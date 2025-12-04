РУС
Трамп заявил о мире в Центральной Африке: Конго и Руанда формально урегулировали войну

Президент США Дональд Трамп - о мире в Центральной Африке

Руанда и Демократическая Республика Конго договорились о мирном урегулировании конфликта на востоке Конго при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Трамп назвал подписание соглашения "большим днем для Африки" и отметил, что лидеры обеих стран демонстрируют готовность к сотрудничеству.

Вашингтонские соглашения и экономические перспективы

Мирное соглашение, известное как "Вашингтонские соглашения", готовилось несколько месяцев после вмешательства США в конфликт, который угрожал правительству президента Феликса Чисекеди из-за наступления повстанцев M23, поддерживаемых Руандой.

Несмотря на подписание соглашения, на востоке Конго ситуация остается напряженной: повстанцы до сих пор контролируют большие территории и захватывают новые города и села, пишет Bloomberg.

Администрация Трампа рассчитывает, что публичное подписание соглашения и сопутствующие экономические и горнодобывающие пакты привлекут инвесторов в регион и будут способствовать соблюдению мира. Планируется также подписание соглашения об экономической интеграции Руанды и ДР Конго.

Параллельно правительство ДР Конго готовит двусторонний пакт с США о сотрудничестве в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры.

  • Восток Конго богат ресурсами, в частности золотом, оловом, вольфрамом, танталом, кобальтом и медью. По данным Геологической службы США, в 2024 году ДР Конго и Руанда добыли около 2 500 тонн тантала, что составляет почти 60% мирового производства.

Сложность отношений и доверие между странами

Несмотря на подписание соглашения, доверие между Руандой и Конго остается проблемой. Правительство Конго заявляет о продолжении наступательных действий повстанцев, а Руанда отрицает обвинения в поддержке M23, одновременно обвиняя Конго в сотрудничестве с повстанцами FDLR, связанными с геноцидом 1994 года.

Аналитики Bloomberg отмечают, что соглашение пока не решает глубинные проблемы региона, а его успех будет зависеть от реальной имплементации и готовности обеих стран к длительному миру.

Ранее Трамп сообщил, что США больше не финансируют войну в Украине.

Конго (81) США (28499) Руанда (6) Трамп Дональд (7188)
Хочу, щоб республіканці програли проміжні вибори в 2026 році і Трамп в 2027 році вже отримав імпічмент і сидів у в'язниці.
04.12.2025 23:15 Ответить
Це уже не смішно....діду ДУЖЕ погано
04.12.2025 23:14 Ответить
Миротворець конч….ний
04.12.2025 23:13 Ответить
премію миру цьому довбню!
04.12.2025 23:12 Ответить
Так для нього вже створив спеціальну "премію миру" президент ФІФА, яку скоріш за все цей "непеневершений миротворець" отримає завтра на жеребкуванні.
04.12.2025 23:17 Ответить
Це уже до ПСИХОЛОГІВ щодо таких вікових ускладнень в особи після шести банкроств та судів …
04.12.2025 23:34 Ответить
Скоріше до психіатрів
05.12.2025 00:05 Ответить
Миротворець конч….ний
04.12.2025 23:13 Ответить
Нє ну а шо?🤣🤣🤣
04.12.2025 23:14 Ответить
Це уже не смішно....діду ДУЖЕ погано
04.12.2025 23:14 Ответить
Демецетворець.
04.12.2025 23:15 Ответить
Хочу, щоб республіканці програли проміжні вибори в 2026 році і Трамп в 2027 році вже отримав імпічмент і сидів у в'язниці.
04.12.2025 23:15 Ответить
А вибори ці можуть вже бути зфальсифіковані і нечесні, як сказав Каспаров (тут я з ним згоден)! Тут країна вже реально на шляху до повноцінної диктатури! А диктатури неможливо позбутися папірцями з галочками!
04.12.2025 23:19 Ответить
Даже далеко їм ще до диктатури.
04.12.2025 23:22 Ответить
Радий був би помилятися, але тут все на шляху до реальної ж0пи: залякування преси, цькування професури (Тімоті Снайдер - автор багатьох праць зокрема про Голодомор - переїхав до Канади через неможливість нормально працювати), дегаманізуючо-погрозлива риторика до опозиції, правління через укази що порушують межу між виконавчою та законодавчою владою, надання великих владних повноважень в руки ніким не обраних і не передбачених Конституцією всяких Ілонів Масків, суцільна щоденна брехня і ненависть з Білого дому, розгул всяких радикальних елементів і провокаторів без освіти типа Чарлі Кірка (його вбили, але йому подібних повстає ціла орда), промивання мізків молоді, згортання соціальних програм для "другосортних" категорій населення, ICE в масках на вулицях людей відловлює як собак (в тому чилсі іноземних аспірантів), зрештою обмовка Трампа про третій срок.
04.12.2025 23:39 Ответить
Нісого з цього на це не вказує, ***** йшов до диктатури 30 років поступово і методично ламаючи інституції.
В США цього нема. Суди не подавлені, система виборів не зламана, вільна преса не подавлена. Проти Трампа навіть респівська преса. А те що він казав, казати можна будь що.
05.12.2025 00:15 Ответить
Він навіть мітинги не розганяв, як ***** Болотну. Ловля нелегалів, це єдине правильне, хоча і з перегибами. Будь він диктатором, мером Нью Йорка ніколи би не став той хто став.
Радикальні елементи типу Кірка в США були завжди.
Згортання соціальних програм, от чесно нічого поганого не бачу.

