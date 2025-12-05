Трамп про Україну: Війна зрештою буде врегульована

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні з РФ зрештою буде врегульована. США активно працюють над мирним вирішенням конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні.

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Він знову зазначив, що США врегульовували декілька світових конфліктів та воєн. У зв'язку з цим, він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.

"І ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. і я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", - заявив Трамп.

Він також акцентував, що в Україні на війні вмирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.

"Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони марно втратили 27 тисяч військових. Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - підсумував президент США.

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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