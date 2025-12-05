Трамп об Украине: война в конечном итоге будет урегулирована
Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине с РФ в конечном итоге будет урегулирована. США активно работают над мирным решением конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил на праздничной церемонии зажжения огней на рождественской елке в Вашингтоне.
Он снова отметил, что США урегулировали несколько мировых конфликтов и войн. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.
"И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", - заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что в Украине на войне гибнут тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, настойчиво работают над этим вопросом.
"На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень настойчиво работаем над этим", - подытожил президент США.
Ранее сообщалось:
- Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.
- Лавров заявил, что Путин считает Зеленского нацистом из-за награждения бойцов "Азова".
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
У нас -війни не було б якби ЗЕленський не був президентом.
Трамп фанфарон, нарцис, хлєстаков...
Просто старий патефон у якого звукознімач (гла) не сходить зі стежини "Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом... Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей"
Трамп "миротворець"? А насправді СПЕКУЛЯНТ.
Злодії ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ - намагаються продати Кремлю цілу країну - Україну
"Стів Віткофф, який виступає перемовником від президента Трампа, заробив мільярди доларів як переговірник з питань нерухомості. Я не розумію, як він опинився за столом переговорів із Путіним"- сенатор від Демократичної партії Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член ще двох комітетів Сенату,
А інший "переговорник" зять "мироносиця Трампа Джаредом Кушнером.
Одним словом два СПЕКУЛЯНТА. "
Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі. Тільки своя, Трампа вигода...
Бо хто,зеля зі своїм "планом перемоги"?
І найближчий час покаже ,чи не так.