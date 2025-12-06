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Новини Мирні перемовини Візит делегації України до США
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Умєров про підсумки переговорів у США: Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили післявоєнну відбудову

Умєров, перемовини

Секретар РНБО та голова української переговорної групи Рустем Умєров повідомив про підсумки чергового раунду переговорів зі спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це він розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Шоста зустріч за два тижні 

Зазначається, що впродовж двох днів "спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні".

У п'ятницю, 5 грудня,  відбулась шоста за ліком зустріч сторін за останні два тижні.

Умєров наголосив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує:

  • захист незалежності та державного суверенітету України,
  • безпеку українців
  • і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Читайте також: Процес мирних переговорів триває, попри повільний прогрес, - Стефанішина

Про що йшлося на зустрічі

"Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру", - йдеться у повідомленні.

Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.

Читайте також: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі 4 грудня

Післявоєнна відбудова

Окремо під час зустрічі сторони обговорили "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.

"Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни", - йдеться у повідомленні.

Наостанок Умєров додав, що 6 грудня сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.

Читайте також: Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте також: Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ

Автор: 

перемовини (3825) США (26787) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (320)
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Топ коментарі
+21
після "узгодили рамки"
перестав читати...
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06.12.2025 01:33 Відповісти
+21
Це після того як у Трампа журналісти запитали щодо плівок з голосом Вітькова де він радив кацапу як говорити з американським президентов. На що Доні відповів що все нормально бо у Вітькова було завдання ПРОДАТИ Україну Москві. То які, курва, перемовини можуть бути.
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06.12.2025 01:35 Відповісти
+17
Нарід іще охрініє від того, про що прямо зараз домовляються від імені України Умєров та найлояльніший у ЗСУ фаворит Сирського генерал Гнатов. Про здачу української землі по адмінкордонах. Про "зони безпеки" на нашій же ж землі, додатково до окупованих територій.
Це ховається за мерзотною шахрайською балаканиною ні про що, "узгодили рамки", оце все.
Умєров уже подумки розкладає речі у Флориді. Україна йому далека.
Про що думає генерал Гнатов? Чи розуміє він, що його хазяї скоро стануть на лижі? Чи збирається стати разом з ними?
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06.12.2025 02:11 Відповісти
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після "узгодили рамки"
перестав читати...
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06.12.2025 01:33 Відповісти
після прізвища гниди умєров не починав читати
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06.12.2025 10:36 Відповісти
З використанням надр України іноземцями, теж все ЗАМОВЧУЮТЬ привладні із Зеленським!!??
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06.12.2025 10:42 Відповісти
а ще поділили шкуру невбитого російського ведмедя.
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06.12.2025 01:35 Відповісти
Це після того як у Трампа журналісти запитали щодо плівок з голосом Вітькова де він радив кацапу як говорити з американським президентов. На що Доні відповів що все нормально бо у Вітькова було завдання ПРОДАТИ Україну Москві. То які, курва, перемовини можуть бути.
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06.12.2025 01:35 Відповісти
трамони у себе в америці завзято руйнують найміцнішу, здавалося б, демократію, ото тепер вони про "стабільну основу для успішного демократичного майбутнього " України будуть дбати в поті чола. розводять лоха Нелоха
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06.12.2025 01:36 Відповісти
А чого ж він не прийшов на аудієнцію до найвеличнішого? Може тому що світить пожиттєве за крадіжку американських грошей
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06.12.2025 01:36 Відповісти
Дивно,що вони щось очікують від Трампа?! Вже зрозуміло - йому Україна не цікава,як і Європі 11 років тому ,коли пуйло віджав Крим...Всі зробили образ,що нічого не трапилося.
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06.12.2025 01:40 Відповісти
Хто про що, а наші крадії про «Велике відбудівництво».
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06.12.2025 01:53 Відповісти
классика -"Слуга двох хазяїв"- але тут, мабуть , чотирьох - п"яти ...
1. Рідний кримських часів повернення з Узбекистану , класичний папа - мафіозі Ахмєтов Надсилав розуминка вчитись до США і не тільки...
2.Янукович - агент рашки , й усі його рашистькі спецслужби в Криму за його влад там теж сіли в крісла
3. Слуга нвовоРИГІВ зЄльної масті втесався чере організацію СОРОСА , спонсоровану укросороськими лобітсмаи - Пінчуком та Фіалою, як й вся партія ГОЛОС . ( Це Пінуківські яйця в корзині Сороса- крутий фінт, щоб не нагадувати КОМУ ще з 2002 р рабськи служив Умєров, . й за чиїх клопотань здирснула уся сімсейка окрім Рустема до США, КОЛИ КРИМ ВЖЕ НЕ БУВ УКРАЇНСЬКИМ.
4 Кому платив податки 2014 та 2015 рік як громадянин вже Росії з Криму Умєров - він СЛУГА РАШКИ?
5 НУ І НАРЕШТІ, СЛУГА США.
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06.12.2025 01:57 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

