Трамп об Украине: война в конечном итоге будет урегулирована

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине с РФ в конечном итоге будет урегулирована. США активно работают над мирным решением конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил на праздничной церемонии зажжения огней на рождественской елке в Вашингтоне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он снова отметил, что США урегулировали несколько мировых конфликтов и войн. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

"И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что в Украине на войне гибнут тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, настойчиво работают над этим вопросом.

"На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень настойчиво работаем над этим", - подытожил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают сдвигов в переговорах между Украиной и РФ, - Вэнс

Ранее сообщалось:

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о мире в Центральной Африке: Конго и Руанда формально урегулировали войну