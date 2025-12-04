Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.
Как отмечают в издании, во время встречи стороны продолжат обсуждение мирного плана для Украины, направленного на достижение стабильности и безопасности в регионе.
Украина готовит встречи в США
О том, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат разговор с представителями президента США Дональда Трампа ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.
"Все сейчас происходит довольно результативно – на встречах в Женеве и во Флориде Украину услышали и к Украине прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", – сказал глава государства.
Необходимо давить на РФ
По словам президента, сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.
"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - подчеркнул Зеленский.
- Ранее сообщалось, что в среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.
Москва готова до гнучкості лише щодо «другорядних питань», серед яких - заморожені російські активи в Європі. Але, враховуючи, що путін проти залучення європейців до переговорів і відкрито погрожує ЄС війною, про ці поступки теж можна забути.
Донбас для РФ це не мета, а інструмент. Як заявив путін у грудні 2025, Покровськ - це «гарна база» для досягнення всіх цілей, які Москва поставила на початку війни. А саме - повний політичний контроль над Україною, зміна влади, Конституції та геополітичного вектору.
Навіть коли у США заявили, що Україна не вступить у НАТО, російська агресія не припиналась, попри те, що путін називав це одним з приводів вторгнення.
Якщо ж Україна під тиском погодиться віддати Росії увесь Донбас, що наразі є нереалістичним сценарієм, це не зупинить війну, а лише посилить тиск Москви за основною вимогою - відмовою України від суверенітету та національної політики.
Враховуючи тактику «випаленої землі», яку застосовує Росія, Донбас потрібен їй не як економічний чи російськомовний регіон, а виключно як плацдарм для подальших бойових дій. Коли вони настануть - питання часу і готовності української армії, яку РФ хоче скоротити.
У ЄС заявили про план «Б» на випадок провалу перемовин. Він передбачає військове посилення України та нові санкції проти Москви.
Хоча путін та російські чиновники запевняють, що Росія може воювати безкінечно довго, уся риторика Кремля останніх місяців форсує тезу, що краще погодитися на ультиматум Москви зараз, бо потім апетит зросте.
Варто зазначити, що Марко Рубіо нещодавно заявляв, що у США скінчилися варіанти тиску на Росію, хоча запропонований сенаторами проєкт жорстких вторинних санкцій досі на столі у Трампа.
2026-го Україна втратить ще більше людей та територій, а умови миру на столі лежатимуть ті самі. Сил для зміни траєкторії війни у нас недостатньо, - екс-глава МЗС Кулеба.
це - п'ята частина середньої області України, наприклад, Запорізька обл. займає 27 180 км²
Динаміка втрат території України:
2023 р: загальні втрати склали близько 540 км², тоді як було звільнено близько 430 км²
2024 р. загальні втрати склали понад 3 600 км².
2025 р. загалом упродовж 11 місяців поточного року Росія захопила майже 5 400 км², що майже на 2 000 км² більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
ото й рахуйте на чию користь та траєкторія війни
