Умеров об итогах переговоров в США: Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили послевоенное восстановление
Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров сообщил об итогах очередного раунда переговоров со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом он рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Шестая встреча за две недели
Отмечается, что в течение двух дней "специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым, сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине".
В пятницу, 5 декабря, состоялась шестая по счету встреча сторон за последние две недели.
Умеров подчеркнул, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует:
- защиту независимости и государственного суверенитета Украины,
- безопасность украинцев
- и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.
О чем шла речь на встрече
"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира", - говорится в сообщении.
перестав читати...
1. Рідний кримських часів повернення з Узбекистану , класичний папа - мафіозі Ахмєтов Надсилав розуминка вчитись до США і не тільки...
2.Янукович - агент рашки , й усі його рашистькі спецслужби в Криму за його влад там теж сіли в крісла
3. Слуга нвовоРИГІВ зЄльної масті втесався чере організацію СОРОСА , спонсоровану укросороськими лобітсмаи - Пінчуком та Фіалою, як й вся партія ГОЛОС . ( Це Пінуківські яйця в корзині Сороса- крутий фінт, щоб не нагадувати КОМУ ще з 2002 р рабськи служив Умєров, . й за чиїх клопотань здирснула уся сімсейка окрім Рустема до США, КОЛИ КРИМ ВЖЕ НЕ БУВ УКРАЇНСЬКИМ.
4 Кому платив податки 2014 та 2015 рік як громадянин вже Росії з Криму Умєров - він СЛУГА РАШКИ?
5 НУ І НАРЕШТІ, СЛУГА США.
Видкрийте посилання - там виписка з Єдиного реєстру податкової РФ на громадянина Росії Умєрова ...
'дата реєстрації бізнесу 2015 рік ....
файли -витяги з податкової рашки на громадянина Росії Умєрова - дата витягу 2024 рік
Показання Подоляка про отруєння Ющенка
хвортієте на сказ?
Це ховається за мерзотною шахрайською балаканиною ні про що, "узгодили рамки", оце все.
Умєров уже подумки розкладає речі у Флориді. Україна йому далека.
Про що думає генерал Гнатов? Чи розуміє він, що його хазяї скоро стануть на лижі? Чи збирається стати разом з ними?
Чому ми маємо вірити цапам? В який тисячний раз вже знову..
Пропоную всю нерухомість Умерла націоналізувати на користь держави Україна.
здачу територій та безпеки мідасівці будуть підписувати з США?