Видкрийте посилання - там виписка з Єдиного реєстру податкової РФ на громадянина Росії Умєрова ...
'дата реєстрації бізнесу 2015 рік ....
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06.12.2025 02:02 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

файли -витяги з податкової рашки на громадянина Росії Умєрова - дата витягу 2024 рік
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06.12.2025 02:12 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/AsI85Pxjv6w

Показання Подоляка про отруєння Ющенка
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06.12.2025 02:36 Відповісти
вагайся й далі
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06.12.2025 02:15 Відповісти
тобі думати ніхто не дозволяв....
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06.12.2025 02:31 Відповісти
сумна історія з тобом....
хвортієте на сказ?
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06.12.2025 02:44 Відповісти
підтвеження прийнято.
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06.12.2025 04:54 Відповісти
регістрація зе гниди 2025 р - , до своїх га гебеббельс -марафон
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06.12.2025 07:19 Відповісти
Бидло не хреніє,бо то їхні болота
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06.12.2025 06:39 Відповісти
Нарід іще охрініє від того, про що прямо зараз домовляються від імені України Умєров та найлояльніший у ЗСУ фаворит Сирського генерал Гнатов. Про здачу української землі по адмінкордонах. Про "зони безпеки" на нашій же ж землі, додатково до окупованих територій.
Це ховається за мерзотною шахрайською балаканиною ні про що, "узгодили рамки", оце все.
Умєров уже подумки розкладає речі у Флориді. Україна йому далека.
Про що думає генерал Гнатов? Чи розуміє він, що його хазяї скоро стануть на лижі? Чи збирається стати разом з ними?
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06.12.2025 02:11 Відповісти
Чебуреки жре на пляжі Єрмаківське Начштабу разом з Єрмаківським секретарем РАДБЕЗУ
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06.12.2025 02:22 Відповісти
Коли Україну зв'язували по руках, не даючі підтримки зброєю, то в сірі зони одразу після "розведення сил" заходили орки.
Чому ми маємо вірити цапам? В який тисячний раз вже знову..
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06.12.2025 02:50 Відповісти
Народ нехай повертається з-за бугра допомогати не здавати землю.
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06.12.2025 04:30 Відповісти
В нього і так все розкладено , а винен не , шматок лайна Умеров, а так , званий президент - зеленський, який всі7 років , " не митьем , так катаньем ", здавав Україну, своему хузяіну , старшому товарісчу Владіміра *****
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06.12.2025 07:24 Відповісти
Пісділовці херові.
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06.12.2025 02:23 Відповісти
Кончені. Ненароджену дитину вони вже заміж видають
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06.12.2025 02:30 Відповісти
Приїжджай допоможи ...
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06.12.2025 03:00 Відповісти
Кому треба? Скільки шибениць збудував за кордоном?
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06.12.2025 05:35 Відповісти
опариши повискакували зеленогнійні подоляцькі
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06.12.2025 07:26 Відповісти
Кацапа, вчи українську мову!
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06.12.2025 02:43 Відповісти
А Зеленський хто?
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06.12.2025 03:35 Відповісти
не розумієшь , то не лізь з пропозиціями , Зеленський ворог України ,створив цей цуцванг Винен , особисто він , з бандою своїх підручних , агентів ФСБ , мародерів на крові ЗСУ : Ермак Резніков, Умеров , Шефіри, МіндічЦукерманШварцман( Чернишов) , , то дє там українці ?
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06.12.2025 07:32 Відповісти
З пустого в порожнє...
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06.12.2025 02:41 Відповісти
З пустого в порожнє кажуть на публіку. Але не на тих зустрічах.
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06.12.2025 03:12 Відповісти
А Умеров великий стратег, все розрахував, заздалегідь перевіз усю родину , ще до 2022 року в США, накупив нерухомості, щоб у кінці 2025 року не статися кожного тижня у Флоріду, а як господар приймати американців.
Пропоную всю нерухомість Умерла націоналізувати на користь держави Україна.
