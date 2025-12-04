Трамп заявив про мир у Центральній Африці: Конго та Руанда формально врегулювали війну
Руанда і Демократична Республіка Конго домовилися про мирне врегулювання конфлікту на сході Конго за посередництва президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.
Трамп назвав підписання угоди "великим днем для Африки" і відзначив, що лідери обох країн демонструють готовність до співпраці.
Вашингтонські угоди та економічні перспективи
Мирна угода, відома як "Вашингтонські угоди", готувалася кілька місяців після втручання США у конфлікт, який загрожував уряду президента Фелікса Чісекеді через наступ повстанців M23, підтримуваних Руандою.
Попри підписання угоди, на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці досі контролюють великі території й захоплюють нові міста та села, пише Bloomberg.
Адміністрація Трампа розраховує, що публічне підписання угоди та супутні економічні й гірничовидобувні пакти привернуть інвесторів до регіону та сприятимуть дотриманню миру. Планується також підписання угоди про економічну інтеграцію Руанди та ДР Конго.
Паралельно уряд ДР Конго готує двосторонній пакт із США щодо співпраці у сфері енергетики, видобутку корисних копалин та розвитку інфраструктури.
- Схід Конго багатий на ресурси, зокрема золото, олово, вольфрам, тантал, кобальт і мідь. За даними Геологічної служби США, у 2024 році ДР Конго та Руанда видобули близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.
Складність відносин і довіра між країнами
Попри підписання угоди, довіра між Руандою та Конго залишається проблемою. Уряд Конго заявляє про продовження наступальних дій повстанців, а Руанда заперечує звинувачення у підтримці M23, водночас звинувачуючи Конго у співпраці з повстанцями FDLR, пов’язаними з геноцидом 1994 року.
Аналітики Bloomberg відзначають, що угода поки не вирішує глибинні проблеми регіону, а її успіх залежатиме від реальної імплементації та готовності обох країн до тривалого миру.
Раніше Трамп повідомив, що США більше не фінансують війну в Україні.
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утім,
Попри підписання угоди, на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці досі контролюють великі території й захоплюють нові міста та села, пише Bloomberg.
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В США цього нема. Суди не подавлені, система виборів не зламана, вільна преса не подавлена. Проти Трампа навіть респівська преса. А те що він казав, казати можна будь що.
Радикальні елементи типу Кірка в США були завжди.
Згортання соціальних програм, от чесно нічого поганого не бачу.
В саме головне, в Трампа нема жодних успіхів. Взагалі. А для диктатора потрібні успіхи, хоть чомусь. Автократу важливий високий рейтинг серед населення.
Трамп - дурак. Америкою править дурак
миротворецьмемотворець
на черзі - Венесуела, але там потрібно спочатку розпочати, а уже потім закінчити...
11-у