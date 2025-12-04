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Трамп заявив про мир у Центральній Африці: Конго та Руанда формально врегулювали війну

Президент США Дональд Трамп - про мир у Центральній Африці

Руанда і Демократична Республіка Конго домовилися про мирне врегулювання конфлікту на сході Конго за посередництва президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Трамп назвав підписання угоди "великим днем для Африки" і відзначив, що лідери обох країн демонструють готовність до співпраці.

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Вашингтонські угоди та економічні перспективи

Мирна угода, відома як "Вашингтонські угоди", готувалася кілька місяців після втручання США у конфлікт, який загрожував уряду президента Фелікса Чісекеді через наступ повстанців M23, підтримуваних Руандою.

Попри підписання угоди, на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці досі контролюють великі території й захоплюють нові міста та села, пише Bloomberg.

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Адміністрація Трампа розраховує, що публічне підписання угоди та супутні економічні й гірничовидобувні пакти привернуть інвесторів до регіону та сприятимуть дотриманню миру. Планується також підписання угоди про економічну інтеграцію Руанди та ДР Конго.

Паралельно уряд ДР Конго готує двосторонній пакт із США щодо співпраці у сфері енергетики, видобутку корисних копалин та розвитку інфраструктури.

  • Схід Конго багатий на ресурси, зокрема золото, олово, вольфрам, тантал, кобальт і мідь. За даними Геологічної служби США, у 2024 році ДР Конго та Руанда видобули близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.

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Складність відносин і довіра між країнами

Попри підписання угоди, довіра між Руандою та Конго залишається проблемою. Уряд Конго заявляє про продовження наступальних дій повстанців, а Руанда заперечує звинувачення у підтримці M23, водночас звинувачуючи Конго у співпраці з повстанцями FDLR, пов’язаними з геноцидом 1994 року.

Аналітики Bloomberg відзначають, що угода поки не вирішує глибинні проблеми регіону, а її успіх залежатиме від реальної імплементації та готовності обох країн до тривалого миру.

Раніше Трамп повідомив, що США більше не фінансують війну в Україні.

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Автор: 

Конго (46) США (26770) Руанда (8) Трамп Дональд (8969)
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Топ коментарі
+17
Хочу, щоб республіканці програли проміжні вибори в 2026 році і Трамп в 2027 році вже отримав імпічмент і сидів у в'язниці.
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04.12.2025 23:15 Відповісти
+16
Миротворець конч….ний
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04.12.2025 23:13 Відповісти
+13
Це уже не смішно....діду ДУЖЕ погано
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04.12.2025 23:14 Відповісти
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премію миру цьому довбню!
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04.12.2025 23:12 Відповісти
Так для нього вже створив спеціальну "премію миру" президент ФІФА, яку скоріш за все цей "непеневершений миротворець" отримає завтра на жеребкуванні.
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04.12.2025 23:17 Відповісти
Це уже до ПСИХОЛОГІВ щодо таких вікових ускладнень в особи після шести банкроств та судів …
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04.12.2025 23:34 Відповісти
Скоріше до психіатрів
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05.12.2025 00:05 Відповісти
Трампу з оточенням і ДержДепом треба подивитися фільм США,
АГЕНТ ФБР ПЫТАЕТСЯ РАЗОБЛАЧИТЬ БОССА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РАБОТЕ НА СССР!
https://www.youtube.com/watch?v=WFfvCyGSZ3k
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05.12.2025 00:24 Відповісти
Його племінниця, психіатр за фахом, так і говорить - мій дядько це клінічний ідіот.
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05.12.2025 04:33 Відповісти
де мир не в Центральній Африці, а в Центральній Європі, старий урод ?

утім,
Попри підписання угоди, на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці досі контролюють великі території й захоплюють нові міста та села, пише Bloomberg.

.

.
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05.12.2025 01:22 Відповісти
Миротворець конч….ний
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04.12.2025 23:13 Відповісти
Нє ну а шо?🤣🤣🤣
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04.12.2025 23:14 Відповісти
Це уже не смішно....діду ДУЖЕ погано
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04.12.2025 23:14 Відповісти
Демецетворець.
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04.12.2025 23:15 Відповісти
Хочу, щоб республіканці програли проміжні вибори в 2026 році і Трамп в 2027 році вже отримав імпічмент і сидів у в'язниці.
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04.12.2025 23:15 Відповісти
А вибори ці можуть вже бути зфальсифіковані і нечесні, як сказав Каспаров (тут я з ним згоден)! Тут країна вже реально на шляху до повноцінної диктатури! А диктатури неможливо позбутися папірцями з галочками!
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04.12.2025 23:19 Відповісти
Даже далеко їм ще до диктатури.
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04.12.2025 23:22 Відповісти
Радий був би помилятися, але тут все на шляху до реальної ж0пи: залякування преси, цькування професури (Тімоті Снайдер - автор багатьох праць зокрема про Голодомор - переїхав до Канади через неможливість нормально працювати), дегаманізуючо-погрозлива риторика до опозиції, правління через укази що порушують межу між виконавчою та законодавчою владою, надання великих владних повноважень в руки ніким не обраних і не передбачених Конституцією всяких Ілонів Масків, суцільна щоденна брехня і ненависть з Білого дому, розгул всяких радикальних елементів і провокаторів без освіти типа Чарлі Кірка (його вбили, але йому подібних повстає ціла орда), промивання мізків молоді, згортання соціальних програм для "другосортних" категорій населення, ICE в масках на вулицях людей відловлює як собак (в тому чилсі іноземних аспірантів), зрештою обмовка Трампа про третій срок.
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04.12.2025 23:39 Відповісти
Нісого з цього на це не вказує, ***** йшов до диктатури 30 років поступово і методично ламаючи інституції.
В США цього нема. Суди не подавлені, система виборів не зламана, вільна преса не подавлена. Проти Трампа навіть респівська преса. А те що він казав, казати можна будь що.
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05.12.2025 00:15 Відповісти
Він навіть мітинги не розганяв, як ***** Болотну. Ловля нелегалів, це єдине правильне, хоча і з перегибами. Будь він диктатором, мером Нью Йорка ніколи би не став той хто став.
Радикальні елементи типу Кірка в США були завжди.
Згортання соціальних програм, от чесно нічого поганого не бачу.

