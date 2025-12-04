Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі 4 грудня
Американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер проведуть зустріч із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у четвер, 4 грудня у Маямі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Associated Press із посиланням на власні джерела.
Як зазначають у виданні, під час зустрічі сторони продовжать обговорення мирного плану для України, спрямованого на досягнення стабільності та безпеки в регіоні.
Україна готує зустрічі в США
Про те, що секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмову з представниками президента США Дональда Трампа раніше заявляв і президент України Володимир Зеленський.
"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - сказав глава держави.
Необхідно тиснути на РФ
За словами президента, зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.
"Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", - наголосив Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.
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А у США є закон і в конституції України є закон - НІ МІЛІМЕТРА КВАДРАТНОГО ЗДАЧІ ЗЕМЛІ АГРЕСОРУ РАШЦІ!!
Облом!!! - ***** ,виявляється , задирективило їх не зустрічатися з зе , летіти пряміком до США летіти пряміком від нього до США . Й вони , атряхнувшісь, послали вовку нах й помчали на стикову з Умєровим ...
Умєров вміє грати в гольф?
"Сделка"?
Москва готова до гнучкості лише щодо «другорядних питань», серед яких - заморожені російські активи в Європі. Але, враховуючи, що путін проти залучення європейців до переговорів і відкрито погрожує ЄС війною, про ці поступки теж можна забути.
Донбас для РФ це не мета, а інструмент. Як заявив путін у грудні 2025, Покровськ - це «гарна база» для досягнення всіх цілей, які Москва поставила на початку війни. А саме - повний політичний контроль над Україною, зміна влади, Конституції та геополітичного вектору.
Навіть коли у США заявили, що Україна не вступить у НАТО, російська агресія не припиналась, попри те, що путін називав це одним з приводів вторгнення.
Якщо ж Україна під тиском погодиться віддати Росії увесь Донбас, що наразі є нереалістичним сценарієм, це не зупинить війну, а лише посилить тиск Москви за основною вимогою - відмовою України від суверенітету та національної політики.
Враховуючи тактику «випаленої землі», яку застосовує Росія, Донбас потрібен їй не як економічний чи російськомовний регіон, а виключно як плацдарм для подальших бойових дій. Коли вони настануть - питання часу і готовності української армії, яку РФ хоче скоротити.
У ЄС заявили про план «Б» на випадок провалу перемовин. Він передбачає військове посилення України та нові санкції проти Москви.
Хоча путін та російські чиновники запевняють, що Росія може воювати безкінечно довго, уся риторика Кремля останніх місяців форсує тезу, що краще погодитися на ультиматум Москви зараз, бо потім апетит зросте.
Варто зазначити, що Марко Рубіо нещодавно заявляв, що у США скінчилися варіанти тиску на Росію, хоча запропонований сенаторами проєкт жорстких вторинних санкцій досі на столі у Трампа.
Вы на карту смотрели ? Radio France international как всегда не договаривает ! Все намного серьезнее чем вы думаете именно с Покровска под ударом окажется не только западная часть Украины но и сразу падет Прибалтика поляки откатываются за Вислу логистика на Марс оказывется под полным огневым контролем а Вам уважаемый Виктор уже пора выпить таблетки и перстать постить феерическую чушь ))))
2026-го Україна втратить ще більше людей та територій, а умови миру на столі лежатимуть ті самі. Сил для зміни траєкторії війни у нас недостатньо, - екс-глава МЗС Кулеба.
це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180 км²
Динаміка втрат території України:
2023 р: загальні втрати склали близько 540 км², тоді як було звільнено близько 430 км²
2024 р. загальні втрати склали понад 3 600 км².
2025 р. загалом упродовж 11 місяців поточного року Росія захопила майже 5 400 км², що майже на 2 000 км² більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
ото й рахуйте на чию користь та траєкторія війни
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це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180"
27180 / 500 = 5.
Так і запишемо.
Але в школі ти краще користуйся калькулятором бо залишать на другий рік п'ятий раз по колу.
але, головне - тенденція по відступу ЗСУ
у нас немає сподівань на перелом ситуації:
- Зєля при владі,
- про-сирський командує,
- ухилянти тікають чим дужче, а мобілізація завмерла
- кацапи опанували БПЛА....
продовжувати ?
Україні потрібен Гетьман !!!!!!
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я теж за вибори якнайшвидше
На протяжении всей нашей деятельности мы строго придерживались всех международных санкционных режимов, полностью соблюдая механизм ограничения цен G7/ЕС и все соответствующие торговые ограничения. Однако ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми
- говорится в заявлении компании.
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ба та НАТА ніяк не роздуплиться на блокаду Даньських проливів.
Ех, не вистачає нам пана Генерала Залужного !
зібрав би панів військових на барбекю та й замутили удар по Усть-Лузі з моря !
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вдавляться ж бо
клоун буде хорошим президентом
мутний шашличник буде замість них зустрічатись з представниками інших країн і домовлятись про мапу України
ну а командуватиме тим всім хитрий ларьочник
більш якісного представництва українці собі не знайшли
і так пойдьот, какая разніца
Нічого неполіткоректного, лише констатація.
Мені це в жахливому сні не могло наснитись...