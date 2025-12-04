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Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі 4 грудня

Зустріч у Маямі: Віткофф і Кушнер обговорять мирний план для України з Умєровим

Американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер проведуть зустріч із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у четвер, 4 грудня у Маямі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Associated Press із посиланням на власні джерела.

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Як зазначають у виданні, під час зустрічі сторони продовжать обговорення мирного плану для України, спрямованого на досягнення стабільності та безпеки в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасовано, - Euronews

Україна готує зустрічі в США

 Про те, що секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмову з представниками президента США Дональда Трампа раніше заявляв і президент України Володимир Зеленський.

"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - сказав глава держави.

Читайте також: Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters

Необхідно тиснути на РФ

За словами президента, зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.

"Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", - наголосив Зеленський.

  • Раніше повідомлялося, що у середу, 3 грудня, голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з радниками з національної безпеки країн Європи та представниками ЄС і НАТО.

Також читайте: Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Автор: 

Кушнер Джаред (74) перемовини (3824) США (26759) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (319)
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Топ коментарі
+22
Давайте здогадаємось чому у Маямі зустріч. Умєрову з дому близько їхати?
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04.12.2025 01:16 Відповісти
+9
Таке враження ніби наш Умєртвій того Вітькова з Кушнарьовим в себе вдома приймає.
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04.12.2025 01:19 Відповісти
+7
ЗЛИГАЛИСЯ - та компроматять , Умеров посол гарантій безпеки для усього головного складу мародерату ОПУ , включаючи ТАТАРОВА? Чи тільки для себе та Єрмака з вовкою ?

А у США є закон і в конституції України є закон - НІ МІЛІМЕТРА КВАДРАТНОГО ЗДАЧІ ЗЕМЛІ АГРЕСОРУ РАШЦІ!!
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04.12.2025 02:04 Відповісти
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Давайте здогадаємось чому у Маямі зустріч. Умєрову з дому близько їхати?
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04.12.2025 01:16 Відповісти
Бо умеров ходить на допити в ФБР як на роботу Підпише все що завгодно аби його амністували. Але поки амністії не пропонують
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04.12.2025 01:33 Відповісти
ЗЛИГАЛИСЯ - та компроматять , Умеров посол гарантій безпеки для усього головного складу мародерату ОПУ , включаючи ТАТАРОВА? Чи тільки для себе та Єрмака з вовкою ?

А у США є закон і в конституції України є закон - НІ МІЛІМЕТРА КВАДРАТНОГО ЗДАЧІ ЗЕМЛІ АГРЕСОРУ РАШЦІ!!
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04.12.2025 02:04 Відповісти
Немає такого Закону. Бо у США немає міліметрів.
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04.12.2025 02:22 Відповісти
міліметрів нема а закон 2017 р проголосований БІЛЬШІСТЮ майже повністю сенаторами обох палат та підписаний Королем - саме щодо відносин й агресії проти України- терорист росія
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04.12.2025 02:27 Відповісти
реакція на Кримнаш та лугандонію
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04.12.2025 02:29 Відповісти
Мабуть є побоювання що якщо не приїде на поклон то більше того дому у Майамівцях він не побаче так само як і своєї грін карти на постійне місце проживання в США
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04.12.2025 03:52 Відповісти
Три чужинці будуть вирішувати долю України.
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04.12.2025 07:44 Відповісти
В Украину он ссыт ехать что бы не вручили подозрение.Такой себе путешествующий татарин.
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04.12.2025 21:51 Відповісти
Таке враження ніби наш Умєртвій того Вітькова з Кушнарьовим в себе вдома приймає.
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04.12.2025 01:19 Відповісти
Диво дивне - нам давали новину , що оці два ніхто у статусі держдіячів мчали на зустріч з С САМИМ ПРЕЗИКОМ України воно з ними ...
Облом!!! - ***** ,виявляється , задирективило їх не зустрічатися з зе , летіти пряміком до США летіти пряміком від нього до США . Й вони , атряхнувшісь, послали вовку нах й помчали на стикову з Умєровим ...
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04.12.2025 02:36 Відповісти
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі на гольф полі Трампа.

