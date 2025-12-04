Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі 4 грудня

Американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер проведуть зустріч із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у четвер, 4 грудня у Маямі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Associated Press із посиланням на власні джерела.

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Як зазначають у виданні, під час зустрічі сторони продовжать обговорення мирного плану для України, спрямованого на досягнення стабільності та безпеки в регіоні.

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Україна готує зустрічі в США

Про те, що секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмову з представниками президента США Дональда Трампа раніше заявляв і президент України Володимир Зеленський.

"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - сказав глава держави.

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Необхідно тиснути на РФ

За словами президента, зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.

"Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що у середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.

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