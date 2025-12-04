Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают в издании, во время встречи стороны продолжат обсуждение мирного плана для Украины, направленного на достижение стабильности и безопасности в регионе.

Украина готовит встречи в США

О том, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат разговор с представителями президента США Дональда Трампа ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

"Все сейчас происходит довольно результативно – на встречах в Женеве и во Флориде Украину услышали и к Украине прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", – сказал глава государства.

Необходимо давить на РФ

По словам президента, сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и нужно имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.

"Именно от такой комбинации все зависит - конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с советниками по национальной безопасности стран Европы и представителями ЕС и НАТО.

