2025 07:58 Відповісти
Гандон.
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05.12.2025 07:59 Відповісти
Ти б краще кацапів шуганув - бо не йдуть до рук
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05.12.2025 07:59 Відповісти
"Я на длинной на дистанции помру - не охну...Пробегу,быть может, только первый круг - и здохну..."
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05.12.2025 08:00 Відповісти
Воля волєй єслі сил невпроворот.
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05.12.2025 09:27 Відповісти
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05.12.2025 08:00 Відповісти
Без тиску на злочинця і агресора нічого не буде
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05.12.2025 08:00 Відповісти
Трамп надіється, що раша дотисне Україну на полі бою, щоб Україна підписала капітуляцію. Вже давно не фінансують, та і зброю продають зі скрипом. А без серйозного тиску на рашу пуйло не піде ні на які мирні плани. А тиснути на рашу Трамп не може. Бо, як потім з ними гешефт робити?
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05.12.2025 08:02 Відповісти
А давайте нічого не писати під новиною про Трампа - всі ми і так знаємо що краще б батя в ніч його зачаття спав
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05.12.2025 08:04 Відповісти
А може він і дійсно спав, а хтось зробив чорне діло, ось таке і вийшло
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05.12.2025 08:53 Відповісти
Балабол !
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05.12.2025 08:07 Відповісти
Наша пєсня хороша - начінай сначала
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05.12.2025 08:09 Відповісти
Війни б не було якби ти був президентом - 150 разів ти казав.
У нас -війни не було б якби ЗЕленський не був президентом.
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05.12.2025 08:10 Відповісти
Забув сказати про 350 мільярдів - зовсім поганий став дід
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05.12.2025 08:11 Відповісти
і ще якби воно було презідентом жодна війна в всесвіті не почалась би)
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05.12.2025 09:01 Відповісти
"Ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми."

Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков...

Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"


Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.

Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну

"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,

А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.

Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "

Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
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05.12.2025 08:14 Відповісти
Тобто ху"ло зрештою здохне.
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05.12.2025 08:19 Відповісти
Головне який з них
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05.12.2025 08:54 Відповісти
Шоб війна закінчилась - одного супротивника потрібно задавити - дави вже на кацапів
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05.12.2025 08:20 Відповісти
Духу не хватає - а сили вистачить - ВВП кацапів в 8 р менше США
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05.12.2025 08:30 Відповісти
І впливу на світову економіку та політику у Штатів незрівнянно більше (тут потрібні не санкції, а, як мінімум, тотальна економічна війна, і раша дуже швидко повторить долю СРСР)
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05.12.2025 08:58 Відповісти
Швидко - я б не був таким категоричним - тоді не було такої сильної Азії - китай насамперед - які топлять за кацапів
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05.12.2025 09:05 Відповісти
Не повторить. Світ вже геть зовсім помінявся.
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05.12.2025 10:20 Відповісти
Знаючі Трампа політики кажуть, що не потрібно Трампа слухати, але дивитись, що він робить. Бо це дві великі різниці, як кажуть в Одесі
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05.12.2025 08:23 Відповісти
США майже на п'ять місяців https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-dozvil-na-operaciji-lukoil/33613515.html продовжили дозвіл на операції із АЗС підсанкційного «Лукойлу».
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05.12.2025 10:33 Відповісти
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05.12.2025 08:25 Відповісти
Європейські лідери вже давно пристосувались до фразерології Трампа і нічого.Та фразеологія потрібна,щоб підтримувати свій шарм,в першу чергу, для своїх виборців.А так,на ділі, робить правильно, звичайно,в межах своїх можливостей і повноважень,щоб закінчити найкривавішу війну після другої світової.
Бо хто,зеля зі своїм "планом перемоги"?
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05.12.2025 08:46 Відповісти
У Трампа достатньо можливостей та повноважень, щоб організувати крах російської державності, або фізично знищити російське керівництво. А лише це закінчить найкривавішу війну після 2-ї світової та назавжди знищить екзистенційну загрозу ще кривавішої війни, яка виходить (і буде виходити) з Москви.
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05.12.2025 08:53 Відповісти
Є більш приземлений спосіб: закінчення війни,а там вибори і нова вже проукраїнська влада буде формувати наново ЗС,та гарантії безпеки для країни.
І найближчий час покаже ,чи не так.
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05.12.2025 09:04 Відповісти
Сергію, ви ще не знаєте, що холєрний вібріон Lemberg #565313 **********-кацапський провокатор-бот?
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05.12.2025 09:17 Відповісти
А хто з конториподоляка?
Нехай зацитує План Перемоги,потужний план,представлений Зеленським в жовтні 2024.
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05.12.2025 11:21 Відповісти
У Путлера, мабуть, таки є компромат на Трампа. Про це свідчить те, що на перемовини до нього їздять не офіційні представники Штатів, а дуже близькі до американського президента люди, яким можна довірити дуже чутливу конфіденційну інформацію.
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05.12.2025 08:47 Відповісти
Є компромат,по "оману",чутливий компромат.
Що повертався додому на рос.літаку,то вже не таємниця.
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05.12.2025 11:25 Відповісти
Якщо є компромат, то дуже бажано українським спецслужбам дізнатися який, за будь-яку ціну дізнатися. А далі дуже проста альтернатива для Дональда: або ти не прогинаєшся під Путлера, а на компромат кажеш, що так, був гріх молодості (з ким не буває), але я попри тиск не зрадив США; або прогинаєшся, і тоді компромат оприлюднюємо вже ми, і до нього додається, що ти й ще сцикло та зрадник ( тоді вже точно треба буде за Епштейном лізти в зашморг).
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05.12.2025 11:46 Відповісти
Все свому час, І не тільки по оману.
Ви вже наприлюднили і агентомкрасновим,і епштейном,і боксом в Овальному через ші. Прогнулися ви,товариші з конториподоляка,бо запустили дезу.
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05.12.2025 12:06 Відповісти
Рижому ніхто не підкаже а само не вкурює - щоб війна закінчилась потрібно не 20-28 пунктів а всього лиш одине - поавне виведення військ кацапської орди з України і все, всього то навсього.
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05.12.2025 08:51 Відповісти
"как же он работал в Очистке?!".
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05.12.2025 09:09 Відповісти
Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони марно втратили 27 тисяч військових - що можна зрозуміти з цього ? за тиждень ? за місяць ? 8 чи 27 тисяч ?
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05.12.2025 09:30 Відповісти
Ну це ж Трамп .
Щоб його зрозуміти , треба або добряче курнути трави , або перехилити не одну чарчину . І без закуски .
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05.12.2025 10:48 Відповісти
Ну да, геній думки, або ішак або падишах.
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05.12.2025 10:02 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-4-dekabrya-2025---igor-aizenberg/181539#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
К сожалению, миссия с которой главный военный преступник 21 века послал в октябре в Вашингтон своего эмиссара Дмитриева, завершилась частичным успехом. Теперь абсолютно очевидно, что так называемый «мирный план Трампа», написанный на самом деле Ушаковым, был вброшен именно для того, чтобы предотвратить вступление санкций против «лукойла» и «роснефти» в силу. И теперь также очевидно, что эта спецоперация путина ему по крайней мере частично удалась.
Более того, Трамп, благодаря вброшенному чекистами так называемому «мирному плану» получил возможность оказывать сильное давление на Украину с целью заставить ее согласиться на фактическую капитуляцию, и окончательно отказался от своей же собственной идеи прекращения огня.
Нет смысла рассказывать о том, о чем все уже знают, что Трамп в очередной раз сказал на очередном устроенном им телешоу, что он думает, что путин хочет «все это закончить», что встреча Виткоффа и Кушнера с путиным и его подручными была успешной, что европейские лидеры выразили в разговоре друг с другом и с Зеленским опасения, что Трамп будет давить на Украину, чтобы она капитулировала.
Обратить внимание можно на слова Трампа о том, что он верит, что путин «хочет торговать с Америкой, а не видеть, как погибают каждый день тысячи его солдат».
Судя по всему, очередной сеанс рисования «бесконечных возможностей бизнеса в России» для Виткоффа и Кушнера путиным, Ушаковым и Дмитриевым вполне удался - после общения с «дипломатами»-любителями, их друг и тесть верит в «торговлю с Россией». Интересно, чем именно он собирается с Россией торговать. Поскольку покупать в России нечего (нефти у США хватает своей), вероятно, он собирается туда что-то продавать. А скорее всего верит, что он, его семья и его друзья смогут там набить карманы деньгами.
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05.12.2025 10:07 Відповісти
Буде врегульовано тільки тоді, коли будуть звільнені усі українські території, а кацапи на них знищені!
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05.12.2025 11:11 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/mercz-umeet-davit-i-umeet-nahodit-bolevye-tochki/ Bloomberg подтвердил информацию, что:

«Администрация президента США Дональда Трампа тайно пытается уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения «репарационного» кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.»
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05.12.2025 17:25 Відповісти
 
 