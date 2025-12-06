Умеров об итогах переговоров в США: Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили послевоенное восстановление

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров сообщил об итогах очередного раунда переговоров со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Шестая встреча за две недели

Отмечается, что в течение двух дней "специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым, сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине".

В пятницу, 5 декабря, состоялась шестая по счету встреча сторон за последние две недели.

Умеров подчеркнул, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует:

защиту независимости и государственного суверенитета Украины,

безопасность украинцев

и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

О чем шла речь на встрече

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира", - говорится в сообщении.