Умєров вміє грати в гольф?
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04.12.2025 01:19 Відповісти
Росія не лізе в Газу - Трамп не лізе в Донбас?
"Сделка"?
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04.12.2025 01:27 Відповісти
Перед зустріччю США та Росії другого грудня американське видання NBC повідомило, що РФ не піде на компроміс без трьох ключових умов - повного контролю Донецької та Луганської областей, обмеження українських військових сил та визнання з боку США та Європи окупації Росією українських територій.

Москва готова до гнучкості лише щодо «другорядних питань», серед яких - заморожені російські активи в Європі. Але, враховуючи, що путін проти залучення європейців до переговорів і відкрито погрожує ЄС війною, про ці поступки теж можна забути.
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04.12.2025 01:51 Відповісти
Radio France international


Донбас для РФ це не мета, а інструмент. Як заявив путін у грудні 2025, Покровськ - це «гарна база» для досягнення всіх цілей, які Москва поставила на початку війни. А саме - повний політичний контроль над Україною, зміна влади, Конституції та геополітичного вектору.

Навіть коли у США заявили, що Україна не вступить у НАТО, російська агресія не припиналась, попри те, що путін називав це одним з приводів вторгнення.

Якщо ж Україна під тиском погодиться віддати Росії увесь Донбас, що наразі є нереалістичним сценарієм, це не зупинить війну, а лише посилить тиск Москви за основною вимогою - відмовою України від суверенітету та національної політики.

Враховуючи тактику «випаленої землі», яку застосовує Росія, Донбас потрібен їй не як економічний чи російськомовний регіон, а виключно як плацдарм для подальших бойових дій. Коли вони настануть - питання часу і готовності української армії, яку РФ хоче скоротити.

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04.12.2025 01:57 Відповісти
Компромісного рішення, попри намагання американців його знайти, не існує, адже воно так чи інакше перетинає «червоні лінії» кожної зі сторін. Про це відкрито кажуть і в Києві, і в Москві.

У ЄС заявили про план «Б» на випадок провалу перемовин. Він передбачає військове посилення України та нові санкції проти Москви.

Хоча путін та російські чиновники запевняють, що Росія може воювати безкінечно довго, уся риторика Кремля останніх місяців форсує тезу, що краще погодитися на ультиматум Москви зараз, бо потім апетит зросте.
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04.12.2025 02:03 Відповісти
Pосійська економіка не настільки стійка до західних санкцій, грошових обмежень та вартості воєнних зусиль, як стверджує путін. путін намагається переконати Сполучені Штати, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного впливу на російську економіку та не змусить путіна йти на компроміси, щоб припинити війну проти України», - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Варто зазначити, що Марко Рубіо нещодавно заявляв, що у США скінчилися варіанти тиску на Росію, хоча запропонований сенаторами проєкт жорстких вторинних санкцій досі на столі у Трампа.
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04.12.2025 02:07 Відповісти
Покровськ - це «гарна база» для досягнення всіх цілей, які Москва поставила на початку війни
Вы на карту смотрели ? Radio France international как всегда не договаривает ! Все намного серьезнее чем вы думаете именно с Покровска под ударом окажется не только западная часть Украины но и сразу падет Прибалтика поляки откатываются за Вислу логистика на Марс оказывется под полным огневым контролем а Вам уважаемый Виктор уже пора выпить таблетки и перстать постить феерическую чушь ))))
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04.12.2025 02:31 Відповісти
Таблетки пить надо тебе, ватное.
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04.12.2025 16:29 Відповісти
еще один ольгинский орк вылез)))) бизьяна по делу можешь что нибудь рыкнуть или только по методичке))))
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04.12.2025 22:32 Відповісти
-ним гратимуть гольфісти
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04.12.2025 02:37 Відповісти
І місця для зустрічей обирають ...."патріотичні"....ближче до "братів мусульман"!! Вони теж за Мир!!!
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04.12.2025 01:20 Відповісти
ну, там теж є нормальні лакшері локації для перемовин - той же гольфклуб Shell Bay Club and Resort.
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04.12.2025 01:20 Відповісти
Знайшли самого безхребетного і пресують його як лоха.
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04.12.2025 01:22 Відповісти
Розкинули карти ,зіграли в покер, дунули по дорозі, цікаво хто кого взув)
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04.12.2025 01:24 Відповісти
Кулеба продовжує накидати на вентилятор:

