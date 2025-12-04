Трамп заявил о мире в Центральной Африке: Конго и Руанда формально урегулировали войну

Руанда и Демократическая Республика Конго договорились о мирном урегулировании конфликта на востоке Конго при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Трамп назвал подписание соглашения "большим днем для Африки" и отметил, что лидеры обеих стран демонстрируют готовность к сотрудничеству.

Вашингтонские соглашения и экономические перспективы

Мирное соглашение, известное как "Вашингтонские соглашения", готовилось несколько месяцев после вмешательства США в конфликт, который угрожал правительству президента Феликса Чисекеди из-за наступления повстанцев M23, поддерживаемых Руандой.

Несмотря на подписание соглашения, на востоке Конго ситуация остается напряженной: повстанцы до сих пор контролируют большие территории и захватывают новые города и села, пишет Bloomberg.

Администрация Трампа рассчитывает, что публичное подписание соглашения и сопутствующие экономические и горнодобывающие пакты привлекут инвесторов в регион и будут способствовать соблюдению мира. Планируется также подписание соглашения об экономической интеграции Руанды и ДР Конго.

Параллельно правительство ДР Конго готовит двусторонний пакт с США о сотрудничестве в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры.

Восток Конго богат ресурсами, в частности золотом, оловом, вольфрамом, танталом, кобальтом и медью. По данным Геологической службы США, в 2024 году ДР Конго и Руанда добыли около 2 500 тонн тантала, что составляет почти 60% мирового производства.

Сложность отношений и доверие между странами

Несмотря на подписание соглашения, доверие между Руандой и Конго остается проблемой. Правительство Конго заявляет о продолжении наступательных действий повстанцев, а Руанда отрицает обвинения в поддержке M23, одновременно обвиняя Конго в сотрудничестве с повстанцами FDLR, связанными с геноцидом 1994 года.

Аналитики Bloomberg отмечают, что соглашение пока не решает глубинные проблемы региона, а его успех будет зависеть от реальной имплементации и готовности обеих стран к длительному миру.

