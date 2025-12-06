РУС
Умеров об итогах переговоров в США: Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили послевоенное восстановление

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров сообщил об итогах очередного раунда переговоров со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Шестая встреча за две недели 

Отмечается, что в течение двух дней "специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым, сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине".

В пятницу, 5 декабря, состоялась шестая по счету встреча сторон за последние две недели.

Умеров подчеркнул, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует:

  • защиту независимости и государственного суверенитета Украины,
  • безопасность украинцев
  • и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

О чем шла речь на встрече

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Дополняется... 

Топ комментарии
+17
після "узгодили рамки"
перестав читати...
06.12.2025 01:33
+14
Це після того як у Трампа журналісти запитали щодо плівок з голосом Вітькова де він радив кацапу як говорити з американським президентов. На що Доні відповів що все нормально бо у Вітькова було завдання ПРОДАТИ Україну Москві. То які, курва, перемовини можуть бути.
06.12.2025 01:35
+12
Хто про що, а наші крадії про «Велике відбудівництво».
06.12.2025 01:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
після "узгодили рамки"
перестав читати...
06.12.2025 01:33
а ще поділили шкуру невбитого російського ведмедя.
06.12.2025 01:35
Це після того як у Трампа журналісти запитали щодо плівок з голосом Вітькова де він радив кацапу як говорити з американським президентов. На що Доні відповів що все нормально бо у Вітькова було завдання ПРОДАТИ Україну Москві. То які, курва, перемовини можуть бути.
06.12.2025 01:35
трамони у себе в америці завзято руйнують найміцнішу, здавалося б, демократію, ото тепер вони про "стабільну основу для успішного демократичного майбутнього " України будуть дбати в поті чола. розводять лоха Нелоха
06.12.2025 01:36
А чого ж він не прийшов на аудієнцію до найвеличнішого? Може тому що світить пожиттєве за крадіжку американських грошей
06.12.2025 01:36
Дивно,що вони щось очікують від Трампа?! Вже зрозуміло - йому Україна не цікава,як і Європі 11 років тому ,коли пуйло віджав Крим...Всі зробили образ,що нічого не трапилося.
06.12.2025 01:40
Хто про що, а наші крадії про «Велике відбудівництво».
06.12.2025 01:53
классика -"Слуга двох хазяїв"- але тут, мабуть , чотирьох - п"яти ...
1. Рідний кримських часів повернення з Узбекистану , класичний папа - мафіозі Ахмєтов Надсилав розуминка вчитись до США і не тільки...
2.Янукович - агент рашки , й усі його рашистькі спецслужби в Криму за його влад там теж сіли в крісла
3. Слуга нвовоРИГІВ зЄльної масті втесався чере організацію СОРОСА , спонсоровану укросороськими лобітсмаи - Пінчуком та Фіалою, як й вся партія ГОЛОС . ( Це Пінуківські яйця в корзині Сороса- крутий фінт, щоб не нагадувати КОМУ ще з 2002 р рабськи служив Умєров, . й за чиїх клопотань здирснула уся сімсейка окрім Рустема до США, КОЛИ КРИМ ВЖЕ НЕ БУВ УКРАЇНСЬКИМ.
4 Кому платив податки 2014 та 2015 рік як громадянин вже Росії з Криму Умєров - він СЛУГА РАШКИ?
5 НУ І НАРЕШТІ, СЛУГА США.
06.12.2025 01:57
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

Видкрийте посилання - там виписка з Єдиного реєстру податкової РФ на громадянина Росії Умєрова ...
'дата реєстрації бізнесу 2015 рік ....
06.12.2025 02:02
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

файли -витяги з податкової рашки на громадянина Росії Умєрова - дата витягу 2024 рік
06.12.2025 02:12
https://www.youtube.com/shorts/AsI85Pxjv6w