2026-го Україна втратить ще більше людей та територій, а умови миру на столі лежатимуть ті самі. Сил для зміни траєкторії війни у нас недостатньо, - екс-глава МЗС Кулеба.
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04.12.2025 01:24 Відповісти
Хай продовжує тихо волать. Він це вміє.
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04.12.2025 02:31 Відповісти
за листопад ми втратили 500 км²
це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180 км²

Динаміка втрат території України:
2023 р: загальні втрати склали близько 540 км², тоді як було звільнено близько 430 км²
2024 р. загальні втрати склали понад 3 600 км².
2025 р. загалом упродовж 11 місяців поточного року Росія захопила майже 5 400 км², що майже на 2 000 км² більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

ото й рахуйте на чию користь та траєкторія війни

.
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04.12.2025 02:32 Відповісти
На користь кислоокого Сі.
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04.12.2025 02:35 Відповісти
Дурню, порахуй скільки рашисти втрачать за кожен кватратний метр землі. А ти хочеш віддати їм всю Україну без бою і без економічних втрат
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04.12.2025 02:46 Відповісти
Тільки дурні ще не зрозуміліи - кацапам абсолютно пофіг, скільки вони втрачають людей. Для них люди - це просто розхідний матеріал.
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04.12.2025 06:34 Відповісти
"500 км²
це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180"

27180 / 500 = 5.
Так і запишемо.
Але в школі ти краще користуйся калькулятором бо залишать на другий рік п'ятий раз по колу.
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04.12.2025 03:20 Відповісти
ок, помилився, хвалити Богу !

але, головне - тенденція по відступу ЗСУ
у нас немає сподівань на перелом ситуації:

- Зєля при владі,
- про-сирський командує,
- ухилянти тікають чим дужче, а мобілізація завмерла
- кацапи опанували БПЛА....
продовжувати ?

Україні потрібен Гетьман !!!!!!

.
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04.12.2025 04:24 Відповісти
та звісно що потрібен.
я теж за вибори якнайшвидше
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04.12.2025 13:52 Відповісти
Цікавіше дивитися на дефіціт бюджету, кризу неплатежів та збитки "Роснєфті" на росії, які стрімко зростають.
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04.12.2025 20:16 Відповісти
Генерал мотолопатних військ сіє зраду?
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04.12.2025 02:33 Відповісти
Он прав. Нет ни одной причины чтобы было по другому. Если только нам не дадут ядерное оружие.
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04.12.2025 03:17 Відповісти
Он дает понять, шо у зелупня нет другого выхода, кроме капитуляции. Это пробные запуски, прощупать реакцию "нарида", но скоро этот визг будет раздоваться из каждого утюга.
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04.12.2025 16:39 Відповісти
Ще одна нi кому непотрiбна беззмiстовна зустрiч нi про що
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04.12.2025 01:29 Відповісти
Декстера на них немає 😁
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04.12.2025 01:58 Відповісти
Женева, Флорида, Майами ... а потом Пхукет, Мальдивы ...
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04.12.2025 02:00 Відповісти
Турецкая компания, владелец нефтяного танкера Mersin, который был поврежден у побережья Сенегала на прошлой неделе после четырех внешних взрывов, заявила, что прекращает все операции, связанные с российскими интересами. Об этом сообщает агентство Reuters. В публикации отмечается, что Besiktas Shipping больше не будет осуществлять рейсы, связанные с РФ.
На протяжении всей нашей деятельности мы строго придерживались всех международных санкционных режимов, полностью соблюдая механизм ограничения цен G7/ЕС и все соответствующие торговые ограничения. Однако ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми
- говорится в заявлении компании.
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04.12.2025 02:08 Відповісти
Хитрожопі турки. Черговий приклад, що тільки примус силою допомагає роздуплятися всілякій шелупоні.
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04.12.2025 02:31 Відповісти
розумні турки - главное вовремя свалить

