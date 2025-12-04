РУС
2 163 50

Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря

Встреча в Майами: Виткофф и Кушнер обсудят мирный план для Украины с Умеровым

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают в издании, во время встречи стороны продолжат обсуждение мирного плана для Украины, направленного на достижение стабильности и безопасности в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменена, - Euronews

Украина готовит встречи в США

 О том, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат разговор с представителями президента США Дональда Трампа ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

"Все сейчас происходит довольно результативно – на встречах в Женеве и во Флориде Украину услышали и к Украине прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", – сказал глава государства.

Читайте также: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters

Необходимо давить на РФ

По словам президента, сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.

"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - подчеркнул Зеленский.

  • Ранее сообщалось, что в среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.

Читайте также: Путин хочет закончить войну в Украине и "вернуться к нормальной жизни", - Трамп

Автор: 

Кушнер (13) переговоры (5305) США (28499) Умеров Рустем (702) Стив Уиткофф (205)
Топ комментарии
+11
Давайте здогадаємось чому у Маямі зустріч. Умєрову з дому близько їхати?
показать весь комментарий
04.12.2025 01:16 Ответить
+6
Таке враження ніби наш Умєртвій того Вітькова з Кушнарьовим в себе вдома приймає.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:19 Ответить
+3
ЗЛИГАЛИСЯ - та компроматять , Умеров посол гарантій безпеки для усього головного складу мародерату ОПУ , включаючи ТАТАРОВА? Чи тільки для себе та Єрмака з вовкою ?

А у США є закон і в конституції України є закон - НІ МІЛІМЕТРА КВАДРАТНОГО ЗДАЧІ ЗЕМЛІ АГРЕСОРУ РАШЦІ!!
показать весь комментарий
04.12.2025 02:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте здогадаємось чому у Маямі зустріч. Умєрову з дому близько їхати?
показать весь комментарий
04.12.2025 01:16 Ответить
Бо умеров ходить на допити в ФБР як на роботу Підпише все що завгодно аби його амністували. Але поки амністії не пропонують
показать весь комментарий
04.12.2025 01:33 Ответить
ЗЛИГАЛИСЯ - та компроматять , Умеров посол гарантій безпеки для усього головного складу мародерату ОПУ , включаючи ТАТАРОВА? Чи тільки для себе та Єрмака з вовкою ?

А у США є закон і в конституції України є закон - НІ МІЛІМЕТРА КВАДРАТНОГО ЗДАЧІ ЗЕМЛІ АГРЕСОРУ РАШЦІ!!
показать весь комментарий
04.12.2025 02:04 Ответить
Немає такого Закону. Бо у США немає міліметрів.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:22 Ответить
міліметрів нема а закон 2017 р проголосований БІЛЬШІСТЮ майже повністю сенаторами обох палат та підписаний Королем - саме щодо відносин й агресії проти України- терорист росія
показать весь комментарий
04.12.2025 02:27 Ответить
реакція на Кримнаш та лугандонію
показать весь комментарий
04.12.2025 02:29 Ответить
Мабуть є побоювання що якщо не приїде на поклон то більше того дому у Майамівцях він не побаче так само як і своєї грін карти на постійне місце проживання в США
показать весь комментарий
04.12.2025 03:52 Ответить
Три чужинці будуть вирішувати долю України.
показать весь комментарий
04.12.2025 07:44 Ответить
Таке враження ніби наш Умєртвій того Вітькова з Кушнарьовим в себе вдома приймає.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:19 Ответить
Диво дивне - нам давали новину , що оці два ніхто у статусі держдіячів мчали на зустріч з С САМИМ ПРЕЗИКОМ України воно з ними ...
Облом!!! - ***** ,виявляється , задирективило їх не зустрічатися з зе , летіти пряміком до США летіти пряміком від нього до США . Й вони , атряхнувшісь, послали вовку нах й помчали на стикову з Умєровим ...
показать весь комментарий
04.12.2025 02:36 Ответить
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим у Маямі на гольф полі Трампа.

Умєров вміє грати в гольф?

Умєров вміє грати в гольф?
показать весь комментарий
04.12.2025 01:19 Ответить
Росія не лізе в Газу - Трамп не лізе в Донбас?
"Сделка"?
"Сделка"?
показать весь комментарий
04.12.2025 01:27 Ответить
Перед зустріччю США та Росії другого грудня американське видання NBC повідомило, що РФ не піде на компроміс без трьох ключових умов - повного контролю Донецької та Луганської областей, обмеження українських військових сил та визнання з боку США та Європи окупації Росією українських територій.

