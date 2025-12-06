Умєров про підсумки переговорів у США: Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили післявоєнну відбудову
Секретар РНБО та голова української переговорної групи Рустем Умєров повідомив про підсумки чергового раунду переговорів зі спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це він розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Шоста зустріч за два тижні
Зазначається, що впродовж двох днів "спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні".
У п'ятницю, 5 грудня, відбулась шоста за ліком зустріч сторін за останні два тижні.
Умєров наголосив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує:
- захист незалежності та державного суверенітету України,
- безпеку українців
- і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.
Про що йшлося на зустрічі
"Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру", - йдеться у повідомленні.
Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.
Післявоєнна відбудова
Окремо під час зустрічі сторони обговорили "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.
"Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни", - йдеться у повідомленні.
Наостанок Умєров додав, що 6 грудня сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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1. Рідний кримських часів повернення з Узбекистану , класичний папа - мафіозі Ахмєтов Надсилав розуминка вчитись до США і не тільки...
2.Янукович - агент рашки , й усі його рашистькі спецслужби в Криму за його влад там теж сіли в крісла
3. Слуга нвовоРИГІВ зЄльної масті втесався чере організацію СОРОСА , спонсоровану укросороськими лобітсмаи - Пінчуком та Фіалою, як й вся партія ГОЛОС . ( Це Пінуківські яйця в корзині Сороса- крутий фінт, щоб не нагадувати КОМУ ще з 2002 р рабськи служив Умєров, . й за чиїх клопотань здирснула уся сімсейка окрім Рустема до США, КОЛИ КРИМ ВЖЕ НЕ БУВ УКРАЇНСЬКИМ.
4 Кому платив податки 2014 та 2015 рік як громадянин вже Росії з Криму Умєров - він СЛУГА РАШКИ?
5 НУ І НАРЕШТІ, СЛУГА США.
Видкрийте посилання - там виписка з Єдиного реєстру податкової РФ на громадянина Росії Умєрова ...
'дата реєстрації бізнесу 2015 рік ....
файли -витяги з податкової рашки на громадянина Росії Умєрова - дата витягу 2024 рік
Показання Подоляка про отруєння Ющенка
хвортієте на сказ?
Це ховається за мерзотною шахрайською балаканиною ні про що, "узгодили рамки", оце все.
Умєров уже подумки розкладає речі у Флориді. Україна йому далека.
Про що думає генерал Гнатов? Чи розуміє він, що його хазяї скоро стануть на лижі? Чи збирається стати разом з ними?
Чому ми маємо вірити цапам? В який тисячний раз вже знову..
Пропоную всю нерухомість Умерла націоналізувати на користь держави Україна.
здачу територій та безпеки мідасівці будуть підписувати з США?
https://chicago.suntimes.com/transportation/2025/12/04/state-lake-cta-station-closing-construction State/Lake L station closing until 2029 for $444M rebuild