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06.12.2025 02:42 Відповісти
Що за процес?
здачу територій та безпеки мідасівці будуть підписувати з США?
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06.12.2025 02:48 Відповісти
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06.12.2025 03:08 Відповісти
Про що можна домолятись з каzапаськими )(уєсосами?
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06.12.2025 03:33 Відповісти
банда зейла , такі самі :" двушечка ушла на москву" , що забув?
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06.12.2025 07:36 Відповісти
Блюванув
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06.12.2025 03:41 Відповісти
Коли якась Вашингтонська пи**дота буде щось патякати про корупцію в Україні, нагадайте їм про $444 мільйони доларів що планується витратити на ремонт однієї (!) станції метро в Чікаго, в два рази меншої за розміром ніж станція Лівобережна в Києві.
https://chicago.suntimes.com/transportation/2025/12/04/state-lake-cta-station-closing-construction State/Lake L station closing until 2029 for $444M rebuild
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06.12.2025 03:56 Відповісти
Так а чому з американського впн? І так, вони можуть витратити на ремонт станції великі суми, у нас може війни немає і вони не просять гроші-зброю-допомогу по всьому світу, чи не так?
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06.12.2025 04:33 Відповісти
Спочатку скажіть, чому Цензор в оранжевому кольорі, а тоді вже будете ставити свої питання, парніша.
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06.12.2025 05:18 Відповісти
Чому я не здивований, що мої питання поставили тебе в тупик
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06.12.2025 05:37 Відповісти
Узгодили узгоджувати - решту часу НЕ українець умеров з паспортом громадянина США провів в колі сім'ї яка постійно проживає в США! Ось такі "представники" України від її імені ведуть переговори! Це крах держави Україна!!!
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06.12.2025 06:07 Відповісти
В татарина Умерова 4 ( РФ , України, Туреччини, США) паспорти, у всіх евреів зейла по 3-4 , тому зейло протягнув " множиннє громадянство" , щоб розвалити Державу з середєни На цьому наполягало Зуйло , ще приЯнуковічи, а цей потомствений совкодрочер зе, виконав побажання свого плешивого виродка-кумира
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06.12.2025 07:41 Відповісти
На мою думку він бреше
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06.12.2025 07:03 Відповісти
по 3,14здели ниочём.
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06.12.2025 07:04 Відповісти
Про що цей чурбан може домовлятися , крім як про здачу українських інтересів?
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06.12.2025 07:20 Відповісти
він діє по дерективам хитрозробленого " найвеличнішого " 🤢предводітеля це вжє було в стамбулі
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06.12.2025 07:43 Відповісти
Післявоєнна відбудова? Серйозно? Війна у розпалі, вашу мать! Ділять шкуру невбитого ведмідя.
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06.12.2025 07:33 Відповісти
Що він несе?! Яка така безпека та післявоєнна забудова? Є гарантії від сьогоднішньої адміністрації США? Оптиміст на всю голову !
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06.12.2025 08:00 Відповісти
З ким узгодили?Вони хрін на нас поклали-ніяких договорів
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06.12.2025 08:32 Відповісти
Ні про що❤️🇺🇦❤️
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06.12.2025 08:58 Відповісти
Вдуматися,Україна веде перемовини про мир з союзником,а не ворогом...Сюр якийсь.❤️🇺🇦❤️
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06.12.2025 09:00 Відповісти
бариги
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06.12.2025 09:24 Відповісти
Бояться говорити правду; то що буде потім нам не треба (потім ми самі розберемось) говори: чи зливаєте ви Україну, тоді вам краще не повертатися-ДОСИТЬ "ТОРГУВАТИ УКРАЇНОЮ"
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06.12.2025 09:27 Відповісти
в сраку засуньте свої домовленості. Фастівський вокзал, луцькі продовольчі склади, купу інших руйнувань ісьогоднішніх людських жертв - а ще незнатискільки завтрашніх, післязавтрашніх і майбутніх - врахували, дебіли?
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06.12.2025 11:45 Відповісти
 
 