Москва готова до гнучкості лише щодо «другорядних питань», серед яких - заморожені російські активи в Європі. Але, враховуючи, що путін проти залучення європейців до переговорів і відкрито погрожує ЄС війною, про ці поступки теж можна забути.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:51 Ответить
Radio France international


Донбас для РФ це не мета, а інструмент. Як заявив путін у грудні 2025, Покровськ - це «гарна база» для досягнення всіх цілей, які Москва поставила на початку війни. А саме - повний політичний контроль над Україною, зміна влади, Конституції та геополітичного вектору.

Навіть коли у США заявили, що Україна не вступить у НАТО, російська агресія не припиналась, попри те, що путін називав це одним з приводів вторгнення.

Якщо ж Україна під тиском погодиться віддати Росії увесь Донбас, що наразі є нереалістичним сценарієм, це не зупинить війну, а лише посилить тиск Москви за основною вимогою - відмовою України від суверенітету та національної політики.

Враховуючи тактику «випаленої землі», яку застосовує Росія, Донбас потрібен їй не як економічний чи російськомовний регіон, а виключно як плацдарм для подальших бойових дій. Коли вони настануть - питання часу і готовності української армії, яку РФ хоче скоротити.

показать весь комментарий
04.12.2025 01:57 Ответить
Компромісного рішення, попри намагання американців його знайти, не існує, адже воно так чи інакше перетинає «червоні лінії» кожної зі сторін. Про це відкрито кажуть і в Києві, і в Москві.

У ЄС заявили про план «Б» на випадок провалу перемовин. Він передбачає військове посилення України та нові санкції проти Москви.

Хоча путін та російські чиновники запевняють, що Росія може воювати безкінечно довго, уся риторика Кремля останніх місяців форсує тезу, що краще погодитися на ультиматум Москви зараз, бо потім апетит зросте.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:03 Ответить
Pосійська економіка не настільки стійка до західних санкцій, грошових обмежень та вартості воєнних зусиль, як стверджує путін. путін намагається переконати Сполучені Штати, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного впливу на російську економіку та не змусить путіна йти на компроміси, щоб припинити війну проти України», - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Варто зазначити, що Марко Рубіо нещодавно заявляв, що у США скінчилися варіанти тиску на Росію, хоча запропонований сенаторами проєкт жорстких вторинних санкцій досі на столі у Трампа.

Варто зазначити, що Марко Рубіо нещодавно заявляв, що у США скінчилися варіанти тиску на Росію, хоча запропонований сенаторами проєкт жорстких вторинних санкцій досі на столі у Трампа.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:07 Ответить
Покровськ - це «гарна база» для досягнення всіх цілей, які Москва поставила на початку війни
Вы на карту смотрели ? Radio France international как всегда не договаривает ! Все намного серьезнее чем вы думаете именно с Покровска под ударом окажется не только западная часть Украины но и сразу падет Прибалтика поляки откатываются за Вислу логистика на Марс оказывется под полным огневым контролем а Вам уважаемый Виктор уже пора выпить таблетки и перстать постить феерическую чушь ))))
показать весь комментарий
04.12.2025 02:31 Ответить
-ним гратимуть гольфісти
показать весь комментарий
04.12.2025 02:37 Ответить
І місця для зустрічей обирають ...."патріотичні"....ближче до "братів мусульман"!! Вони теж за Мир!!!
показать весь комментарий
04.12.2025 01:20 Ответить
ну, там теж є нормальні лакшері локації для перемовин - той же гольфклуб Shell Bay Club and Resort.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:20 Ответить
Знайшли самого безхребетного і пресують його як лоха.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:22 Ответить
Розкинули карти ,зіграли в покер, дунули по дорозі, цікаво хто кого взув)
показать весь комментарий
04.12.2025 01:24 Ответить
Кулеба продовжує накидати на вентилятор:

2026-го Україна втратить ще більше людей та територій, а умови миру на столі лежатимуть ті самі. Сил для зміни траєкторії війни у нас недостатньо, - екс-глава МЗС Кулеба.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:24 Ответить
Хай продовжує тихо волать. Він це вміє.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:31 Ответить
за листопад ми втратили 500 км²
це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180 км²

Динаміка втрат території України:
2023 р: загальні втрати склали близько 540 км², тоді як було звільнено близько 430 км²
2024 р. загальні втрати склали понад 3 600 км².
2025 р. загалом упродовж 11 місяців поточного року Росія захопила майже 5 400 км², що майже на 2 000 км² більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