.
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04.12.2025 02:33 Відповісти
пора б і яийсь габонський сухогруз переобладнати під рейдер для дій вовчих зграй на Балтиці

ба та НАТА ніяк не роздуплиться на блокаду Даньських проливів.
Ех, не вистачає нам пана Генерала Залужного !
зібрав би панів військових на барбекю та й замутили удар по Усть-Лузі з моря !
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04.12.2025 02:39 Відповісти
Не мішай Залужному відпочивати в Лондоні, де є дуже багато чудових місць для розваг і відпочинку.
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04.12.2025 15:20 Відповісти
Ось. А казали що неможливо руйнівною стратегією щодо підсанкційних танкерів досягти успіху. Бо, мовляв, порушуємо ЯКІСЬ міжнародні закони. Які, коли, і нас там взагалі ніколи не пропливало.
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04.12.2025 02:35 Відповісти
ЯКІСЬ міжнародні закони відмінила рашка ще у 2022 р.

.
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04.12.2025 02:40 Відповісти
А рустємчіку не пора на нари?
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04.12.2025 02:29 Відповісти
Про що ще можна говорити з шизоїдами і неадекватами? Чи два американських підара привезли гівна з чемодана )(уйла і хочуть накормити нашу делегацію? Походу Умєрова там обробляють по повній і шантажують конфіскацією майна і видворенням із сша. Невже нашим ще не дійшло що всі ці зустрічі йдуть не на користь Україні.
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04.12.2025 02:43 Відповісти
Невже в Україні все так погано, що жоден політик не може поставити птання перед Вовою *********** про заміну Умерова на якийсь адекватний персонаж?
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04.12.2025 15:22 Відповісти
щурячі перегони, це воно)
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04.12.2025 03:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-CZQ https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-Новий ЄРМАК ВТІКАЄ в США! ⚡️ЛУЦЕНКО: Нас КИНУЛИ на ПЕРЕГОВОРАХ. Вся надія на ЗАЛУЖНОГО?
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04.12.2025 03:45 Відповісти
Гоніть татарина з Маямі. Досить вже.
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04.12.2025 04:42 Відповісти
Два еврея та татарін.
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04.12.2025 07:22 Відповісти
…і кацап вже сьомий рік хочуть «ощасливити» українця, який їх обрав до влади.
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04.12.2025 07:47 Відповісти
було би дивно якби розумні українці надали можливість вершити їхню долю своїм, а не чужинцям
вдавляться ж бо
клоун буде хорошим президентом
мутний шашличник буде замість них зустрічатись з представниками інших країн і домовлятись про мапу України
ну а командуватиме тим всім хитрий ларьочник
більш якісного представництва українці собі не знайшли
і так пойдьот, какая разніца
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04.12.2025 09:41 Відповісти
Умєров всіх у свій маєток запросив ? На шашлик ?
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04.12.2025 09:38 Відповісти
Потім у клюбі будуть танці.
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04.12.2025 10:11 Відповісти
секретарем
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04.12.2025 10:39 Відповісти
Єврей призначив татарина головним переговорником щодо долі українців.
Нічого неполіткоректного, лише констатація.
Мені це в жахливому сні не могло наснитись...
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04.12.2025 15:21 Відповісти
даремно витрачені гроші на цю поїздку.
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04.12.2025 19:50 Відповісти
Хіба Умєров не під підозрою? Щодо нього має діяти відповідний запобіжний захід. Якого біса він взагалі з кимось зустрічається?
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04.12.2025 20:19 Відповісти
А чому не у Вашингтоні?
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04.12.2025 20:38 Відповісти
Вони зустрінуться в олній з квартир Умєрова в США чи де?
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04.12.2025 21:37 Відповісти
 
 