В саме головне, в Трампа нема жодних успіхів. Взагалі. А для диктатора потрібні успіхи, хоть чомусь. Автократу важливий високий рейтинг серед населення.
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05.12.2025 00:20 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Сенат буде за респами без варіянтів.
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04.12.2025 23:53 Відповісти
Навряд.
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05.12.2025 00:16 Відповісти
А Ізраїль і араби знову воюють
Трамп - дурак. Америкою править дурак
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04.12.2025 23:29 Відповісти
Вони про Трампа забули, а він уже і мир їм об'явив, перед камерами ЗМІ!?!? А Нітаняху, ще і на помилування сподівався, після такаї різні в Ізраїлі, 7 листопада??
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04.12.2025 23:37 Відповісти
Куликовську битву теж Дональд припинив , не забуваймо .
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04.12.2025 23:37 Відповісти
Так, так, і навіть розуміємо, що і Орда б не напала на Киівську Русь якби він тоді був президентом
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05.12.2025 00:12 Відповісти
Трамп миротворець мемотворець
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04.12.2025 23:39 Відповісти
9-у і 10-у війни закінчив
на черзі - Венесуела, але там потрібно спочатку розпочати, а уже потім закінчити...
11-у
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04.12.2025 23:46 Відповісти
А де хвалені меріканські лікарі. Чому мовчать що їх президент психічна хвора людина, нарцис у деменції з манію величчі у важкому стані. Навіть у СРСР академік Бехтєрев не злякався поставити діагнохз сталіну - важка паранойя
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04.12.2025 23:50 Відповісти
Цей рудий чувак, який так відчайдушно намагається отримати Нобелівську премію миру, чи не щодня розповідає, що він "за 11 місяців вже закінчив 11 воєн". Це звучить досить смішно, оскільки не всі конфлікти, які він заніс до свого "портфоліо" насправді закінчені, а деякі взагалі й не починались, як от війна між Єгиптом та Ефіопією. А до інших він і зовсім не мав ніякого відношення.... Але ж так сильно хочеться увійти в історію в лаврах миротворця.... Але ще більш комічно виглядає те, що Трамп навіть не знає ні назв країн, війну між якими він "закінчив", ні де вони взагалі знаходяться. Так він якось заявив, що йому вдалося врегулювати конфлікт між "Абербайджаном" та Албанією. Таким чином він неправильно назвав Азербайджан, а Вірменію переплутав з Албанією. .....Тепер приписує собі закінчення війни між Руандою та Конго....Каже це було нелегко.... Це вже діагноз.... Але мабуть самим тяжким для нього буде закінчити сторічну війну між Гренландією і островом Пасхи. Хоча може закінчить і іі, якщо лікарі допоможуть....
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05.12.2025 00:05 Відповісти
Адмірал Демєнциус , вождь амєріканского Заліва
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05.12.2025 00:05 Відповісти
Правильніше -БОРДЕЛЮ
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05.12.2025 04:35 Відповісти
Опася ! Ґолубь міра
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05.12.2025 00:07 Відповісти
Та перестаньте постити цей маразм
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05.12.2025 00:11 Відповісти
А хтось в курсі,чи можна буде яйця й паски святити без трампа?
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05.12.2025 00:20 Відповісти
цікаво, прийшлося теж дупу лизати агресору як путіну
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05.12.2025 00:32 Відповісти
Дуже бажає нобілєвку. Прямо до шізофренії бажає, аж трясе всього.
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05.12.2025 01:00 Відповісти
"Куди кінь з копитом, туди й рак - з клешнею..."
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05.12.2025 02:21 Відповісти
Дід врегульовує війни "пачками"!
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05.12.2025 06:32 Відповісти
Сторічну війну він теж закінчив?
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05.12.2025 07:08 Відповісти
Схоже, що людство не створило дієвий "захіст від дурака".
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05.12.2025 07:10 Відповісти
Скоро полетить до білих ведмедів, підписувати мир між ними і тюленями.
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05.12.2025 07:44 Відповісти
 
 