ото й рахуйте на чию користь та траєкторія війни

.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:32 Ответить
На користь кислоокого Сі.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:35 Ответить
Дурню, порахуй скільки рашисти втрачать за кожен кватратний метр землі. А ти хочеш віддати їм всю Україну без бою і без економічних втрат
показать весь комментарий
04.12.2025 02:46 Ответить
Тільки дурні ще не зрозуміліи - кацапам абсолютно пофіг, скільки вони втрачають людей. Для них люди - це просто розхідний матеріал.
показать весь комментарий
04.12.2025 06:34
"500 км²
це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180"

27180 / 500 = 5.
Так і запишемо.
Але в школі ти краще користуйся калькулятором бо залишать на другий рік п'ятий раз по колу.
показать весь комментарий
04.12.2025 03:20 Ответить
ок, помилився, хвалити Богу !

але, головне - тенденція по відступу ЗСУ
у нас немає сподівань на перелом ситуації:

- Зєля при владі,
- про-сирський командує,
- ухилянти тікають чим дужче, а мобілізація завмерла
- кацапи опанували БПЛА....
продовжувати ?

Україні потрібен Гетьман !!!!!!

.
показать весь комментарий
04.12.2025 04:24 Ответить
Генерал мотолопатних військ сіє зраду?
показать весь комментарий
04.12.2025 02:33 Ответить
Он прав. Нет ни одной причины чтобы было по другому. Если только нам не дадут ядерное оружие.
показать весь комментарий
04.12.2025 03:17 Ответить
Ще одна нi кому непотрiбна беззмiстовна зустрiч нi про що
показать весь комментарий
04.12.2025 01:29 Ответить
Декстера на них немає 😁
показать весь комментарий
04.12.2025 01:58 Ответить
Женева, Флорида, Майами ... а потом Пхукет, Мальдивы ...
показать весь комментарий
04.12.2025 02:00 Ответить
Турецкая компания, владелец нефтяного танкера Mersin, который был поврежден у побережья Сенегала на прошлой неделе после четырех внешних взрывов, заявила, что прекращает все операции, связанные с российскими интересами. Об этом сообщает агентство Reuters. В публикации отмечается, что Besiktas Shipping больше не будет осуществлять рейсы, связанные с РФ.
На протяжении всей нашей деятельности мы строго придерживались всех международных санкционных режимов, полностью соблюдая механизм ограничения цен G7/ЕС и все соответствующие торговые ограничения. Однако ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми
- говорится в заявлении компании.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:08 Ответить
Хитрожопі турки. Черговий приклад, що тільки примус силою допомагає роздуплятися всілякій шелупоні.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:31 Ответить
розумні турки - главное вовремя свалить

.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:33 Ответить
пора б і яийсь габонський сухогруз переобладнати під рейдер для дій вовчих зграй на Балтиці

ба та НАТА ніяк не роздуплиться на блокаду Даньських проливів.
Ех, не вистачає нам пана Генерала Залужного !
зібрав би панів військових на барбекю та й замутили удар по Усть-Лузі з моря !
показать весь комментарий
04.12.2025 02:39 Ответить
Ось. А казали що неможливо руйнівною стратегією щодо підсанкційних танкерів досягти успіху. Бо, мовляв, порушуємо ЯКІСЬ міжнародні закони. Які, коли, і нас там взагалі ніколи не пропливало.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:35 Ответить
ЯКІСЬ міжнародні закони відмінила рашка ще у 2022 р.

.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:40 Ответить
А рустємчіку не пора на нари?
показать весь комментарий
04.12.2025 02:29 Ответить
Про що ще можна говорити з шизоїдами і неадекватами? Чи два американських підара привезли гівна з чемодана )(уйла і хочуть накормити нашу делегацію? Походу Умєрова там обробляють по повній і шантажують конфіскацією майна і видворенням із сша. Невже нашим ще не дійшло що всі ці зустрічі йдуть не на користь Україні.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:43 Ответить
щурячі перегони, це воно)
показать весь комментарий
04.12.2025 03:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-CZQ https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-Новий ЄРМАК ВТІКАЄ в США! ⚡️ЛУЦЕНКО: Нас КИНУЛИ на ПЕРЕГОВОРАХ. Вся надія на ЗАЛУЖНОГО?
показать весь комментарий
04.12.2025 03:45 Ответить
Гоніть татарина з Маямі. Досить вже.
показать весь комментарий
04.12.2025 04:42 Ответить
Два еврея та татарін.
показать весь комментарий
04.12.2025 07:22 Ответить
…і кацап вже сьомий рік хочуть «ощасливити» українця, який їх обрав до влади.
показать весь комментарий
04.12.2025 07:47 Ответить
 
 