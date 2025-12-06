Умєров про підсумки переговорів у США: Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили післявоєнну відбудову

Секретар РНБО та голова української переговорної групи Рустем Умєров повідомив про підсумки чергового раунду переговорів зі спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це він розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Шоста зустріч за два тижні

Зазначається, що впродовж двох днів "спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні".

У п'ятницю, 5 грудня, відбулась шоста за ліком зустріч сторін за останні два тижні.

Умєров наголосив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує:

захист незалежності та державного суверенітету України,

безпеку українців

і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

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Про що йшлося на зустрічі

"Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру", - йдеться у повідомленні.

Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.

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Післявоєнна відбудова

Окремо під час зустрічі сторони обговорили "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.

"Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни", - йдеться у повідомленні.

Наостанок Умєров додав, що 6 грудня сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.

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Мирний план США

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