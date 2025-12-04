Трамп заявив про мир у Центральній Африці: Конго та Руанда формально врегулювали війну

Руанда і Демократична Республіка Конго домовилися про мирне врегулювання конфлікту на сході Конго за посередництва президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп назвав підписання угоди "великим днем для Африки" і відзначив, що лідери обох країн демонструють готовність до співпраці.

Також читайте: Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій, - Зеленський

Вашингтонські угоди та економічні перспективи

Мирна угода, відома як "Вашингтонські угоди", готувалася кілька місяців після втручання США у конфлікт, який загрожував уряду президента Фелікса Чісекеді через наступ повстанців M23, підтримуваних Руандою.

Попри підписання угоди, на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці досі контролюють великі території й захоплюють нові міста та села, пише Bloomberg.

Також читайте: Сімох дітей повернули в Україну з РФ за сприяння Меланії Трамп, - Білий дім

Адміністрація Трампа розраховує, що публічне підписання угоди та супутні економічні й гірничовидобувні пакти привернуть інвесторів до регіону та сприятимуть дотриманню миру. Планується також підписання угоди про економічну інтеграцію Руанди та ДР Конго.

Паралельно уряд ДР Конго готує двосторонній пакт із США щодо співпраці у сфері енергетики, видобутку корисних копалин та розвитку інфраструктури.

Схід Конго багатий на ресурси, зокрема золото, олово, вольфрам, тантал, кобальт і мідь. За даними Геологічної служби США, у 2024 році ДР Конго та Руанда видобули близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.

Читайте також: США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT

Складність відносин і довіра між країнами

Попри підписання угоди, довіра між Руандою та Конго залишається проблемою. Уряд Конго заявляє про продовження наступальних дій повстанців, а Руанда заперечує звинувачення у підтримці M23, водночас звинувачуючи Конго у співпраці з повстанцями FDLR, пов’язаними з геноцидом 1994 року.

Аналітики Bloomberg відзначають, що угода поки не вирішує глибинні проблеми регіону, а її успіх залежатиме від реальної імплементації та готовності обох країн до тривалого миру.

Раніше Трамп повідомив, що США більше не фінансують війну в Україні.

Також читайте: Мерц і Макрон побоюються "зради" США у переговорах щодо України, - Spiegel