В саме головне, в Трампа нема жодних успіхів. Взагалі. А для диктатора потрібні успіхи, хоть чомусь. Автократу важливий високий рейтинг серед населення.
05.12.2025 00:20 Ответить
Дурень думкою багатіє. Сенат буде за респами без варіянтів.
04.12.2025 23:53 Ответить
Навряд.
05.12.2025 00:16 Ответить
А Ізраїль і араби знову воюють
Трамп - дурак. Америкою править дурак
04.12.2025 23:29 Ответить
Вони про Трампа забули, а він уже і мир їм об'явив, перед камерами ЗМІ!?!? А Нітаняху, ще і на помилування сподівався, після такаї різні в Ізраїлі, 7 листопада??
04.12.2025 23:37 Ответить
Куликовську битву теж Дональд припинив , не забуваймо .
04.12.2025 23:37 Ответить
Так, так, і навіть розуміємо, що і Орда б не напала на Киівську Русь якби він тоді був президентом
05.12.2025 00:12 Ответить
Трамп миротворець мемотворець
04.12.2025 23:39 Ответить
9-у і 10-у війни закінчив
на черзі - Венесуела, але там потрібно спочатку розпочати, а уже потім закінчити...
11-у
04.12.2025 23:46 Ответить
А де хвалені меріканські лікарі. Чому мовчать що їх президент психічна хвора людина, нарцис у деменції з манію величчі у важкому стані. Навіть у СРСР академік Бехтєрев не злякався поставити діагнохз сталіну - важка паранойя
04.12.2025 23:50 Ответить
Цей рудий чувак, який так відчайдушно намагається отримати Нобелівську премію миру, чи не щодня розповідає, що він "за 11 місяців вже закінчив 11 воєн". Це звучить досить смішно, оскільки не всі конфлікти, які він заніс до свого "портфоліо" насправді закінчені, а деякі взагалі й не починались, як от війна між Єгиптом та Ефіопією. А до інших він і зовсім не мав ніякого відношення.... Але ж так сильно хочеться увійти в історію в лаврах миротворця.... Але ще більш комічно виглядає те, що Трамп навіть не знає ні назв країн, війну між якими він "закінчив", ні де вони взагалі знаходяться. Так він якось заявив, що йому вдалося врегулювати конфлікт між "Абербайджаном" та Албанією. Таким чином він неправильно назвав Азербайджан, а Вірменію переплутав з Албанією. .....Тепер приписує собі закінчення війни між Руандою та Конго....Каже це було нелегко.... Це вже діагноз.... Але мабуть самим тяжким для нього буде закінчити сторічну війну між Гренландією і островом Пасхи. Хоча може закінчить і іі, якщо лікарі допоможуть....
05.12.2025 00:05 Ответить
Адмірал Демєнциус , вождь амєріканского Заліва
05.12.2025 00:05 Ответить
Опася ! Ґолубь міра
05.12.2025 00:07 Ответить
Та перестаньте постити цей маразм
05.12.2025 00:11 Ответить
А хтось в курсі,чи можна буде яйця й паски святити без трампа?
05.12.2025 00:20 Ответить
 
 