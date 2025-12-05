РУС
2 596 36

Трамп об Украине: война в конечном итоге будет урегулирована

Трамп заявил об оптимизме в отношении урегулирования войны в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине с РФ в конечном итоге будет урегулирована. США активно работают над мирным решением конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил на праздничной церемонии зажжения огней на рождественской елке в Вашингтоне.

Он снова отметил, что США урегулировали несколько мировых конфликтов и войн. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

"И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что в Украине на войне гибнут тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, настойчиво работают над этим вопросом.

"На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень настойчиво работаем над этим", - подытожил президент США.

Ранее сообщалось:

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

США (28514) Трамп Дональд (7193) война в Украине (7123)
+10
Забув сказати про 350 мільярдів - зовсім поганий став дід
05.12.2025 08:11 Ответить
05.12.2025 08:11 Ответить
+8
Без тиску на злочинця і агресора нічого не буде
05.12.2025 08:00 Ответить
05.12.2025 08:00 Ответить
+4
"Ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми."

Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков...

Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"


Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.

Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну

"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,

А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.

Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "

Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
05.12.2025 08:14 Ответить
05.12.2025 08:14 Ответить
Дональд..на тебе вся надія
05.12.2025 07:56 Ответить
05.12.2025 07:56 Ответить
Це ви про Дональда Дака?
05.12.2025 08:37 Ответить
05.12.2025 08:37 Ответить
24 години
05.12.2025 07:58 Ответить
05.12.2025 07:58 Ответить
Гандон.
05.12.2025 07:59 Ответить
05.12.2025 07:59 Ответить
Ти б краще кацапів шуганув - бо не йдуть до рук
05.12.2025 07:59 Ответить
05.12.2025 07:59 Ответить
"Я на длинной на дистанции помру - не охну...Пробегу,быть может, только первый круг - и здохну..."
05.12.2025 08:00 Ответить
05.12.2025 08:00 Ответить
Воля волєй єслі сил невпроворот.
05.12.2025 09:27 Ответить
05.12.2025 09:27 Ответить
05.12.2025 08:00 Ответить
05.12.2025 08:00 Ответить
Без тиску на злочинця і агресора нічого не буде
05.12.2025 08:00 Ответить
05.12.2025 08:00 Ответить
Трамп надіється, що раша дотисне Україну на полі бою, щоб Україна підписала капітуляцію. Вже давно не фінансують, та і зброю продають зі скрипом. А без серйозного тиску на рашу пуйло не піде ні на які мирні плани. А тиснути на рашу Трамп не може. Бо, як потім з ними гешефт робити?
05.12.2025 08:02 Ответить
05.12.2025 08:02 Ответить
А давайте нічого не писати під новиною про Трампа - всі ми і так знаємо що краще б батя в ніч його зачаття спав
05.12.2025 08:04 Ответить
05.12.2025 08:04 Ответить
А може він і дійсно спав, а хтось зробив чорне діло, ось таке і вийшло
05.12.2025 08:53 Ответить
05.12.2025 08:53 Ответить
Балабол !
05.12.2025 08:07 Ответить
05.12.2025 08:07 Ответить
Наша пєсня хороша - начінай сначала
05.12.2025 08:09 Ответить
05.12.2025 08:09 Ответить
Війни б не було якби ти був президентом - 150 разів ти казав.
У нас -війни не було б якби ЗЕленський не був президентом.
05.12.2025 08:10 Ответить
05.12.2025 08:10 Ответить
Забув сказати про 350 мільярдів - зовсім поганий став дід
05.12.2025 08:11 Ответить
05.12.2025 08:11 Ответить
і ще якби воно було презідентом жодна війна в всесвіті не почалась би)
05.12.2025 09:01 Ответить
05.12.2025 09:01 Ответить
"Ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми."

Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков...

Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"


Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.

Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну

"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,

А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.

Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "

Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
05.12.2025 08:14 Ответить
05.12.2025 08:14 Ответить
Тобто ху"ло зрештою здохне.
05.12.2025 08:19 Ответить
05.12.2025 08:19 Ответить
Головне який з них
05.12.2025 08:54 Ответить
05.12.2025 08:54 Ответить
Шоб війна закінчилась - одного супротивника потрібно задавити - дави вже на кацапів
05.12.2025 08:20 Ответить
05.12.2025 08:20 Ответить
Задавити росію, в Трампа сили не вистачить, тому доведеться давити Україну.
05.12.2025 08:23 Ответить
05.12.2025 08:23 Ответить
Духу не хватає - а сили вистачить - ВВП кацапів в 8 р менше США
05.12.2025 08:30 Ответить
05.12.2025 08:30 Ответить
І впливу на світову економіку та політику у Штатів незрівнянно більше (тут потрібні не санкції, а, як мінімум, тотальна економічна війна, і раша дуже швидко повторить долю СРСР)
05.12.2025 08:58 Ответить
05.12.2025 08:58 Ответить
Швидко - я б не був таким категоричним - тоді не було такої сильної Азії - китай насамперед - які топлять за кацапів
05.12.2025 09:05 Ответить
05.12.2025 09:05 Ответить
Знаючі Трампа політики кажуть, що не потрібно Трампа слухати, але дивитись, що він робить. Бо це дві великі різниці, як кажуть в Одесі
05.12.2025 08:23 Ответить
05.12.2025 08:23 Ответить
05.12.2025 08:25 Ответить
05.12.2025 08:25 Ответить
Європейські лідери вже давно пристосувались до фразерології Трампа і нічого.Та фразеологія потрібна,щоб підтримувати свій шарм,в першу чергу, для своїх виборців.А так,на ділі, робить правильно, звичайно,в межах своїх можливостей і повноважень,щоб закінчити найкривавішу війну після другої світової.
Бо хто,зеля зі своїм "планом перемоги"?
05.12.2025 08:46 Ответить
05.12.2025 08:46 Ответить
У Трампа достатньо можливостей та повноважень, щоб організувати крах російської державності, або фізично знищити російське керівництво. А лише це закінчить найкривавішу війну після 2-ї світової та назавжди знищить екзистенційну загрозу ще кривавішої війни, яка виходить (і буде виходити) з Москви.
05.12.2025 08:53 Ответить
05.12.2025 08:53 Ответить
Є більш приземлений спосіб: закінчення війни,а там вибори і нова вже проукраїнська влада буде формувати наново ЗС,та гарантії безпеки для країни.
І найближчий час покаже ,чи не так.
05.12.2025 09:04 Ответить
05.12.2025 09:04 Ответить
Сергію, ви ще не знаєте, що холєрний вібріон Lemberg #565313 **********-кацапський провокатор-бот?
05.12.2025 09:17 Ответить
05.12.2025 09:17 Ответить
У Путлера, мабуть, таки є компромат на Трампа. Про це свідчить те, що на перемовини до нього їздять не офіційні представники Штатів, а дуже близькі до американського президента люди, яким можна довірити дуже чутливу конфіденційну інформацію.
05.12.2025 08:47 Ответить
05.12.2025 08:47 Ответить
Рижому ніхто не підкаже а само не вкурює - щоб війна закінчилась потрібно не 20-28 пунктів а всього лиш одине - поавне виведення військ кацапської орди з України і все, всього то навсього.
05.12.2025 08:51 Ответить
05.12.2025 08:51 Ответить
"как же он работал в Очистке?!".
05.12.2025 09:09 Ответить
05.12.2025 09:09 Ответить
Русские, харе воевать. Если вам нужна высокая зарплата, возьмите свое на Рублевке. Даешь высокие стандарты мирной жизни и все остальные к вам потянутся. А то едешь по Липецку, все дома разбомбленные, без окон стоят. Кому это надо?
05.12.2025 09:17 Ответить
05.12.2025 09:17 Ответить
Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони марно втратили 27 тисяч військових - що можна зрозуміти з цього ? за тиждень ? за місяць ? 8 чи 27 тисяч ?
05.12.2025 09:30 Ответить
05.12.2025 09:30 Ответить
 
 