Показання Подоляка про отруєння Ющенка
06.12.2025 02:36
вагайся й далі
06.12.2025 02:15
тобі думати ніхто не дозволяв....
06.12.2025 02:31
сумна історія з тобом....
хвортієте на сказ?
06.12.2025 02:44
підтвеження прийнято.
06.12.2025 04:54
регістрація зе гниди 2025 р - , до своїх га гебеббельс -марафон
06.12.2025 07:19
Бидло не хреніє,бо то їхні болота
06.12.2025 06:39
Нарід іще охрініє від того, про що прямо зараз домовляються від імені України Умєров та найлояльніший у ЗСУ фаворит Сирського генерал Гнатов. Про здачу української землі по адмінкордонах. Про "зони безпеки" на нашій же ж землі, додатково до окупованих територій.
Це ховається за мерзотною шахрайською балаканиною ні про що, "узгодили рамки", оце все.
Умєров уже подумки розкладає речі у Флориді. Україна йому далека.
Про що думає генерал Гнатов? Чи розуміє він, що його хазяї скоро стануть на лижі? Чи збирається стати разом з ними?
06.12.2025 02:11
Чебуреки жре на пляжі Єрмаківське Начштабу разом з Єрмаківським секретарем РАДБЕЗУ
06.12.2025 02:22
Коли Україну зв'язували по руках, не даючі підтримки зброєю, то в сірі зони одразу після "розведення сил" заходили орки.
Чому ми маємо вірити цапам? В який тисячний раз вже знову..
06.12.2025 02:50
Народ нехай повертається з-за бугра допомогати не здавати землю.
06.12.2025 04:30
В нього і так все розкладено , а винен не , шматок лайна Умеров, а так , званий президент - зеленський, який всі7 років , " не митьем , так катаньем ", здавав Україну, своему хузяіну , старшому товарісчу Владіміра *****
06.12.2025 07:24
Пісділовці херові.
06.12.2025 02:23
Кончені. Ненароджену дитину вони вже заміж видають
06.12.2025 02:30
Треба починати будувати шибениці на майдані Незалежності ,для цих зрадників
06.12.2025 02:31
Приїжджай допоможи ...
06.12.2025 03:00
Кому треба? Скільки шибениць збудував за кордоном?
06.12.2025 05:35
опариши повискакували зеленогнійні подоляцькі
06.12.2025 07:26
Кацапа, вчи українську мову!
06.12.2025 02:43
А Зеленський хто?
06.12.2025 03:35
не розумієшь , то не лізь з пропозиціями , Зеленський ворог України ,створив цей цуцванг Винен , особисто він , з бандою своїх підручних , агентів ФСБ , мародерів на крові ЗСУ : Ермак Резніков, Умеров , Шефіри, МіндічЦукерманШварцман( Чернишов) , , то дє там українці ?
06.12.2025 07:32
З пустого в порожнє...
06.12.2025 02:41
З пустого в порожнє кажуть на публіку. Але не на тих зустрічах.
06.12.2025 03:12
А Умеров великий стратег, все розрахував, заздалегідь перевіз усю родину , ще до 2022 року в США, накупив нерухомості, щоб у кінці 2025 року не статися кожного тижня у Флоріду, а як господар приймати американців.
Пропоную всю нерухомість Умерла націоналізувати на користь держави Україна.
06.12.2025 02:42
Що за процес?
здачу територій та безпеки мідасівці будуть підписувати з США?
06.12.2025 02:48
06.12.2025 03:08
Про що можна домолятись з каzапаськими )(уєсосами?
06.12.2025 03:33
банда зейла , такі самі :" двушечка ушла на москву" , що забув?
06.12.2025 07:36
Блюванув
06.12.2025 03:41
Коли якась Вашингтонська пи**дота буде щось патякати про корупцію в Україні, нагадайте їм про $444 мільйони доларів що планується витратити на ремонт однієї (!) станції метро в Чікаго, в два рази меншої за розміром ніж станція Лівобережна в Києві.
https://chicago.suntimes.com/transportation/2025/12/04/state-lake-cta-station-closing-construction State/Lake L station closing until 2029 for $444M rebuild
06.12.2025 03:56
Так а чому з американського впн? І так, вони можуть витратити на ремонт станції великі суми, у нас може війни немає і вони не просять гроші-зброю-допомогу по всьому світу, чи не так?
06.12.2025 04:33
Спочатку скажіть, чому Цензор в оранжевому кольорі, а тоді вже будете ставити свої питання, парніша.
06.12.2025 05:18
Чому я не здивований, що мої питання поставили тебе в тупик
06.12.2025 05:37
Узгодили узгоджувати - решту часу НЕ українець умеров з паспортом громадянина США провів в колі сім'ї яка постійно проживає в США! Ось такі "представники" України від її імені ведуть переговори! Це крах держави Україна!!!
06.12.2025 06:07
В татарина Умерова 4 ( РФ , України, Туреччини, США) паспорти, у всіх евреів зейла по 3-4 , тому зейло протягнув " множиннє громадянство" , щоб розвалити Державу з середєни На цьому наполягало Зуйло , ще приЯнуковічи, а цей потомствений совкодрочер зе, виконав побажання свого плешивого виродка-кумира
06.12.2025 07:41
На мою думку він бреше
06.12.2025 07:03
по 3,14здели ниочём.
06.12.2025 07:04
Про що цей чурбан може домовлятися , крім як про здачу українських інтересів?
06.12.2025 07:20
він діє по дерективам хитрозробленого " найвеличнішого " 🤢предводітеля це вжє було в стамбулі
06.12.2025 07:43
Післявоєнна відбудова? Серйозно? Війна у розпалі, вашу мать! Ділять шкуру невбитого ведмідя.
06.12.2025 07:33
Що він несе?! Яка така безпека та післявоєнна забудова? Є гарантії від сьогоднішньої адміністрації США? Оптиміст на всю голову !
06.12.2025 08:00
З ким узгодили?Вони хрін на нас поклали-ніяких договорів
06.12.2025 08:32
 
 