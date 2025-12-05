Трамп про Україну: Війна зрештою буде врегульована
Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні з РФ зрештою буде врегульована. США активно працюють над мирним вирішенням конфлікту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні.
Він знову зазначив, що США врегульовували декілька світових конфліктів та воєн. У зв'язку з цим, він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.
"І ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. і я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", - заявив Трамп.
Він також акцентував, що в Україні на війні вмирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.
"Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони марно втратили 27 тисяч військових. Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - підсумував президент США.
Раніше повідомлялося:
- Мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.
- Лавров заявив, що Путін вважає Зеленського нацистом через нагородження бійців "Азову".
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
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У нас -війни не було б якби ЗЕленський не був президентом.
Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков...
Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"
Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.
Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну
"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,
А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.
Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "
Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
Бо хто,зеля зі своїм "планом перемоги"?
І найближчий час покаже ,чи не так.
Нехай зацитує План Перемоги,потужний план,представлений Зеленським в жовтні 2024.
Що повертався додому на рос.літаку,то вже не таємниця.
Ви вже наприлюднили і агентомкрасновим,і епштейном,і боксом в Овальному через ші. Прогнулися ви,товариші з конториподоляка,бо запустили дезу.
Щоб його зрозуміти , треба або добряче курнути трави , або перехилити не одну чарчину . І без закуски .
К сожалению, миссия с которой главный военный преступник 21 века послал в октябре в Вашингтон своего эмиссара Дмитриева, завершилась частичным успехом. Теперь абсолютно очевидно, что так называемый «мирный план Трампа», написанный на самом деле Ушаковым, был вброшен именно для того, чтобы предотвратить вступление санкций против «лукойла» и «роснефти» в силу. И теперь также очевидно, что эта спецоперация путина ему по крайней мере частично удалась.
Более того, Трамп, благодаря вброшенному чекистами так называемому «мирному плану» получил возможность оказывать сильное давление на Украину с целью заставить ее согласиться на фактическую капитуляцию, и окончательно отказался от своей же собственной идеи прекращения огня.
Нет смысла рассказывать о том, о чем все уже знают, что Трамп в очередной раз сказал на очередном устроенном им телешоу, что он думает, что путин хочет «все это закончить», что встреча Виткоффа и Кушнера с путиным и его подручными была успешной, что европейские лидеры выразили в разговоре друг с другом и с Зеленским опасения, что Трамп будет давить на Украину, чтобы она капитулировала.
Обратить внимание можно на слова Трампа о том, что он верит, что путин «хочет торговать с Америкой, а не видеть, как погибают каждый день тысячи его солдат».
Судя по всему, очередной сеанс рисования «бесконечных возможностей бизнеса в России» для Виткоффа и Кушнера путиным, Ушаковым и Дмитриевым вполне удался - после общения с «дипломатами»-любителями, их друг и тесть верит в «торговлю с Россией». Интересно, чем именно он собирается с Россией торговать. Поскольку покупать в России нечего (нефти у США хватает своей), вероятно, он собирается туда что-то продавать. А скорее всего верит, что он, его семья и его друзья смогут там набить карманы деньгами.
«Администрация президента США Дональда Трампа тайно пытается уговорить некоторые страны Евросоюза (ЕС) заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения «репарационного» кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.»